Самая эффективная ферма будущего находится в небе

Эта необычная лаборатория расположена на крыше Университета штата Колорадо. Здесь выращивают сельскохозяйственные культуры под солнечными батареями. Цель эксперимента — продемонстрировать, как производить продукты питания и чистую энергию в городских условиях.

Здесь, на крыше Университета штата Колорадо, на высоте пятого этажа растет весьма необычный сад. Сейчас конец октября, когда температура опускается до нуля и дует пронизывающий ветер.

Незадолго до моего приезда исследователи извлекли из субстрата под солнечными панелями культуры, не переносящие заморозки, — в общей сложности 270 кг за сезон. На их месте растут холодостойкие продукты, например листовая зелень — руккола, салат-латук, листовая капуста, швейцарский мангольд, — защищенные здесь от интенсивного солнечного света.

Это не просто сад на крыше, а настоящая лаборатория на открытом воздухе, напичканная датчиками, за которой наблюдает садовод Дженнифер Буссело.

Агровольтаика — это способ производства энергии и продуктов питания на одном участке, который в городских условиях предполагает воссоздание леса на крышах. Точно так же, как тень высоких деревьев защищает подлесок от солнечного стресса, солнечные панели могут стимулировать рост растений — цель состоит в том, чтобы получать больше продуктов питания для растущего городского населения, экономя при этом воду, вырабатывая чистую энергию и делая здания более энергоэффективными.

«Если остановиться и задуматься, что нужно нам как обществу — строительных блоках, — это будут еда, энергия и вода, как это было всегда», — говорит Буссело. Агровольтаика на крыше позволяет «производить два из этих ресурсов, сохраняя третий».

И это поразительно: ранние данные показывают, что метод использует на треть больше воды, чем обычные фермы на крышах, работающие под солнцем; поскольку посевы находятся в тени, испаряется меньше воды.

Датчики, расположенные здесь под панелями, измеряют температуру воздуха, а также температуру и влажность почвы. Даже когда вода действительно испаряется, это преимущество: водяной пар от растений и почвы охлаждает панели, которые стали бы менее эффективны при нагреве.

Такая система на крыше может стать еще эффективнее, если она собирает дождевую воду.

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Зеленые крыши примерно на 10% повышают энергоэффективность здания, поскольку защищают крышу от прямых солнечных лучей. Таким образом, во время жары не придется активно использовать кондиционер, чтобы должным образом охладить помещение (хотя в многоэтажном здании это преимущество распространяется только на верхний этаж).

Это особенно приятно, учитывая эффект городского теплового острова, при котором температура в городах может быть намного выше, чем в окружающих сельских районах с изобилием зелени. По сути агровольтаика на крыше помогает перенести сельскую местность в город — эта стратегия называется рурбанизацией.

Чем больше зеленых пространств можно создать в мегаполисах, тем больше удастся снизить растущие температуры.

Несмотря на то, что на крыше посевы больше подвергаются воздействию ветра и высоких температур, эксперименты показывают, что эта среда может быть для них благоприятна, во многом благодаря тени от панелей.

Фото в тексте: Colorado State University System

«В прошлом году во время первого посевного сезона мы обнаружили, что перец чили действительно хорошо растет на крышах, — говорит Буссело. — У этих растений довольно слабая корневая система, и им не нравятся условия с высоким содержанием питательных веществ. Но они прекрасно растут в жаре».

Исследователи экспериментируют не только с агровольтаикой. Они выращивают цветущие растения, которые привлекают опылителей и обеспечивают урожайность.

Таким образом, цель агровольтаики на крыше — не только производить электроэнергию и обеспечить горожан питанием, но и поддержать местные экосистемы.

В конце экскурсии, возвращаясь к лестнице, мы видим огромного ястреба, сидящего на краю крыши. Как отмечает Буссело, расположение фермы — еще один плюс: она находится неподалеку у реки Саут-Платт, которая протекает через Денвер, и позволяет протестировать, могут ли зеленые крыши быть «экологическими островками в городском пространстве».

Иными словами, крыши из больших безжизненных пространств превращаются в зеленые коридоры, помогая хищникам и насекомым-опылителям передвигаться по городу. Таким образом, агровольтаика на крыше может одновременно укрепить эко-, энерго- и продовольственные системы.

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Фото на обложке: Colorado State University System