Наука ошибаться: эти неудачи могут раскрыть ваш потенциал

В 1990-х годах, после того как производитель лекарств Eli Lilly потратил более десяти лет и миллионы долларов на разработку нового препарата Alimta для лечения рака легких, в ходе расширенных испытаний этот препарат не показал эффективность.

Хотя результат разочаровал, он заслуживал похвалы, пишет профессор Гарвардской школы бизнеса Эми Эдмондсон в своей новой книге Right Kind of Wrong: The Science of Failing Well. По ее словам, история Alimta — пример «умного провала», потому что у ученых не было другого способа продвинуться с проектом, кроме как экспериментировать и извлекать уроки из результатов.

«Интеллектуальный провал — это нежелательный результат в новой области. Нет никакого способа узнать наверняка, сработает ли это, не попробовав», — говорит Эдмондсон.

Здесь она цитирует знаменитый афоризм Томаса Эдисона, который, пытаясь разработать новый тип аккумуляторной батареи, заявил: «Я не потерпел неудачу. Я просто нашел 10 тысяч способов, которые не сработают».

Нам свойственно воспринимать все неудачи как негативный опыт в жизни или в бизнесе. Однако Эдмондсон называет некоторые неудачи «умными», потому что они помогают определить верный путь.

Страх ошибок часто вредит бизнесу: сотрудники боятся рисковать, чтобы не получить плохой отзыв и не потерять работу. Однако желание экспериментировать стоит поощрять. В конце концов, будущий успех бизнеса зависит от инноваций, и это подразумевает неизбежные неудачи.

Такой подход особенно важен сейчас, когда работодатели стремятся сохранить кадры и поддержать моральный дух сотрудников.

«Естественно думать, что в трудные времена неудач следует избегать, но это именно тот момент, когда инновации наиболее необходимы» — говорит Эдмондсон.

Как оказалось, первоначальная неудача Eli Lilly с Alimta привела производителя лекарств к решению. Тщательно изучив данные клинических испытаний, ученые обнаружили, что препарат действовал на одних пациентов, но не на других — и у всех тех пациентов, у которых не наблюдалось улучшения, была одна общая черта: дефицит фолиевой кислоты.

Когда формулу препарата изменили, добавив фолиевую кислоту, он прошел испытания на эффективность и в конечном итоге стал фармацевтическим средством, которое помогло тысячам больных раком легких и принесло компании миллиарды долларов.

Как ошибаться «по-умному»

Эдмондсон изучала психологию неудач более трех десятилетий и говорит, что интеллектуальные ошибки отличается от других: тех, что вызваны небрежностью или невежеством, или множеством факторов, ни один из которых не вызвал бы проблему самостоятельно.

В каждом случае вероятность проблемы можно свести к минимуму, уделяя пристальное внимание задаче и выявляя ошибки до того, как они выйдут из-под контроля.

С другой стороны, «умная ошибка» неизбежна, если человек или бизнес идут на просчитанные риски, которые могут привести к большим вознаграждениям, говорит Эдмондсон. На самом деле, если вы регулярно не терпите разумных неудач, то, вероятно, не используете весь свой потенциал.

Итак, как определить разницу? Эдмондсон выделяет четыре фактора «умной ошибки».

Вы действуете на новой территории. Ваша цель, которая требует выхода на новый уровень, а не просто повторения знакомой работы. «Нет никаких новых знаний, которые позволили бы получить желаемые результаты, — объясняет она. — Нельзя просто подсмотреть рецепт».

Ваша цель, которая требует выхода на новый уровень, а не просто повторения знакомой работы. «Нет никаких новых знаний, которые позволили бы получить желаемые результаты, — объясняет она. — Нельзя просто подсмотреть рецепт». Вы можете продвинуться к желаемой цели. План продуман и преднамерен, и в случае успеха предлагает значительные преимущества. «Если я рискую потерпеть неудачу и это бессмысленно, зачем это делать? — рассуждает Эдмондсон. — Вы просто напрасно тратите время и ресурсы».

План продуман и преднамерен, и в случае успеха предлагает значительные преимущества. «Если я рискую потерпеть неудачу и это бессмысленно, зачем это делать? — рассуждает Эдмондсон. — Вы просто напрасно тратите время и ресурсы». Вы основываетесь на некоторых знаниях. «У вас есть основания полагать, что это может сработать. Вы не действуете наугад» — объясняет эксперт.

«У вас есть основания полагать, что это может сработать. Вы не действуете наугад» — объясняет эксперт. Цена ошибки слишком мала по сравнению с желаемыми результатами. Если что-то пойдет не так, проект не рискует лишними ресурсами.

Перед экспериментом мы не всегда можем гарантировать, что добьемся успеха. Однако в наших силах увеличить вероятность того, что неудачей можно будет управлять и получить новые знания, которые повысят шансы на успех в будущем.

Источник.

Фото на обложке: Unsplash