Дизайнерские инновации, возникшие во время эпидемий — исторический обзор

В США прошла выставка Design and Healing: Creative Responses to Epidemics, посвященная дизайнерским решениям, разработанным во время кризисов в области здравоохранения по всему миру. Около 50 экспонатов — от диагностических наборов до инновационных форматов больниц — были представлены в Смитсоновском музее дизайна Купер Хьюитт. Что интересного там можно было увидеть — рассказываем и показываем в этом материале.

«Мы начали планировать Design and Healing до начала пандемии коронавируса», — рассказывает Джефф Мэнсфилд, руководитель MASS Design Group и один из кураторов выставки. Предполагалось, что это будет исторический обзор креативных инноваций, которые появились во время прошедших эпидемий.

Фото в тексте: Wellcome Collection, Сабрина Пасеман, Кэтрин Пасеман, Уильям Пасеман

Санаторий «Паймио», построенный в 1930-х годах во время туберкулезного кризиса в Финляндии. Фото в тексте: Алвар Аалто

Однако коронавирус изменил планы музея, и Design and Healing превратилась в презентацию многообещающих решений при текущем глобальном кризисе. «Среди прочего, выставка стремится отразить идею о том, что мы находимся в самом разгаре масштабного дизайнерского шаррета», — объясняет Мэнсфилд. Шаррет — интенсивный сеанс совместный работы, направлений на поиск решений, который обычно проводят архитекторы.

Мэнсфилд считает: ученым, дизайнерам и всем желающим необходимо мобилизоваться, чтобы разработать решения, которые помогут сделать планету более безопасной и здоровой.

В разрар малярии в США в конце 1800-х годов доктор Альберт Фриман Африканус Кинг предложил возвести гигантскую антимоскитную сетку высотой с Монумент Вашингтону. Фото в тексте: Джефф Мэнсфилд, MASS Design Group

Вентилятор с отрицательным давлением Shaash от бангладешской компании Karnaphuli Industries. Фото в тексте: Karnaphuli Industries Limited

По словам Эллен Луптон, старшего куратора по современному дизайну Смитсоновского музея дизайна Купер Хьюитт, организаторы «хотели представить продукты, за которыми стоит блестящая идея, даже если они все еще не используются повсеместно».

Проект «безотходной» медицинской формы, разработанный Даниэль Эльзенер. Фото в тексте: Даниэль Эльзенер

Проект StoDistante от итальянской студии Caret Studio — разметка на площади в городе Виккьо, Италия, нацеленная на то, чтобы жители поддерживали социальное дистанцирование. Фото в тексте: Caret Studio

Выставка также демонстрирует идею о том, что в период кризиса многие дизайнеры отказываются от прав интеллектуальной собственности. «Дизайнеры используют GitHub и прочие платформы, чтобы поделиться планами и представить продукт общественности», — объясняет Луптон.

Например, итальянские инженеры выложили в открытый доступ проект клапана, который можно напечатать на 3D-принтере.

Клапан, напечатанный на 3D-принтере от итальянской студии Isinnova. Фото в тексте: Isinnova

По словам Мэнсфилда, при подготовке к выставке выяснилось, что некоторые решения охватывают не все группы населения. Он утверждает, что изначально здравоохранение имело «западное видение», но сейчас появляется «широкое множество вариантов».

Лучше всего этот процесс демонстрирует разнообразие лицевых масок — есть варианты как для женщин, носящих хиджаб, так и для сикхов, носящих тюрбан. Помимо этого, на выставке была представлена прозрачная маска для глухих и слабослышащих, а также решение в стиле оригами, подходящее для различных форм лица.

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Помимо средств для защиты физического здоровья, Design and Healing демонстрирует инсталяции, посвященные психическим и эмоциональным потрясениям, таким как вспышка синофобии (ненависть к Китаю и его культуре) и убийство полицейсикими афроамериканки Бреонны Тейлор в 2020 году. Кроме того, по заказу кураторов мультимедийный художник Сэмюэл Стаблфилд сочинил успокаивающую мелодию, которая играла на выставке.

«Часто при столкновении с кризисом мы действуем в режиме выживания, — рассказывает Мэнсфилд. — Но, среди прочего, этой выставкой мы хотим показать идею о том, что творчество и красота важны даже в нестабильные времена». Он утверждает, что хороший дизайн может наполнить ощущением комфорта и стойкости тех, кто находится в сильной стрессе.

Мэнсфилд хотел бы провести еще одну выставку, посвященную пандемии, чтобы подчеркнуть решения, предназначенные для таких сообществ, как семейные медицинские центры и центры для сельских жителей. «Мы бы показали тот факт, что пандемия влияет на нас как в личном, так и в системном масштабе», — считает он.

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