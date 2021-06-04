От фальшивых рекламных роликов к предложениям от крупных брендов: как блогер превратила хобби в карьеру

23-летняя Грейс Уэллс начинала со съемок фальшивых рекламных роликов для различных предметов обихода. А сейчас она крупный блогер с 1,2 млн подписчиками в TikTok и множеством коммерческих предложений от крупных брендов. Девушка рассказала, с чего все начиналось, и как она превратила свое хобби в основной источник дохода.

Год назад я заканчивала университет. Когда занятия были отменены из-за пандемии, я начала искать различные способы развлечь себя. В ресторане, где я работала официанткой, коллеги часто обсуждали TikTok.

Я скачала приложение и первым делом записала совсем нехарактерный для этой платформы 4-минутный скетч. Я загрузила его на YouTube, а затем выложила и в TikTok. Разумеется, он не стал популярным, хотя мне он казался довольно забавным. Ролик собрал около 30 просмотров.

Мне понравился мой первый опыт работы с этой соцсетью, но я решила, что вернусь к ней через какое-то время. И я действительно не заходила туда несколько месяцев.

Учась в университете, я четко поняла, что я на самом деле очень творческий человек и мне необходимо эту энергию куда-то направлять. Я получила степень магистра лингвистики в Эдинбургском университете в Шотландии и не думаю, что мне она пригодится в жизни.

Мне хотелось реализовать себя в творческой сфере, поэтому я решила приобрести камеру. Я не возлагала больших надежд на это увлечение, но хотела попробовать себя в этом.

Мне пришла в голову идея взять предметы домашнего обихода и сделать для них рекламные ролики. Я поставила перед собой задачу продавать предметы, которые вы никогда не увидели бы в рекламе.

Когда я создала первое коммерческое видео для вилки, я решила, что, возможно, сделаю целую серию подобных роликов. Разумеется, я и подумать не могла, что это станет моим основным направлением деятельности в социальных сетях. Честно говоря, когда ролик начал набирать популярность, я была в полном шоке.

Будучи очень амбициозным человеком, я всегда хотела оставить свой след.

Но на самом деле, в тот момент я очень переживала. Так много людей смотрели мое видео, и у каждого из них было свое мнение на этот счет. Эти несколько дней были очень напряженными для меня в эмоциональном плане. Я пыталась понять, как мне с этим справиться, и у меня получилось.

Я начала снимать другие подобные ролики и назвала эту серию «Создание эпической рекламы для случайных объектов».

В рекламе принимала участие книга, картошка, скрепка, сахарная вата, маска для лица — все эти вещи я выбирала из предложений в комментариях.

В итоге первое видео про вилку оказалось наименее популярным из всей серии. Первый ролик собрал миллион просмотров, а на данный момент его посмотрели около 2 млн раз. Самые популярные видео собрали от 8 до 15 млн просмотров. По мере выхода роликов на меня подписалось много людей.

Мой аккаунт опровергает расхожее мнение о том, что нужно публиковать контент ежедневно, чтобы набрать подписчиков. Я выкладываю ролики очень редко, около двух раз в месяц. Мои видео требуют очень много времени и усилий. Поэтому всплеск вовлеченности в моем аккаунте во время публикации сменяется долгим периодом бездействия до выхода следующего ролика.

Сейчас у меня 1,2 млн подписчиков. Впервые представители бренда связались со мной в сентябре.

На самом деле это произошло потому что в рекламе про туалетную бумагу я использовала именно их марку.

Бренд заметил мое видео и попросил меня сделать для них ролик. После публикации ко мне стали обращаться и другие компании.

Реклама энергетического напитка Celsius полностью изменила мою жизнь. Я разместила ролик в феврале, и он собрал восемь миллионов просмотров. С тех пор у меня много коммерческих предложений от разных брендов.

В какой-то момент я поняла, что нужно выбрать между творчеством и работой на полную ставку, так как совмещать стало практически невозможно. Я трудилась с девяти до пяти на основной работе, затем с пяти до десяти я выполняла заказы на фрилансе. У меня не было ни минуты свободного времени.

Сразу после окончания учебы в сентябре 2020 года, я устроилась продюсером видеоконтента для небольшого косметического бренда. В общей сложности я проработала там около девяти месяцев. Думаю, что моя деятельность в TikTok повлияла на то, что я тогда получила эту должность.

В мае я наконец решилась уволиться. Это было невероятно страшно. Честно говоря, я до сих пор испытываю это чувство. Я не знаю, как долго я смогу заниматься тем, что я делаю сейчас, но мне пришлось действовать интуитивно, потому что это уникальная возможность.

В ноябре я связалась Элизабет Кайуэтт, режиссером, видеооператором и редактором, у которой также есть аккаунт в TikTok, где она публикует видео о том, каково быть женщиной в видеоиндустрии и работать на компанию Aerie.

Я наткнулась на ее TikTok в ноябре и подумала, что она делает очень важную работу. Мы поговорили о разных вещах и я все-таки решилась уволиться с основной работы.

Потом она позвонила мне и сказала, что у нее проходит съемка в Техасе, и ей нужна помощь с видео. Я ответила, что сегодня подала заявление на увольнение и с удовольствием ей помогу.

Фото: Grace Wells

До этого я работала креативным директором и иногда помогала со съемками. Но тут мне пришлось работать с целой командой, и это было невероятно интересно. Наконец я оказалась в окружении других креативщиков, которые так же, как и я, вкладывались в проект на все 100%.

Единственное, что мне не нравится в моей работе сейчас, это то, что мне приходится делать все в одиночестве. Я сам себе редактор, специалист по освещению и оператор. Мне бы хотелось чувствовать себя частью команды.

Сейчас я коммерческий директор продюсерской компании. Tool of North America недавно запустила программу для поддержки авторов. По сути, она стремится объединить мир социальных сетей и традиционное коммерческое производство. Представители компании находят блогеров и создателей контента на различных площадках и помогают им привлекать рекламные предложения.

Сейчас эта компания представляет мои интересы и находит различные проекты, где требуется режиссер.

Я не планирую переезжать в ближайшее время, но думаю, что однажды мне придется это сделать. Все, чем я хочу заниматься, находится в Лос-Анджелесе. Я люблю Нью-Йорк и буду скучать по нему, но однажды я все таки решусь на переезд.

В детстве я мечтала стать режиссером и жить в Лос-Анджелесе, но это было лишь одним из пунктов в длинном списке моих планов на будущее. Еще я хотела стать президентом и пожарным.

Когда я купила свою первую камеру в 2018 году, я буквально ничего не знала о фотографии. Я просмотрела уроки на YouTube, а теперь это увлечение переросло в мою безумную карьеру.

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