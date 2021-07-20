10 привычек, которые помогут достичь финансовой свободы за пять лет

Финансовая свобода — это не дорогой автомобиль или статус миллионера. В первую очередь это отсутствие долгов и возможность распоряжаться собственным временем. Автор CNBC и Business Insider Тим Деннинг рассказал, какие привычки свойственны людям, которые грамотно распоряжаются финансами и могут позволить себе рано выйти на пенсию.

Ценить время, а не деньги

Человек, который достиг финансовой свободы, начинает по-другому смотреть на скучные собрания и рутинную работу. Он знает, что его время полезнее потратить на что-то важное, а обязательные, но неинтересные дела можно поручить кому-нибудь другому.

Иметь дополнительные источники дохода

Не стоит называть это подработкой — это может быть просто еще одна работа. Как правило, на первых порах ею занимаются бесплатно, пока не вырастет навык. После этого она будет приносить деньги, и, возможно, даже большие, чем основная деятельность.

Опережать инфляцию и пускать деньги в рост

Традиционный способ копить деньги «под подушкой» уже устарел. Инфляция быстро съедает сбережения.

Существуют разные способы получать пассивный доход с активов — акции, альтернативные инвестиции или недвижимость. Достаточно выбрать то, что подойдет вам.

Разбираться в криптовалютах

Инвестиции в биткоин или эфириум не гарантируют финансовую свободу. Однако понимать, как работают криптовалюты в 2021 году так же ценно, как в 1992 году осознавать, каким будет интернет в будущем.

Предпочитать асимметричные риски

Эта концепция часто встречается в руководствах по инвестициям. Она означает, что финансовый риск будет существенно меньше, чем возможная доходность.

Действовать осознанно

Человек, который стремится к финансовой свободе, не верит в лотереи и не инвестирует значительные суммы просто потому, что «так делают все». Руководствуйтесь здравым смыслом, а не трендами и мнением широкой публики.

Диверсифицировать доход

Вкладывайте деньги в разные области, чтобы не потерять все из-за очередного «черного лебедя». Даже если часть активов обесценится, остальные будут работать в качестве подстраховки.

Изучать книги о финансах

Это нужно не для того, что производить впечатление на окружающих. Мы тратим довольно много времени, чтобы заработать. Довольно логично понимать, как функционируют деньги, чтобы грамотно ими распоряжаться. В конце концов, мы изучаем отзывы перед покупкой бытовой техники.

Предвидеть возможные кризисы

За последние несколько десятилетий весь мир столкнулся с финансовыми потрясениями — пузырем доткомов, кризисом 2008 года и рецессией, вызванной пандемией.

Чтобы укрепить свое финансовое положение, стоит следить за признаками возможных кризисов. Это поможет соответственно управлять деньгами.

Не совершать дорогие и непрактичные покупки

Товары на распродажах, непонятные инвестиции и прочие ненужные категории расходов не помогают достичь финансовой свободы. Откажитесь от импульсивных трат.

Использовать деньги для помощи другим

Не каждый из нас — филантроп. Но небольшое пожертвование по силам практически каждому. Принося пользу миру, мы приносим пользу себе. И это меняет наше отношение к деньгам.

Финансовая свобода — это не просто определенный уровень достатка. Это возможность жить без долгов, стратегически мыслить и понимать, как распоряжаться финансами на благо своей семьи и окружающих.

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