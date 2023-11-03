Самая эффективная ферма будущего находится в небе

Эта необычная лаборатория расположена на крыше Университета штата Колорадо. Здесь выращивают сельскохозяйственные культуры под солнечными батареями. Цель эксперимента — продемонстрировать, как производить продукты питания и чистую энергию в городских условиях.
О своей экскурсии на футуристичную ферму рассказал автор Wired Мэтт Саймон. Публикуем перевод истории.
Здесь, на крыше Университета штата Колорадо, на высоте пятого этажа растет весьма необычный сад. Сейчас конец октября, когда температура опускается до нуля и дует пронизывающий ветер.
Незадолго до моего приезда исследователи извлекли из субстрата под солнечными панелями культуры, не переносящие заморозки, — в общей сложности 270 кг за сезон. На их месте растут холодостойкие продукты, например листовая зелень — руккола, салат-латук, листовая капуста, швейцарский мангольд, — защищенные здесь от интенсивного солнечного света.
Это не просто сад на крыше, а настоящая лаборатория на открытом воздухе, напичканная датчиками, за которой наблюдает садовод Дженнифер Буссело.
Агровольтаика — это способ производства энергии и продуктов питания на одном участке, который в городских условиях предполагает воссоздание леса на крышах. Точно так же, как тень высоких деревьев защищает подлесок от солнечного стресса, солнечные панели могут стимулировать рост растений — цель состоит в том, чтобы получать больше продуктов питания для растущего городского населения, экономя при этом воду, вырабатывая чистую энергию и делая здания более энергоэффективными.
«Если остановиться и задуматься, что нужно нам как обществу — строительных блоках, — это будут еда, энергия и вода, как это было всегда», — говорит Буссело. Агровольтаика на крыше позволяет «производить два из этих ресурсов, сохраняя третий».
И это поразительно: ранние данные показывают, что метод использует на треть больше воды, чем обычные фермы на крышах, работающие под солнцем; поскольку посевы находятся в тени, испаряется меньше воды.
Датчики, расположенные здесь под панелями, измеряют температуру воздуха, а также температуру и влажность почвы. Даже когда вода действительно испаряется, это преимущество: водяной пар от растений и почвы охлаждает панели, которые стали бы менее эффективны при нагреве.
Такая система на крыше может стать еще эффективнее, если она собирает дождевую воду.
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Зеленые крыши примерно на 10% повышают энергоэффективность здания, поскольку защищают крышу от прямых солнечных лучей. Таким образом, во время жары не придется активно использовать кондиционер, чтобы должным образом охладить помещение (хотя в многоэтажном здании это преимущество распространяется только на верхний этаж).
Это особенно приятно, учитывая эффект городского теплового острова, при котором температура в городах может быть намного выше, чем в окружающих сельских районах с изобилием зелени. По сути агровольтаика на крыше помогает перенести сельскую местность в город — эта стратегия называется рурбанизацией.
Чем больше зеленых пространств можно создать в мегаполисах, тем больше удастся снизить растущие температуры.
Несмотря на то, что на крыше посевы больше подвергаются воздействию ветра и высоких температур, эксперименты показывают, что эта среда может быть для них благоприятна, во многом благодаря тени от панелей.
Фото в тексте: Colorado State University System
«В прошлом году во время первого посевного сезона мы обнаружили, что перец чили действительно хорошо растет на крышах, — говорит Буссело. — У этих растений довольно слабая корневая система, и им не нравятся условия с высоким содержанием питательных веществ. Но они прекрасно растут в жаре».
Исследователи экспериментируют не только с агровольтаикой. Они выращивают цветущие растения, которые привлекают опылителей и обеспечивают урожайность.
Таким образом, цель агровольтаики на крыше — не только производить электроэнергию и обеспечить горожан питанием, но и поддержать местные экосистемы.
В конце экскурсии, возвращаясь к лестнице, мы видим огромного ястреба, сидящего на краю крыши. Как отмечает Буссело, расположение фермы — еще один плюс: она находится неподалеку у реки Саут-Платт, которая протекает через Денвер, и позволяет протестировать, могут ли зеленые крыши быть «экологическими островками в городском пространстве».
Иными словами, крыши из больших безжизненных пространств превращаются в зеленые коридоры, помогая хищникам и насекомым-опылителям передвигаться по городу. Таким образом, агровольтаика на крыше может одновременно укрепить эко-, энерго- и продовольственные системы.
Фото на обложке: Colorado State University System
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