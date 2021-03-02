Пять популярных акций в приложении Robinhood, которые не стоит покупать

В 2020 году приложение для онлайн-инвестиций Robinhood привлекло почти 3 млн новых пользователей. Средний возраст членов платформы составляет всего 31 год. И похоже, некоторые молодые инвесторы не понимают важность долгосрочного инвестирования: список 100 самых популярных акций Robinhood переполнен дешевыми акциями и неудачными бизнесами. Среди них всех выделяются эти пять наиболее опасных источников вложения.

GameStop

Список самых рискованных акций Robinhood не может обойтись без продавца игр и аксессуаров GameStop (NYSE:GME).

Повышение стоимости акций компании почти на 900% с начала года вызвали розничные инвесторы из форума Reddit под названием WallStreetBets (WSB). Они договорились покупать акции и опционы вне денег на условиях коротких продаж, чтобы вызвать шорт-сквиз. GameStop стала главной целью сообщества, поскольку ей принадлежит большая доля коротких продаж из всех публичных компаний.

Основная проблема GameStop состоит в том, что руководство слишком поздно перешло на цифровой подход к играм. В то время как за праздничный сезон ecommerce-продажи утроились, выручка компании продолжает падать. На данный момент GameStop планирует закрыть магазины, чтобы сократить расходы. Скорее всего, в этом году компания сообщит о четвертом подряд годовом убытке.

Inovio Pharmaceuticals

Инвесторам также стоит избегать акций фармацевтической компании Inovio Pharmaceuticals (NASDAQ:INO).

Изначально Inovio появилась в центре внимание в прошлом году, когда занялась разработкой вакцины от коронавируса. Ранее в этом году она привлекла сообщество WSB из-за относительно высокого уровня короткого интереса, что сделало ее идеальной целью для шорт-сквиза.

Однако Inovio попала в этот список не случайно. В конце сентября 2020 года Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) приостановило разработку вакцины от коронавируса Inovio на ⅔ фазе тестирования. Позднее запрет на проведение второй фазы был снят, но FDA запрашивает дополнительную информацию о препарате и устройстве Cellectra, который используется для его введения. На данный момент проведение третьей фазы все еще заморожено.

Кроме того, за последние четыре десятилетия ни один из клинически разработанных методов лечения Inovio не был одобрен FDA.

Riot Blockchain

Есть много способов инвестировать в Bitcoin (CRYPTO:BTC). Но не стоит делать это через майнера криптовалют Riot Blockchain (NASDAQ:RIOT).

Майнеры криптовалют — это люди или компании, которые решают сложные математические уравнения на мощных компьютерах, тем самым подтверждая группы транзакций, называемых блоками. Вознаграждение за блок в сети Bitcoin составляет 6,25 токенов. По текущим расценкам это равняется более чем $300 тысячам. Для начинающих инвесторов Riot Blockchain кажется быстрым и простым способом сыграть на подъеме Bitcoin.

Однако Riot Blockchain сталкивается со множеством проблем, что делает ее текущую оценку неустойчивой. Например, со временем пространство для добычи криптовалют становится все более переполненным, а вознаграждение за блок Bitcoin сокращается вдвое каждые пару лет. Кроме того, расходы Riot Blockchain на приобретение и поддержку оборудования для майнинга высоки. В результаты акционеры полностью зависят от стоимости Bitcoin.

Учитывая, что за последнее десятилетие криптовалюта трижды падала на 80%, невозможно точно утверждать, что криптомайнинг является устойчивой бизнес-моделью.

AMC Entertainment

На третьем месте по популярности в Robinhood располагается сеть кинотеатров AMC Entertainment (NYSE:AMC). Эта компания точно не подойдет для долгосрочного инвестирования.

Стремительный рост стоимости акций AMC с начала года стал результатом сбора достаточного количества капитала, что позволило компании предотвратить банкротство. Кроме того, сообщество Reddit скупило дешевые акции с высоким уровнем короткого интереса. Помимо этого, есть надежда, что после восстановления экономики в ключевых штатах Америки потребители снова начнут ходить в кинотеатры.

Однако нет никаких гарантий, что общество вернется к нормальной жизни в ближайшее время. Стриминговые платформы также могут обойти традиционные кинотеатры. В 2021 году медиахолдинг WarnerMedia, принадлежащий AT&T, собирается выпускать новые фильмы на сервисе HBO Max одновременно с релизом в кинотеатрах. Долгосрочные перспективы таких сетей, как AMC, пока неизвестны.

Sundial Growers

Следом за AMC Entertainment четвертое место списка Robinhood занимает канадская фармацевтическая компания Sundial Growers (NASDAQ:SNDL), которая выращивает и производит продукцию из каннабиса. Несмотря на то, что эта индустрия обещает быть одной из самых быстрорастущих в 2020-х годах, с акциями этой компании лучше не связываться.

Частично тенденции повышения Sundial связаны с надеждой жителей США на то, что при администрации Байдена в стране могут легализовать марихуану. Однако по большей части февральский рост акций компании стал результатом спекуляций сообщества WSB, покупающего высоколиквидные дешевые акции.

Однако главная опасность состоит в том, что, стремясь привлечь как можно больше средств, компания размещает бесчисленное количество акций и предлагает обмен долга на доли. На данный момент Sundial принадлежит около $680 млн в денежной форме, но при этом в течение пяти месяцев было выпущено более 1,1 млрд акций.

Sundial также решила перейти от оптовых к розничным продажам, а значит в ближайшем будущем компания продолжит терять деньги.

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