Сотрудник — не тот, за кого себя выдает: как распознать обман на удаленном собеседовании

Обман может раскрыться уже после трудоустройства, что создает репутационные риски и грозит срывом проектов. Рассказываем, как распознать обман при найме дистанционных сотрудников.

Удаленные собеседования — не редкость, однако они оставляют возможности для мошенников. Некоторые соискатели обращаются к услугам экспертов, которые проходят за них техническое интервью и помогают получить желанную работу.

Недавно писатель и обозреватель в сфере HR Элисон Грин рассказала в своем блоге об очень любопытном случае. Если вкратце, то муж ее читательницы, работающий в сфере IT в «частной компании средних масштабов», понял, что новый сотрудник Джон — не тот человек, с которым он проводил собеседование.

У него другая прическа и очки, другая биография, и он не может ответить на элементарные вопросы, связанные с работой. В итоге «Джон» увольняется еще до того, как отдел кадров успевает полностью собрать его данные. После этого он пропадает связаться с ним уже невозможно. Занавес.

Мотивы Джона неясны. Возможно, он просто хотел получить более высокооплачиваемую работу. Но возможен и худший вариант, и объяснение заключается в том, что он хотел получить доступ к информации компании. Так или иначе, возникает вопрос: действительно ли соискатели используют подсадных кандидатов, чтобы пройти собеседование?

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По словам Ариэль Лопес, CEO платформы по подбору персонала Knac и бывшего рекрутера, она о таком не слышала. «Я многое повидала, но никогда не видела, чтобы кто-то на собеседовании выдавал себя за другого человека», — сказала она.

Но Ник Шах, президент компании Peterson Technology Partners, занимающейся подбором персонала в IT-сфере, говорит, что в индустрии информационных технологий это происходит уже довольно давно. Поменяться местами во время собеседования — это редкость (если на работу приходит не тот человек, это сразу бросается в глаза). Но подмена на видеоинтервью — довольно распространенное явление.

«Я называю это темной стороной рекрутинга, — сказал Шах, — В индустрии есть термин, который звучит как "прокси". Это когда на камере ваше лицо, но от вашего имени говорит кто-то другой».

Во время пандемии участились случаи появления поддельных кандидатов. По словам Шаха, найти человека, который поможет вам пройти собеседование, несложно. «Существуют компании, которые обещают помочь пройти собеседование, и берут за одно интервью от $500 до $700», — сказал Шах.

В этом вопросе нужно быть бдительнее, считает Шах. Подставные кандидаты могут дорого обойтись, особенно технологическим компаниям с жесткими сроками выполнения проектов. И для настоящих, талантливых кандидатов, которые нуждаются в работе, это большая проблема.

Рынок труда в сфере технологий неспокоен. Это может быть причиной некоторых сегодняшних необычных промахов с наймом.

Брайан Кропп, руководитель отдела кадровых исследований компании Gartner, говорит, что слышал всевозможные истории о самых безумных случаях: сотрудники, работающие удаленно в двух компаниях одновременно, откровенная ложь в резюме, люди, сдающие тесты на техническую оценку друг за друга.

«Я прекрасно понимаю, как такое может произойти, потому что компании пытаются нанять людей максимально быстро, и спрос на них настолько велик, что они не проводят должной проверки, как это было раньше, — сказал Кропп. — Особенно в мире «удаленки», когда некоторых из наших коллег мы даже никогда не видели».

Как распознать фальшивого соискателя

Заранее подчеркните, что не приемлете ложь. Это может отпугнуть некоторых недобросовестных кандидатов.

«Начните процесс подбора персонала со слов о том, что вы — компания, которая отличается высокой честностью, — порекомендовал Кропп. — Скажите, что не потерпите лжи и неуважительного отношения друг к другу. Пригрозите увольнением за подобные эпизоды».

У Шаха есть несколько методов, позволяющих проверить, не прибегает ли кандидат к посторонней помощи.

Его компания требует проводить видеоинтервью в хорошо освещенной комнате, на компьютере и без наушников.

Он обращает пристальное внимание на рот кандидата и звук, чтобы убедиться, что они синхронизированы.

Он также смотрит на движение глаз, чтобы понять, смотрит ли он на кого-то еще в комнате.

Просьба к кандидату поделиться своим экраном также помогает отсеять обманщиков.

«В интернете полно мошенников. Подсадные кандидаты, поддельные вакансии, что угодно. Тем не менее, история из блога Элисон Грин заставила меня задуматься. Я бы почти восхищался смелостью Джона, если бы он не тратил время и деньги реальных людей. По-моему, гораздо проще потратить время на изучение профессиональных навыков или поинтересоваться о льготах компании на образование», — считает Шах.

У самой Лопес есть небольшой совет для тех, кто пытается обманом устроиться на работу. «Невероятно важно сохранять аутентичность. Лучший способ сделать это — не лгать о своей личности. Я не думала, что об этом нужно говорить в 2022 году, но, очевидно, я ошибалась».

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