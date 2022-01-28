Как мотивировать себя выполнять даже самые скучные задачи

Если вы оказались в такой ситуации, то воспользуйтесь этими советами — они помогут восстановить мотивацию.

Многие начинают новый год с желанием наконец справиться с этими скучными, но столь нужными задачами, такими как продумать бюджет или убраться в шкафу. Но, несмотря на лучшие побуждения, большинство продолжает их откладывать.

По словам когнитивного нейробиолога и профессора Университета Ватерлоо Джеймса Данкерта, метод преодоления скуки — один из факторов, определяющих способность человека справляться с задачами, которые он не хочет выполнять. Данкерт упоминает два исследования с участием учеников старшей школы, в которых изучалось, каким способами они отгоняют скуку во время занятий.

Те, кому свойственен поведенческий стиль преодоления скуки, просто откладывали поставленную задачу и занимались чем-то другим.

Те, у кого преобладает когнитивный стиль, пытались переосмыслить задачу, чтобы придать ей некое значение и цель.

Как утверждает Данкерт, исследования показали, что ученики, использующие «когнитивное переосмысление», испытывали меньше скуки и лучше справлялись с монотонными делами.

Внутренняя и внешняя мотивация

Несмотря на то, что в начале января мотивация выполнить все повседневные обязанности, как правило, сильна, уже к середине месяца она начинает ослабевать. Джесси Смит, профессор психологии Колорадского университета, утверждает, что «внутренняя» и «внешняя» мотивация также играет роль.

В идеале, люди стремятся к внутренней мотивации — это значит, что ими движут личные вознаграждения. Смит предполагает, что это стало особенно важно во время пандемии: вынужденное социальное дистанцирование ограничило возможность находиться среди людей, чтобы поддерживать уровень внешней мотивации.

Смит предложила две стратегии, которые помогут укрепить внутреннюю мотивацию, «изменяя определение» самой деятельности.

Превратить обязанности в игру, устроив некое соревнование с самим собой.

Писать цветными ручками при выполнении скучных задач.

«Вместо “мне нужно сосредоточиться на этом деле” действие превращается в “я буду делать это веселое занятие”, и это сплетается воедино», — объясняет Смит.

У этой стратегии даже есть название — temptation bundling (объединение искушений), придуманное командой профессоров в рамках исследования 2014 года. В основном это предполагает сочетание источника мгновенного удовольствия, например прослушивания музыки, с менее приятным занятием, таким как складывание постиранного белья.

Исследовательница французской бизнес-школы Emlyon Business School Лотта Харью, которая специализируется на психологии труда и организационной психологии, также рекомендует подумать, чему может научить скучная задача. Кроме того, она советует выполнять «более скучные действия между более интересными, чтобы мозг успевал отдохнуть».

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