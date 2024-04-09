Дроп-домены: что это такое и как их искать?

Домены с истекшим сроком регистрации играют ключевую роль в стратегии продвижения в интернете. Расскажем, что такое дроп-домен и как с помощью него заработать.

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Что такое дроп-домен и зачем он нужен?

Дроп-домен (дроп) — это адрес сайта в интернете, у которого истек срок регистрации. Когда она подходит к концу, владельцу сайта требуется оплатить хостинг. В противном случае сайт выставляется на продажу, и его может купить любой желающий.

Причины, по которым владелец не продлил регистрацию, могут быть разными, начиная от нежелания дальше пользоваться сайтом, заканчивая банальной забывчивостью это сделать.

Как правило, дропы интересны для следующих целей:

Уменьшение затрат на продвижение нового сайта, либо для перепродажи;

Продвижение в интернете личных и сторонних проектов, в этом случае «брошенный» сайт становится донором;

Склейка дропа с молодым доменом. К примеру, если у вас есть сайт по тематике кроссовок, который еще никак не продвигался, то можно найти на хостинге дроп-домен такой же тематики и сделать 301 редирект на новый сайт.

Как подобрать идеальный дроп-домен?

Выбор сайта требует внимательного анализа и оценки нескольких ключевых факторов. Прежде всего, нужно определить свои цели и намерения по работе с сайтом. Важно выбрать тематику вашего проекта.

На какие параметры стоит обращать внимание?

Перед тем, как купить дроп-домен, нужно:

Провести анализ дроп-доменов. Если сайт использовался для противоправных целей или представлял угрозу безопасности, он мог попасть в черные списки.

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Оценить метрику домена. Количество обратных ссылок, авторитет домена, возраст, трафик, ИКС, количество страниц в индексе поисковых систем, дату первой регистрации и сколько перерегистраций было у сайта.

Проверить ссылочный профиль. Лучше всего искать сайты, на которые ведут ссылки с авторитетных источников, такие сразу берем на заметку.

Провести анализ ключевых слов, связанных нишей вашего проекта.

Удостовериться, что домен не нарушает права интеллектуальной собственности других компаний или брендов. Это поможет избежать юридических проблем в будущем.

Оценить стоимость дроп-домена и убедиться, что она соответствует вашему бюджету.

Заостряя внимание на этих параметрах, вы сделаете осознанный выбор при покупке дроп-домена и обеспечите грамотный старт проекта.

Поиск через сервисы

GoDaddy

Это крупный регистратор, в котором представлено более 84 доменных имен. Домены реализуются через аукцион. В каталоге можно просмотреть количество заявок, цену, и сколько осталось времени до конца предложения.

Фото в тексте: Unsplash

Сервис предоставляет информацию о просроченных доменных именах. На ExpiredDomains.net можно найти домены по различным критериям, таким как ключевые слова, SEO-параметры, обратные ссылки, трафик и история посещения.

Здесь доступны инструменты для успешного поиска и анализа дроп-доменов, которые помогают пользователям найти наиболее подходящие варианты для их проектов и бизнеса.

FoxWhois pro

Инструмент обеспечивает доступ к информации о владельцах сайта, его истории регистрации, данным WHOIS и многое другое.

Онлайн-сервис предоставляет широкий спектр услуг в области интернет-хостинга и регистрации доменных имен. Как правило, это комплексные решения как для начинающих пользователей, так и для более опытных клиентов.

Самостоятельный поиск

Важно: выбирайте доменное расширение (.ru, .com, .net, .org), учитывая аудиторию и регион.

Как проверить дроп-домен?

Проверить сайт можно через онлайн-сервисы, зачастую многие из них платные, но есть и бесплатные, предоставляющие практически полный анализ желаемого домена. Как только вы определились с выбором, перед покупкой нужно выполнить еще несколько шагов, чтобы определить, нет ли подводных камней в выбранном дропе.

Ahrefs

Что нужно проверять на Ahrefs:

обратные ссылки,

авторитетность домена,

оценку страниц в индексе поисковиков,

ключевые слова,

оценку органического трафика.

Semrush

Что нужно проверять на Semrush:

контент и его качество,

источник трафика,

конкурентов,

ключевые слова,

позиции сайта в поиске «Яндекса» и Google.

Как найти и перехватить дроп домены с трафиком?

При выборе дроп-домена обратите внимание на его историю использования и трафик. Используйте специализированные инструменты для анализа трафика, такие как Google Analytics или SimilarWeb. Оцените объем трафика, его источники и качество.

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Но не весь трафик одинаково полезен. Нужно выделить источники трафика и его релевантность для конкретно вашей ниши. Трафик из поисковых систем или реферальных источников может быть более ценным, чем трафик с низкокачественных источников.

Не забывайте о конкурентах: сайты с качественным трафиком могут заинтересовать и других людей. Будьте готовы к конкуренции при перехвате таких доменов.

Как зарегистрировать дроп?

Делимся пошаговой инструкцией.

Определитесь с платформой или регистратором, через который вы хотите купить дроп-домен. На выбранной платформе введите желаемое доменное имя и выберите вариант из списка доступных Добавьте домен в корзину и перейдите к оформлению заказа. Введите платежную и контактную информацию, и выберите, на какой срок хотели бы зарегистрировать домен. Подтвердите заказ и оплату. После оплаты вы получите подтверждение о регистрации домена. Сообщение придет на вашу электронную почту, указанную при регистрации. Настройте домен. Перенесите его на ваш хостинг, корректно пропишите DNS и настройте SSL-сертификат. Теперь дроп-домен зарегистрирован и готов к использованию. Наполните сайт контентом и начните привлекать посетителей.

Что делать с купленным дроп-доменом?

Приведем еще несколько идей по использованию дроп-домена.

Используйте дроп-домен для создания перенаправлений на ваш основной сайт или на конкретные страницы. Это может помочь улучшить SEO и управлять трафиком между различными ресурсами.

Если у вашего сайта хороший ИКС и трафик, зарегистрируйте его на биржах статейного маркетинга. Это позволит обеспечить пассивный доход.

Можно сделать сайты-сателлиты, которые будут ссылаться на ваш дроп. Таким образом можно увеличить авторитет и видимость сайта в поисковых системах.

Сдавайте дроп-домен. Если у сайта высокие авторитет и трафик, можно предложить его арендовать другим компаниям или предпринимателям. В перспективе это станет дополнительным источником дохода.

Если дроп более вам не нужен, его можно перепродать на специализированных площадках.

Эксперименты и тестирование: Используйте дроп-домен для проверки различных стратегий, контента или дизайна. Это поможет вам лучше понять потребности и предпочтения вашей аудитории и определить оптимальные подходы для вашего бизнеса.

С учетом этих стратегий и возможностей, купленный дроп-домен может стать мощным инструментом для достижения ваших целей в онлайн-мире.

Как заработать с помощью дроп-домена?

Воспользуйтесь дроп-доменом для организации онлайн-мероприятий, таких как вебинары, семинары, тренинги и конференции. Зарабатывайте на продаже билетов или подписках на мероприятия. Размещайте материалы коммерческого характера других компаний на вашем дроп-домене и получайте за это плату. Это могут быть баннеры, статьи, контекстная реклама. Используйте дроп-домен для создания и продвижения собственных продуктов или услуг.

Выбор конкретного способа заработка зависит от конкретных навыков, интересов, целей и ресурсов. Важно заранее продумать стратегию и выбрать наиболее подходящий вариант.

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