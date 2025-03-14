Эффективное пилотирование: как «Альфа-банк» помогает развиваться стартапам

Сотрудничество с банком на этапе пилотного проекта может стать для стартапа точкой роста. Особенно если речь идет о партнёрстве с такой технологичной компанией, как «Альфа-Банк». Те, кто пилотируют вместе с «Альфа-Банком», получают не простого заказчика, а полноценного бизнес-партнера, готового поддержать их развитие. Как работает подобное сотрудничество, обсудили с руководителем офиса инноваций «Альфа-Банка» Екатериной Соловьевой.

Банковский сектор давно вышел за рамки традиционных финансовых операций и стал драйвером технологического развития. Крупные банки активно инвестируют в стартапы, помогая им масштабироваться. Для молодых компаний это возможность протестировать продукт в реальных условиях, получить доступ к экспертизе и инфраструктуре крупного игрока.

Как банки помогают стартапам расти

Финансовая поддержка — первое, что приходит на ум при обсуждении партнерства стартапов с банками. Однако деньги — лишь часть вложений. Гораздо ценнее доступ к экспертизе, инфраструктуре и аудитории. Крупные банки обладают отлаженными бизнес-процессами, обширной клиентской базой и техническими возможностями, которые могут стать точкой роста для молодых компаний.

Для технологических стартапов особенно важен быстрый выход на рынок. Вместо того чтобы годами искать клиентов, они могут протестировать продукт в реальных условиях и сразу получить обратную связь. Банки, в свою очередь, заинтересованы в инновациях, которые помогают повысить качество сервисов и снизить операционные издержки.

Екатерина Соловьева, руководитель офиса инноваций «Альфа-Банка»

«Взаимодействие строится по принципу win-win: стартап получает аудиторию и масштабирование, банк — готовое решение под свои задачи».

Такие кейсы можно увидеть у ряда международных игроков. Так, BBVA активно инвестирует в финтех-стартапы, а JPMorgan разрабатывает партнерские программы для тестирования новых решений.

Для стартапов сотрудничество с банками — это шанс не только привлечь инвестиции, но и закрепиться в индустрии. А для банков — способ оставаться на передовой технологического развития.

Пилотирование вместе с «Альфа-Банком»: возможности для стартапов

«Альфа-Банк» фокусируется на решениях, которые могут ускорить и упростить финансовые процессы для бизнеса и частных клиентов. В центре внимания — финтех, AI-инструменты для автоматизации, технологии цифровой идентификации и безопасные платежные сервисы. Особый интерес представляют стартапы, которые могут интегрироваться в экосистему банка и повысить качество клиентского опыта.

Пилотирование вместе с «Альфа-Банком» дает стартапам доступ к тестовой среде с реальными пользователями. Это не лабораторные испытания в искусственных условиях, а полноценная проверка гипотезы на аудитории банка. Такой формат позволяет быстро выявить слабые места продукта, адаптировать его под рынок и, главное, доказать свою эффективность на практике.

«Процесс сотрудничества начинается с подачи заявки. Если решение соответствует задачам банка, команда стартапа проходит этап проработки бизнес-кейса, после чего запускается пилотный проект. На этом этапе оцениваются техническая реализуемость, удобство использования и перспективы масштабирования. Успешные проекты получают возможность долгосрочного сотрудничества и интеграции в экосистему банка», — объясняет Екатерина Соловьева.

Для каждого пилота в зависимости от решаемой задачи специалисты «Альфа-Банка» устанавливают показатели эффективности (KPI) — 2-3 метрики, которые позволяют подтвердить или опровергнуть с помощью данных гипотезу пилота — понять, действительно ли предлагаемое решение влияет на целевой продукт или процесс так, как предполагалось. Как и пилоты, KPI бывают очень разные.

Для стартапов пилотирование — шанс не только протестировать продукт, но и выйти на новый уровень развития. Сотрудничество с крупным банком дает не просто верификацию идеи, а возможность масштабирования с проверенным партнером.

Реальные примеры

Стартапы, которые пилотировали вместе с «Альфа-Банком», уже используют его инфраструктуру для масштабирования и доработки своих решений.

Один из знаковых кейсов — сервис «нетмонет», автоматизирующий размен наличных. За 3 года сотрудничества стоимость бизнеса выросла в 4 раза. Сейчас «нетмонет» — один из самых успешных проектов банка. Этот сервис активно используется клиентами банка и является примером того, как стартапы могут масштабироваться благодаря поддержке крупного партнера.

Другие проекты, такие как сервис автоматизации авансовой отчетности PILX и решение для поиска жилья с помощью нейросетей «Хоумбро», также демонстрируют успешные результаты благодаря доступу к инфраструктуре банка и его клиентской базе. Например, CRM-сервис для самозанятых, разработанный совместно с компанией «ПрофиГид», привлек внимание более 60 тысяч пользователей уже в первый месяц работы. Планируется улучшить пользовательский интерфейс и масштабировать этот сервис на всех клиентов-самозанятых.

Другой проект, реализованный с помощью внешнего подрядчика — Telegram-бот для предпринимателей. Идея пришла в 2023 году — сотрудники «Альфы» изучали возможности и перспективы применения генеративного искусственного интеллекта в бизнесе и сделали вывод, что предпринимателям не хватает интуитивно понятного инструмента для упрощения повседневных задач. Так появился «Боби».

«Наша задача — помогать бизнесу быстро находить технологических партнеров и вместе с тем быстро пилотировать решения. Мы нашли партнера с необходимой технологической базой, и благодаря этому удалось в короткие сроки протестировать и вывести на рынок продукт, который уже сейчас упрощает жизнь многим предпринимателям», — рассказывает руководитель офиса инноваций «Альфа-Банка» Екатерина Соловьева.

Сотрудничество выгодно обеим сторонам. Банк получает доступ к перспективным технологиям и может быстро внедрять инновации в свои сервисы. Стартапы — поддержку на всех этапах пилота, тестовую аудиторию и шанс на долгосрочное партнерство.

Так, один из B2B-стартапов получил обратную связь от сотен сотрудников «Альфа-Банка» и решил переделать продукт из мобильного приложения на Android в веб-приложение, доступное с любого устройства — стационарного и мобильного. Такой ход сделал решение более востребованным среди других крупных компаний. А другой стартап в процессе пилотирования значительно доработал пользовательский путь, что позволило ему заключить партнерства с другими крупными финтех-компаниями.

Как стартапу запустить пилот с «Альфа-Банком»

Первый шаг — подача заявки. Стартапу важно не просто описать продукт, а четко сформулировать, какую задачу бизнеса он решает. В заявке стоит указать, как технология может быть интегрирована в банковские процессы и какую ценность принесет клиентам. Чем конкретнее аргументы, тем выше шансы пройти отбор.

Далее — тестирование. Если решение соответствует запросам банка, команда стартапа совместно с экспертами «Альфа-Банка» прорабатывает сценарии тестирования, проверяет бизнес-гипотезы, определяет KPI и разрабатывает план реализации. Здесь важно быть гибкими: пилотный проект — это не финальная версия продукта, а возможность адаптировать его под реальные потребности.

После успешного пилота возможно масштабирование. Если технология доказывает свою эффективность, стартап получает шанс на долгосрочное сотрудничество и доступ к клиентской базе банка. Подготовка к этому этапу — не менее важная задача: продукт должен быть готов к росту без потери качества и производительности.

«На возможность масштабирования пилота влияет несколько факторов: достижение KPI пилота, совместимость с боевыми ИТ-системами банка, готовность партнера увеличить нагрузку, удовлетворенность бизнес-команды взаимодействием с партнером на пилоте. В последнем важны профессиональная коммуникация, проактивный подход и готовность решать нестандартные задачи, чтобы вместе сделать суперсервис для клиентов», — отмечает Екатерина Соловьева.

Благодаря активному сотрудничеству с внешними партнерами «Альфа-Банк» стал первым в России, кто внедрил целый ряд инновационных продуктов и услуг. Ежегодно запускается более 30 пилотных проектов — и это отличная возможность развития для перспективных стартапов.

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