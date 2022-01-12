Как организовать отпуск: восемь советов для фрилансеров

Однако регулярный отдых — это не роскошь, а необходимость. Он помогает избегать выгорания, поддерживать продуктивность и соблюдать баланс между работой и личной жизнью. А если все правильно спланировать, то будете довольны не только вы, но и ваши клиенты.

Фрилансеру довольно трудно сделать перерыв. По данным исследования You.Do и ОНФ, почти половина самозанятых перерабатывает , а 13% не берут себе ни одного выходного в течение года. Кажется, что постоянно нужно быть на связи и продвигать свои услуги, чтобы не потерять клиентов и доход.

Добавьте отпуск в расписание

Выделите время, которое вы готовы посвятить отпуску (даже если планируете отдыхать дома), и отметьте его в календаре, чтобы эффективно планировать сроки выполнения заказов. Кроме того, вы будете знать, что уже это время уже «занято», а значит, сможете предупредить клиентов заранее.

Составить расписание можно в любое время. Например, в начале года, особенно если вы собираетесь в семейную поездку.

Предупредите клиентов

Если вы планируете более долгий отдых, который может повлиять на привычный график клиентов, то уведомите их за несколько недель до его начала. К примеру, если вы будете недоступны две недели, то стоит предупредить их примерно за месяц. Клиенты учтут ваши пожелания, если будут знать о них заранее.

Вот пример того, как это можно сделать: «Здравствуйте, [имя клиента]! Я хочу предупредить вас о том, что возьму небольшой отпуск в следующем месяце с … до … . Пожалуйста, учтите это, когда будете планировать свое расписание на следующие недели. До начала отпуска я смогу выполнять один-два проекта в неделю».

Распределите бюджет

Фрилансеры не получают оплачиваемый отпуск от работодателя. Если они не работают, то и не зарабатывают.

Однако это не значит, что нужно избегать отпуска — достаточно выделить для него бюджет, установить соответствующие ставки и сбалансировать рабочую нагрузку. Кроме того, за несколько месяцев до его начала можно увеличить количество проектов. Таким образом, вы сможете позволить себе отдохнуть и не чувствовать за это вины.

Учитывайте количество работы и сроки ее выполнения

Позаботьтесь о том, чтобы все ваши проекты были завершены. Легче всего это сделать, если следовать первым двум советам: составить план и предупредить клиентов. Если они будут знать, в какое время вы доступны, то смогут выбирать, какие проекты лучше отправлять вам (чтобы получать их точно в срок).

С одной стороны, количество работы может удвоиться на одну или две недели. Однако с другой — вы сможете поддерживать относительно стабильный доход, что особенно важно для фрилансеров с менее гибким бюджетом.

Установите границы

Границы — лучший друг фрилансера. Конечно, отказать кому-либо бывает непросто. Поэтому ожидания следует установить заранее.

Во время отпуска лучше всего полностью отключиться от работы: никакой электронной почты и общения с клиентами. Для тех, кто страдает от перфекционизма и излишне волнуется из-за работы, это может показаться как освобождающим, так и пугающим.

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Чтобы не оставлять текущих и потенциальных клиентов в неведении, можно также установить автоответ в электронной почте, который будет уведомлять их о вашем отсутствии.

Наймите помощника

Один из способов поддерживать работу в привычном темпе во время отпуска и в загруженные сезоны — нанять субподрядчика. Тем не менее это потребует более тщательного планирования, особенно если сейчас вы работаете в одиночку.

Если вы все же решили нанять работника, то лучше приступить к этому заранее. Чтобы подобрать подходящего человека и ввести его в рабочий процесс, требуется время.

Посмотрите на отпуск под другим углом

Многим фрилансерам непросто взять отпуск, потому что их жизнь крутится в бесконечном цикле изобилия и дефицита. Если вы беспокойный человек или же вам просто кажется сложным отказаться от работы на несколько дней или недель, то попробуйте изменить свой образ мышления.

Регулярно напоминайте себе о следующем.

После вашего возвращения клиенты никуда не исчезнут.

Вы уже находили работу раньше, а значит, сможете найти еще больше, когда вернетесь.

Отпуск — это не просто приятный бонус, а способ восстановиться и улучшить продуктивность.

Эти простые утверждения помогут увидеть реальное положение дел и помешают беспокойству перерасти в настоящую панику. Стресс значительно снизится, а отпуск и выходные станут нормой и приоритетом.

Начните с малого

Каждая ситуация уникальна, и не все могут позволить себе продолжительный отпуск. Если у вас нет возможности отказаться от работы на неделю и более, то начните с нескольких дней.

При этом не обязательно организовывать полноценную поездку — домашний отдых помогает восстановиться столь же эффективно. Даже всего пару дней спустя вы сможете вернуться к работе со свежим взглядом, обновленным запасом энергии и мотивацией до следующего отпуска.

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