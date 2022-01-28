Как мотивировать себя выполнять даже самые скучные задачи

Многие начинают новый год с желанием наконец справиться с этими скучными, но столь нужными задачами, такими как продумать бюджет или убраться в шкафу. Но, несмотря на лучшие побуждения, большинство продолжает их откладывать.
Если вы оказались в такой ситуации, то воспользуйтесь этими советами — они помогут восстановить мотивацию.
По словам когнитивного нейробиолога и профессора Университета Ватерлоо Джеймса Данкерта, метод преодоления скуки — один из факторов, определяющих способность человека справляться с задачами, которые он не хочет выполнять. Данкерт упоминает два исследования с участием учеников старшей школы, в которых изучалось, каким способами они отгоняют скуку во время занятий.
- Те, кому свойственен поведенческий стиль преодоления скуки, просто откладывали поставленную задачу и занимались чем-то другим.
- Те, у кого преобладает когнитивный стиль, пытались переосмыслить задачу, чтобы придать ей некое значение и цель.
Как утверждает Данкерт, исследования показали, что ученики, использующие «когнитивное переосмысление», испытывали меньше скуки и лучше справлялись с монотонными делами.
Внутренняя и внешняя мотивация
Несмотря на то, что в начале января мотивация выполнить все повседневные обязанности, как правило, сильна, уже к середине месяца она начинает ослабевать. Джесси Смит, профессор психологии Колорадского университета, утверждает, что «внутренняя» и «внешняя» мотивация также играет роль.
В идеале, люди стремятся к внутренней мотивации — это значит, что ими движут личные вознаграждения. Смит предполагает, что это стало особенно важно во время пандемии: вынужденное социальное дистанцирование ограничило возможность находиться среди людей, чтобы поддерживать уровень внешней мотивации.
Смит предложила две стратегии, которые помогут укрепить внутреннюю мотивацию, «изменяя определение» самой деятельности.
- Превратить обязанности в игру, устроив некое соревнование с самим собой.
- Писать цветными ручками при выполнении скучных задач.
«Вместо “мне нужно сосредоточиться на этом деле” действие превращается в “я буду делать это веселое занятие”, и это сплетается воедино», — объясняет Смит.
У этой стратегии даже есть название — temptation bundling (объединение искушений), придуманное командой профессоров в рамках исследования 2014 года. В основном это предполагает сочетание источника мгновенного удовольствия, например прослушивания музыки, с менее приятным занятием, таким как складывание постиранного белья.
Исследовательница французской бизнес-школы Emlyon Business School Лотта Харью, которая специализируется на психологии труда и организационной психологии, также рекомендует подумать, чему может научить скучная задача. Кроме того, она советует выполнять «более скучные действия между более интересными, чтобы мозг успевал отдохнуть».
Фото на обложке: Evgeny Atamanenko /
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