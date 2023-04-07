Почему Финляндия — самая счастливая страна в мире

Финляндия в 6 раз подряд стала самой счастливой страной по итогам Всемирного доклада о счастье . За ней следуют Дания и Исландия. Дэнни Дорлинг, профессор из Оксфордского университета рассказал, какие факторы влияют на мироощущение финнов.

Для оценки удовлетворенности жизнью используют «Лестницу Катрила».

Респондентов просят представить лестницу с пронумерованными ступенями: на нижний стоит 0, а на верхней — 10. Верхняя ступень представляет наилучшую возможную жизнь, а нижняя — наихудшую. Участников спрашивают, на какой ступени они находятся сейчас.

Дэнни Дорлинг из Оксфордского университета считает, что финны счастливее прочих по нескольким причинам. Среди них низкий уровень неравенства в доходах (разница между наиболее высокой и низкой оплатой труда), высокая социальная поддержка, свобода в принятии решений и низкий уровень коррупции.

На графике ниже представлен средний уровень счастья и неравенства по странам.

Вертикальная шкала: средний уровень счастья, горизонтальная: неравенство в доходах. Инфографика: Всемирный доклад о счастье, статистика о неравенстве доходов ОЭСР

Показателем неравенства доходов, используемым здесь, является коэффициент неравенства доходов Джини по данным ОЭСР. Это самый высокий показатель, зафиксированный в каждом округе за любой год после 2010 года вплоть до самого последнего года, за который имеются данные. На графике показана тесная взаимосвязь между этими двумя показателями.

В целом, когда неравенство в доходах растет, деньги становятся важнее, и люди менее счастливы.

У Финляндии есть и другие качества, которые заставляют людей чувствовать себя счастливее. В стране высоко децентрализованная система государственного здравоохранения, при этом частный сектор довольно небольшой. Это эффективнее и оптимальнее альтернатив в других странах. Публичный транспорт надежен и доступен, а аэропорт Хельсинки считается лучшим в Северной Европе.

Есть финская поговорка, которая кажется здесь уместной: Onnellisuus on se paikka puuttuvaisuuden ja yltäkylläisyyden välillä (Счастье находится между недостатком и изобилием).

Финляндия по сравнению с миром

В Финляндии, Норвегии и Венгрии примерно один уровень неравенства в доходах, однако финны в среднем более счастливы. Почему так происходит?

Согласно Всемирной базе данных о неравенстве, десятая часть населения Финляндии с наиболее высокой зарплатой получает 33% всех доходов (данные 2021 года). В США на эту группу приходится 46% доходов, а в России — 51%. Даже небольшие отклонения в этой пропорции могут серьезно влиять на общий уровень счастья, поскольку в неравном обществе большинство получает мало, а у богатых больше страхов.

В 2021 году профессор социологии предположил, что люди в северных странах кажутся счастливее просто потому, что имеют более реалистичные ожидания. Однако это не объясняет, почему Финляндия так отличается от Норвегии по шкале счастья.

Возможны самые разные объяснения, включая языковые и культурные нюансы. Есть мнение, что само исследование становится предвзятым, поскольку сейчас финны знают, почему им задают этот вопрос. Согласно последним результатам, они еще больше оторвались от датчан.

Очень вероятно и то, что большое значение имеют школы: в Финляндии можно получить хорошее образование, какую бы школу вы не выбрали, а школьная политика здесь справедливее, чем в Норвегии (практически все финны посещают ближайшее учебное заведение).

Выгодно отличается и жилищная политика: в стране широкий спектр социального жилья и более низкий уровень бездомности, а время ожидания медицинских услуг вызывает зависть у всего мира — иногда оно занимает всего несколько дней (даже на пике пандемии). И это еще не все.

Финляндия занимает первое, второе или третье место по более 100 глобальным показателям экономического и социального успеха — результат намного лучше, чем у Норвегии. И при этом у нее меньше бюджет (и нет нефти). Так что финнам можно простить некоторое самодовольство (omahyväisyys).

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Но почему Венгрия так сильно отстает, хотя разрыв в доходах у нее едва ли больше, чем в Финляндии и Норвегии? Некоторые считают, что это связано с политикой. В 2022 году Европарламент даже предположил, что «Венгрия больше не может считаться полноценной демократией».

Для людей очень важна свобода, а также свобода от страха. Это может объяснить, почему в Турции и Индии уровень счастья ниже, чем можно было бы ожидать при их уровне экономического неравенства.

Напротив, Южная Африка и Китай даже счастливее, чем предполагает уровень экономического неравенства в этих странах. Южная Африка стала демократической в 1994 году, вскоре после освобождения Нельсона Манделы, и многие люди помнят предыдущий период. А люди в Китае не так боязливы, как их часто изображают на Западе.

Неравенство это фактор

В большинстве стран уровень счастья (и многого другого) довольно просто прогнозировать по уровню неравенства. Великобритания находится в самом центре того, что можно было бы ожидать от одной из самых экономически неравноправных стран Европы.

Приведенный выше график также показывает, что Израиль (в котором почти такой же уровень неравенства) немного счастливее, чем следовало бы, хотя не ясно, включала ли выборка, взятая там, все группы, которые в настоящее время проживают в этом государстве. Кроме того, данные были собраны в 2022 году, до недавних массовых протестов в Израиле.

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Обложка снегерирована нейросетью Midjourney