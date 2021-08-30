Три качества скандинавов, которые полезны для бизнеса

Вот в чем вопрос: если большую часть времени мы тратим на работу, как им удалось выработать образ мышления, который бы доставлял им удовольствие? Вот чему можно научиться у северян.

Не секрет, что северные страны часто лидируют по уровню счастья. Всемирный доклад о счастье постоянно отдает места в первой десятке Исландии, Швеции, Дании, Финляндии и Норвегии. С 2017 по 2020 гг. первые два места регулярно занимают северные страны.

Выбирайте демократию, а не иерархию

В таких странах, как Дания, рабочая среда строится на равенстве и демократии. Уважения заслуживает каждый. И сейчас северные страны стремятся обеспечить равные права для всех, вне зависимости от гендера, сексуальной ориентации или ценностей.

Согласно Европейскому институту профсоюзов, высокий уровень демократии на работе приводит к увеличению продуктивности. В этих условиях сотрудники более склонны генерировать инновационные идеи и делиться ими. Это помогает улучшить качество услуг или продуктов и сделать компанию лидером в своей отрасли.

На совещаниях активно высказывается каждый сотрудник, вне зависимости от должности. И это вполне обычная ситуация. Залог честной коммуникации — конструктивная критика и открытый обмен идеями. Интересно, что это сокращает число конфликтов.

Нордическое бизнес-мышление подразумевает, что неважно, CEO это или стажер. Если обратная связь поступает со всех сторон, то все получают одинаковое отношение.

Совет: обеспечьте равные возможности для всех сотрудников и поощряйте их активно высказывать свои мысли. Это поможет мотивировать персонал и сократить количество конфликтов.

Добавьте в рабочую среду немного хюгге

С севером часто ассоциируется термин хюгге, популярности которого способствовала книга Майка Викинга «Hygge. Секрет датского счастья». Писатель и CEO Института исследования счастья в Копенгагене объясняет: «Хюгге — это про атмосферу и опыт. Это время с людьми, которых мы любим, ощущение дома и чувство безопасности».

Северян смешивают работу и частную жизнь, хотя в других странах это обычно строго разделяется. Неформальный образ жизни позволяет вывести отношения на персональный уровень. Коллеги часто обсуждают личные темы или встречаются после работы.

Хюгге на рабочем месте позволяет создать чувство сообщества и сформировать крепкие связи между разными людьми.

Это распространяется и на внешний вид. Как правило, в скандинавских и северных странах отсутствует дресс-код. Сотрудники могут выражать себя и чувствовать комфорт.

Совет: создайте рабочую атмосферу, где все будут чувствовать себя как дома. Если коллеги не хотят собраться даже на чашку кофе, это знак, что рабочую культуру пора менять.

С кем вы предпочтете работать — с друзьями или незнакомцами? Установить близкие отношения в коллективе бывает непросто. Но чувство общности и понимание стоят усилий.

Отдавайте приоритет тому, что по-настоящему важно

Автономность — центральная характеристика работы в северных странах.

Существуют свидетельства тому, что она помогает сократить стресс, вызванный работой, и количество конфликтов. Также она улучшает благосостояние и удовлетворенность работой. Исследование более 400 человек показало, что автономность не только приятна, но и помогает удержать сотрудников.

В таких странах, как Дания или Финляндия, люди в большей степени контролируют свое рабочее время. Как правило, они не отчитываются о каждой выполненной задаче и не должны искать отговорки, чтобы уйти пораньше. Северяне рассуждают: если человеку понадобилось свободное время, не стоит его удерживать. Вряд ли он сможет хорошо работать, если он думает о своей проблеме.

Однако это не значит, что сотрудники злоупотребляют доверием. Человек, довольный своей работой, становится лояльнее и показывает лучшие результаты.

Совет: разрешайте себе и подчиненным брать отгулы. Это повысит мотивацию и благодарность. Кроме того, не поощряйте переработки — это вряд ли даст какие-то результаты кроме нарушенного равновесия между работой и жизнью. Если это происходит, дайте им право на дополнительные дни отдыха. Также полезно работать над доверием и не контролировать каждый шаг сотрудников.

Построить позитивную рабочую культуру непросто. Но можно учиться на удачных примерах. Начните с себя и покажите, что заботитесь об окружающих.

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