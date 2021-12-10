Нужно настроиться на работу? Попробуйте изобразить поездку в офис

Утренняя рутина — важный элемент успешного дня. Внезапный переход на удаленную работу в начале 2020 года лишил многих профессионалов поездок в офис. Неважно, как мы проводили это время — слушали музыку, продумывали список дел на день или просто бездельничали — впоследствии оказалось, что нам его не хватает. Хорошие новости: чтобы настроиться на рабочий лад, достаточно воспроизвести поездку, не выходя из дома.

Итак, на часах 7 утра, вы оделись, чтобы отправиться в работу и пьете кофе из дорожной кружки. Вы сидите и слушаете любимый подкаст, или готовитесь к рабочему дню с планировщиком и ручкой в руке.

Затем, примерно через 30 минут, вы идете в комнату, в которой обычно работаете.

Примерно так и работают такие «поездки». Поначалу это кажется странным. В конце концов, зачем тратить время, если можно просто встать с постели и работать в пижаме?

Кажется нелогичным изображать поездки на работу, особенно с утра, когда нужно прочесть так много электронных писем и уведомлений и завершить так много задач. Еще глупее кажется имитировать «возвращение домой», когда дети уже стоят на ушах, а вам еще нужно готовить ужин.

Однако этот прием может оказаться неожиданно полезным. Прежде чем сесть за стол и открыть ноутбук, присядьте и уделите полчаса делам, которые помогут настроиться на рабочий лад: погрузиться в музыку или обдумать что-то более глобальное.

Затем потратьте 30 минут в конце рабочего дня, чтобы поразмыслить о своих достижениях, подготовиться к завтрашнему дню и расслабиться, прежде чем приступить к своим личным и семейным обязанностям.

Уже через неделю такая привычка даст следующие полезные результаты.

Время для планирования

Занятые профессионалы часто чувствуют, что выбиваются из сил, если у них нет плана. Он повышает эффективность рабочего дня, а такая «поездка» дает регулярно запланированное время, которое позволяет обдумать, что сделать на следующий день.

Кроме того, это позволяет подумать, какие задачи необходимы, а какие не нужно выполнять сразу. Таким образом, можно спокойно расставить приоритеты.

Помощь в концентрации

Планы все время меняются, и это уже стало новой нормой. В современной культуре удаленной работы уже не осталось ничего неизменного. Импровизированная «поездка» позволяет лучше спланировать предстоящий день и сохранять концентрацию в мире, полном отвлекающих факторов. Если потратить время на организацию дня, поводов для беспокойства становится меньше, а мы настраиваемся на решение проблем.

Это время позволяет продумать планы и решить, на чем сконцентрироваться, чтобы не отвлекаться и не перерабатывать. В конце дня поездка поможет выйти из рабочего режима, прежде чем погрузиться во время со своей семьей, заниматься хобби и заботиться о личных обязанностях.

Правильное начало дня

Такая «поездка» может стать неотъемлемой частью повседневной жизни. Большинство людей начинают свой день в автоматическом режиме, сразу приступая к работе, не делая передышки и не тратя время на подготовку. Вместо этого можно следовать заведенному порядку: проводить время с семьей, заниматься спортом, выводить собаку на прогулку или делать что-то важное, прежде а затем организовывать свои задачи и медленно переходить к предстоящему дню.

Эта привычка позволит упорядочить рабочий день, медленно переходить к нему и расслабляться после. В результате можно не только стать продуктивнее, но и чаще проводить время с близкими и не забывать об отдыхе.

Источник.