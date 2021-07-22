В МТИ представили новую версию смарт-браслета, который помогает переносить жару и холод

В апреле инженеры из Массачусетского технологического института представили вторую версию своего смарт-браслета, который способен создать ощущение прохлады в жару и согреть зимними вечерами. Однако устройство никак не влияет на фактическую температуру тела, а лишь «обманывает» мозг.

Embr Labs была основана в 2013 году инженерами из Массачусетского технологического института (MIT). В конце апреля компания выпустила вторую версию своего термоустройства — Embr Wave 2. Это смарт-браслет, на внутренней стороне которого размещена пластина, способная передавать тепло и прохладу телу. Воздействие происходит волнами, которые должны обмануть мозг и отразиться на общем ощущении организма.

Фактическая температура тела при этом не меняется. Памела Пик, главный врач Embr, объясняет, что устройство воздействует волнами на самую нежную часть запястья. Это стимулирует процесс терморегуляции в гипоталамусе, благодаря чему пользователь воспринимает температуру тела на 5–9°C выше или ниже фактической. Похожего эффекта можно добиться, просто приложив лед к вискам или запястью.

Фото в тексте: Embr Labs

У Wave 2 более гладкий и компактный дизайн, чем у его предшественника. Корпус стал обтекаемым и избавился от острых углов. Также новая модель стала водонепроницаемой, и теперь ее можно носить даже на тренировках.

Компания также рекомендует использовать Embr для регуляции температуры во время менопаузы и страдающим от рака простаты. Также Пик отметила, что их команда сейчас изучает возможности Wave для регулирования температуры у пациентов с COVID.

Кроме того, Embr сотрудничает с ВВС США для изучения эффективности Wave 2 для улучшения качества сна.

По размеру Wave 2 не больше Apple Watch. Он крепится с помощью магнитного ремешка и плотно прилегает к внутренней стороне запястья. Смарт-браслет доступен в черном и розовом цветах.

Устройство нагревает и охлаждает кожу через термокерамическую пластину, которая при максимальной мощности ощущается как кубик льда. Импульсы воздействуют на тело с периодичностью от 5 до 60 минут. Все это можно настроить в приложении Embr.

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