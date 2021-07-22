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Истории

В МТИ представили новую версию смарт-браслета, который помогает переносить жару и холод

Истории
Яна Носенко
Яна Носенко

Редактор «Историй» RB.RU

Яна Носенко

В апреле инженеры из Массачусетского технологического института представили вторую версию своего смарт-браслета, который способен создать ощущение прохлады в жару и согреть зимними вечерами. Однако устройство никак не влияет на фактическую температуру тела, а лишь «обманывает» мозг. 

В МТИ представили новую версию смарт-браслета, который помогает переносить жару и холод

Embr Labs была основана в 2013 году инженерами из Массачусетского технологического института (MIT). В конце апреля компания выпустила вторую версию своего термоустройства — Embr Wave 2. Это смарт-браслет, на внутренней стороне которого размещена пластина, способная передавать тепло и прохладу телу. Воздействие происходит волнами, которые должны обмануть мозг и отразиться на общем ощущении организма.

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Фактическая температура тела при этом не меняется. Памела Пик, главный врач Embr, объясняет, что устройство воздействует волнами на самую нежную часть запястья. Это стимулирует процесс терморегуляции в гипоталамусе, благодаря чему пользователь воспринимает температуру тела на 5–9°C выше или ниже фактической. Похожего эффекта можно добиться, просто приложив лед к вискам или запястью.

Смарт-браслет

Фото в тексте: Embr Labs

У Wave 2 более гладкий и компактный дизайн, чем у его предшественника. Корпус стал обтекаемым и избавился от острых углов. Также новая модель стала водонепроницаемой, и теперь ее можно носить даже на тренировках. 

Компания также рекомендует использовать Embr для регуляции температуры во время менопаузы и страдающим от рака простаты. Также Пик отметила, что их команда сейчас изучает возможности Wave для регулирования температуры у пациентов с COVID. 

Кроме того, Embr сотрудничает с ВВС США для изучения эффективности Wave 2 для улучшения качества сна.

По размеру Wave 2 не больше Apple Watch. Он крепится с помощью магнитного ремешка и плотно прилегает к внутренней стороне запястья. Смарт-браслет доступен в черном и розовом цветах.

Устройство нагревает и охлаждает кожу через термокерамическую пластину, которая при максимальной мощности ощущается как кубик льда. Импульсы воздействуют на тело с периодичностью от 5 до 60 минут. Все это можно настроить в приложении Embr.

Источник.

Фото на обложке: Evannovostro / Shutterstock

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