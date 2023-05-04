5 cпособов защитить себя от конкуренции с ИИ

Нейросети уже умеют составлять тексты, писать код и рисовать. Сейчас конкуренции с машинами опасаются не только офисные работники, но и представители творческих индустрий. Как обезопасить свою карьеру в век расцвета ИИ — читайте в материале.

С осени прошлого года нейросети заняли главное место в разговорах о будущем бизнеса, работы и обучения. ChatGPT стал самым быстрорастущим потребительским приложением в истории, опередив Instagram* и даже TikTok, — а Google потеряла $100 млрд рыночной капитализации после неудачной демонстрации продукта с ИИ.

Ставки высоки не только для компаний, но и для отдельных лиц, которые начинают опасаться за собственную карьеру. Пожалуй, больше нет смысла спорить о том, является ли этот инструмент «умнее» или «лучше» нас. Он есть и уже широко применяется. Важно то, как мы можем улучшить себя, используя ИИ.

Разумеется, есть практически бесконечное число тактических применений нейросетей. Например, мы можем повысить производительность, используя чат-боты для мозгового штурма, создания черновиков email, проведения быстрых и сложных исследований.

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Но как человеку создать собственную уникальную ценность, чтобы конкурировать с возможностями нейросетей? Исследователи выделяют эти 5 стратегий.

Избегайте предсказуемости

Важно помнить, что ИИ не создает новые идеи: это система прогнозирования, которая предлагает наиболее вероятное последующее слово. На микроуровне это очень полезно: после слова «добрый» мы действительно часто используем «день». Но на макроуровне все предложения имеют тенденцию к однообразию. Как говорил Оскар Уайлд, который, вероятно, не был бы заядлым пользователем ChatGPT: «Все популярное неправильно».

И все же при правильном использовании этот аспект генеративного ИИ может быть очень полезен. Например, если требуется понять отношение людей к чему-то, их предрассудки и заблуждения, можно использовать GPT-4, чтобы получить доступ к этим общеизвестным знаниям. Но если применять инструменты без вопросов, их алгоритмы и подсказки могут превратить нас в более предсказуемых существ, которые в конечном итоге начинают звучать одинаково.

Всякий раз, когда мы позволяем Gmail автоматически составлять для нас поисковые запросы или электронные письма, мы теряем свою оригинальность и становимся более предсказуемыми.

Некоторые корпорации уже осознали, что шаблонная «корпоративная речь» отталкивает клиентов. Таким же образом наша индивидуальность, прозорливость и непредсказуемость становится преимуществом, когда все остальные обращаются к ИИ.

Оттачивайте навыки, которым стремятся подражать машины

Несомненно, GPT-4 обучен быть вежливым и уважительным к пользователю. Его ответы демонстрируют эмпатию («Мне жаль, что мой ответ расстроил вас»), самосознание («Я всего лишь модель искусственного интеллекта, и мои ответы основаны на данных обучения») и даже креативность (чат-бот умеет писать хокку, стендап и даже выдавать себя за Илона Маска). Но эти ответы основаны на предсказании текста: ИИ не владеет софт-скиллами.

Люди запрограммированы реагировать на подлинные эмоции — поэтому на самом деле знать и заботиться о том, что думают и чувствуют другие, по-настоящему понимать себя и быть способным создавать то, что не под силу машинам, — это важная стратегия, позволяющая выделиться в эпоху искусственного интеллекта.

Уделяйте больше внимания реальному миру

GPT-4 — как и искусственный интеллект в целом — ограничен цифровым миром, обитая в виртуальной клетке из нулей и единиц. К сожалению, сегодня значительная часть человеческой деятельности сводится к тому же. Технологии не могут изменить аналоговое, человеческое взаимодействие, и поэтому так важно уделять ему внимание.

Сегодня обед с коллегами, посещение конференций и разговоры с незнакомцами могут показаться не такими важными. Но они дают возможность устанавливать связи и получать информацию, недоступную ИИ, — и, таким образом, они представляют собой уникальное конкурентное преимущество, которым мы все еще обладаем.

Аналогичным образом, оригинальное исследование — фактическое общение с людьми и выявление новых идей — становится критически важным, потому что ИИ может связать только прошлые точки зрения и информацию, которая ему уже была представлена.

Развивайте свою индивидуальность

Инструменты ИИ достигли такого качества, что вполне могут уничтожить низшие и средние слои рынка во многих профессиях (например, копирайтеров и дизайнеров на маркетплейсах фрилансеров или тех, кто работает с экономными клиентами, которые готовы пожертвовать качеством в пользу бесплатного варианта).

В некоторых случаях искусственный интеллект может даже конкурировать с профессионалами высшего звена, но почти наверняка лидеры отрасли находятся в безопасности — благодаря силе их брендов.

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Картины Рембрандта всегда будут цениться больше, чем работы его менее известных современников. Аналогичным образом, руководители корпораций продолжат хорошо платить тем, кого считают «лучшими в своей области» — отчасти ради подтверждения качества, и отчасти как заявление бренда о том, с кем они ассоциируются и что они ценят.

Логотип, сгенерированный нейросетью, доступен всем. Но только те, у кого есть проницательность и реальные деньги, позволят себе услуги элитных агентств. Бренд всегда будет иметь значение, и возможности ИИ это не изменят.

Копите опыт

GPT-4 и другие технологии ИИ — выдающиеся исследователи, которые могут практически мгновенно собрать множество фактов. К сожалению, часть из них не соответствует действительности. Это одна из форм «галлюцинаций», от которых до сих пор страдают нейросети.

Таким образом, хотя искусственный интеллект является чрезвычайно ценным инструментом, его результатам не всегда можно доверять — по крайней мере, на данном этапе. Его все равно стоит перепроверять надежными источниками. И если это вы, то ваша востребованность сохраняется.

Технология искусственного интеллекта способна изменить нашу профессиональную жизнь — возможно, в самом ближайшем будущем. Эти стратегии помогут сохранить свою уникальную ценность и защитить свою карьеру.

Источник.

* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

Обложка и иллюстрация снегерированы нейросетью Midjourney