Топ-10 инновационных FoodTech-стартапов из Великобритании

Великобритания — один из ведущих стартап-хабов, и здесь базируется множество инноваторов из сферы пищевых технологий. По данным отчета Dealroom и Four Seasons Ventures, с 2015 по 2020 гг. в Европе появились 9 единорогов в области FoodTech, особенно в сегменте доставки еды. Рассказываем о самых перспективных проектах, за которыми стоит следить.
Pizzapilgrims
Основатели: Том Эллиот, Джеймс Эллиот
Год основания: 2017
Инвестиции: нет данных
Сервис предназначен для заказа настоящей неаполитанской пиццы в пиццериях и на мероприятиях, проходящих по всей Великобритании. Чтобы гарантировать свежесть продукции, компания ежедневно закупает ингредиенты для пиццы (в том числе и напрямую из Италии).
Harvest London
Год основания: 2017
Инвестиции: нет данных
Цель проекта — создать экологичную пищевую систему. Стартап использует такие современные технологии сельского хозяйства, как гидропонное фермерство в контролируемой среде. Он работает в тандеме с потребителями и производит продукцию только по запросу, сокращая количество выбросов в самом начале пищевой цепочки.
Small Robot Company
Основатели: Бен Скотт-Робинсон, Сэм Уотсон Джонс
Год основания: 2017
Инвестиции: €2,2 млн
Чтобы производить еду экологичным путем, компания разработала несколько небольших роботов. Они занимаются посадками, удобрением и прополкой — теперь эти процессы не требуют человеческого вмешательства.
Airponix
Основатели: Майкл Руже, Джон Прюер
Год основания: 2014
Инвестиции: нет данных
Airponix — биотехнологическая компания, которая применяет технологии сельского хозяйства без использования почвы, чтобы обеспечить повышенный урожай с минимальным риском для фермеров. Полученные таким образом здоровые злаки и продукты питания не ощущают воздействия климатических изменений.
Aeropowder
Основатели: Райан Робинсон, Елена Дикманн
Год основания: 2016
Инвестиции: €50 тысяч
В основе проекта идея о том, что количество ресурсов на земле ограничено. Стартап создает из перьев изотермическую упаковку, широко используемую в e-commerce. Компания планирует производить еще несколько продуктов из отходов, чтобы увеличить положительное воздействие на окружающую среду.
Caulibox
Основатели: Джозефин Лян
Год основания: нет данных
Инвестиции: нет данных
Цель стартапа — сократить количество одноразового пластика в отходах, предоставляя еду на вынос в экологичной упаковке. Компания производит недорогие ланчбоксы, которые можно использовать повторно.
Boo Chi
Основатели:
Год основания: 2017
Инвестиции: нет данных
Этот бренд хорошо известен любителям комбучи (чайного гриба). Он использует традиционные методы Дальнего Востока, чтобы выращивать вкусный и полезный напиток. Сейчас в линейке представлено пять вкусов.
It’s Fresh
Основатели: Саймон Ли, Грег Паветт
Год основания: 2010
Инвестиции: нет данных
Продукция компании производится при помощи экологичных и возобновляемых материалов. Также стартап предлагает фильтры для поглощения газов, выделяемых при созревании, и поддерживает свежесть фруктов и овощей.
3FBio
Основатели: Крейг Джонстон, Джим Лэрд
Год основания: 2015
Инвестиции: €28 млн
Эта FoodTech-компания производит экологичный белок из зерна. Этанол, побочный продукт реакции, ферментируется по запатентованной технологии и используется как топливо.
Mini Mealtimes
Основатели: Мэри Фармер
Год основания: 2018
Инвестиции: нет данных
Это приложение для Android и iOS, которое помогает родителям планировать рацион детей. В рамках разных пакетов подписки оно предоставляет консультации ведущих диетологов Великобритании.
Фото на обложке: Unsplash
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