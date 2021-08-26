Студент из США научился создавать имитацию редких пород деревьев из чайного гриба

Экзотическое дерево — востребованный материал, из-за чего некоторым породам грозит исчезновение. Основатель компании Symmetry Гейб Тавас начал производить аналог дерева из целлюлозы бактерий, которые образуются при созревании чайного гриба. Материал получил название Pyrus и уже привлек внимание пищевой промышленности.

Гейб Тавас, студент кафедры устойчивого проектирования в Иллинойском университете в Урбане-Шампейне, начал работать над Pyrus после того, как заметил, что другие дизайнеры используют целлюлозу чайного гриба для изготовления курток. Это вещество появляется во время созревания чайного гриба и представляет собой липкий пласт, состоящий из бактерий.

Тавас всегда мечтал разрабатывать продукты из материалов, не содержащих нефть и токсины и оказывающих минимальное воздействие на окружающую среду.

Его очень впечатлил этот материал, и он начал искать другие способы его использования. «Я начал больше погружаться в такие проблемы, как вырубка лесов, а потом меня осенило, что древесина в основном состоит из целлюлозы, — говорит он. — Деревья используют ее для роста. А что, если бы мы получили этот ингредиент от бактерий?»

Тавас решил сосредоточиться на воспроизведении экзотических пород древесины, так как многие из них находятся под угрозой исчезновения. Это очень востребованный материал среди мастеров по дереву. Бразильский палисандр, растущий в Амазонке, и красное дерево тропических лесов Южной Америки и Карибского бассейна — это упругие твердые породы красивой, глубокой окраски.

Фото в тексте: Pyrus

Однако возросший спрос на эти материалы привел к массовой вырубке тропических лесов. Более того, экзотическая древесина может быть токсичной для плотников: пыль и масла, выделяющиеся при резке и шлифовке, могут нанести вред здоровью мастеров.

Сперва Тавас разработал альтернативу древесине из отходов чайного гриба самостоятельно, прямо в общежитии. Затем он начал сотрудничать с The Plant, сообществом предприятий пищевой промышленности. Компания KombuchAid заинтересовалась его проектом и организовала поставки целлюлозы из бактерий. На сегодняшний день KombuchAid доставила более 110 кг целлюлозы.

Вот как производится Pyrus:

целлюлозу перемешивают, выливают в форму,

в качестве связующего вещества добавляют агар (гель на основе водорослей),

далее материал сушат,

чтобы он стал гладким, затвердевший лист целлюлозы помещают под механический пресс.

В результате получается лист синтетического дерева, который можно шлифовать и резать как настоящее. Более того, Pyrus даже может разлагаться в естественной среде, если его оставить под дождем. Однако чтобы точно выяснить, сколько для этого нужно времени, предстоит провести дополнительные испытания

Другие альтернативы древесине производятся на основе переработки опилок, но для этого также требуется вырубка лесов.

«Pyrus очень эффективен с точки зрения сокращения отходов и сохранения исчезающих лесов, — говорит Тавас. — Мы пытаемся сберечь как можно больше редких деревьев».

На данный момент Тавас использует Pyrus для изготовления небольших предметов, например, медиаторов и украшений. В будущем он надеется печатать на 3D-принтере более крупные продукты.

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