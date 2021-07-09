Микроменеджмент против здравого смысла: как работать в условиях тотального контроля

Последствия излишнего контроля могут очень серьезными. Сотрудники, лишенные автономии, не могут достичь пиковой производительности, быстро теряют мотивацию и заинтересованность. Основатель Your CEO Mentor и писатель Мартин Мур рассказал о приемах, которые помогут этого избежать.

Управление — та сфера деятельности, в которой нет единственно правильного подхода. Некоторые руководители уделяют особое внимание деталям, даже самым несущественным. Когда такая дотошность мешает работе подчиненных, такого начальника называют микроменеджером.

Такая ситуация неприятна не только подчиненного, но и для начальника. На своем уровне он сталкивается со сложными задачами, и чужая работа кажется ему гораздо проще и комфортнее. Поэтому микроменеджеры неосознанно пытаются быть постоянно занятыми, чтобы не приступать к своим непосредственным обязанностям.

Однако в долгосрочной перспективе это стимулирует культуру низкой производительности и посредственности. Не стоит отстраняться от ситуации и эмоционально реагировать на избыточный контроль. Действуйте дипломатично.

Добейтесь доверия

Чтобы избавиться от тотального контроля, придется установить границы. Это невозможно без доверительных отношений. Самый быстрый способ этого добиться — регулярно показывать высокие результаты.

Как только начальник будет уверен в подчиненных, ему будет легче ослабить контроль. Позвольте ему почувствовать, что он полностью владеет ситуацией, и постарайтесь предупредить все возможные риски.

Научитесь устанавливать дистанцию

Чтобы добиться хоть какой-то автономии в работе, мягко, но твердо озвучьте свою позицию. Подойдут разные формулировки, например:

«Вы должны доверить мне эту задачу»;

«Я понимаю, какие цели передо мной стоят, и я уверен, что их выполню»;

«Проект уже в работе: на данном этапе нет поводов для беспокойства».

Основная задача — убедить руководителя снизить контроль.

Используйте наводящие вопросы

Если дипломатичных формулировок оказалось недостаточно, лучше задать прямой вопрос:

«Что убедит вас, что я контролирую ситуацию?»;

«Есть ли что-то, что вы хотели бы увидеть от меня, но не видите?»;

«Возможно, я не делаю то, что нужно сделать?».

Таким образом можно получить обратную связь. Возможно, ответ будет не очень приятным, но это поможет лучше разобраться в ситуации. Скорее всего, вы услышите: «Все в порядке. Я просто слежу за прогрессом».

Трезво оценивайте обстоятельства

Подчиненным очень трудно повлиять на микроменеджера. Если он не готов отказаться от тотального контроля, это может стать препятствием для работы. Возможно ли показывать высокие результаты в таких условиях? Иногда лучшее решение — смена работы.

Склонный к микроменеджменту начальник не всегда плохо справляется со своими обязанностями. Иногда это защитная реакция на повышение и новую зону ответственности. Однако это не должно стать помехой для результатов команды.

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