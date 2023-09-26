Как провалился Fyre Festival и почему он возвращается

Разбираем хронологию событий, которые привели к провалу первого Fyre, и выясняем, что известно о его возвращении.

Fyre, который должен был пройти в 2017 году, позиционировался как «музыкальный фестиваль класса люкс». Однако мероприятие оказалось скорее «Голодными играми», чем Коачеллой: гости не получили ни еды, ни жилья, ни музыкантов. И хотя организатор Билли Макфарланд был осужден за мошенничество, похоже, сейчас он планирует организовать новое и не менее грандиозное событие.

2014 год: создание Magnises

Билли Макфарланд — прирожденный предприниматель (или мошенник). Еще в начальной школе он организовал бизнес по починке восковых мелков. В дальнейшем он ушел из колледжа на первом курсе и начал работать над социальной сетью Spling, которая потерпела провал.

В 2014 году Макфарланд основал компанию Magnises. Она предлагала своего рода черную карту от American Express, но «для миллениалов», которая предоставляла членство в элитном клубе.

2015 год: знакомство с рэпером Джа Рулом

Макфарланд познакомился с рэпером Джа Рулом, когда хотел нанять его для участия в мероприятии. По-видимому, они хорошо поладили, и Джа Рула стал амбассадором Magnises.

Следует отметить, что Эмили Бем, бывшая сотрудница Magnises, которая участвовала в документальном фильме Fyre Fraud от Hulu, заявила, что Джа Рул не имел никакого отношения к деловой стороне компании.

2016 год: зарождение Fyre Media

После Magnises Макфарланд создал компанию Fyre Media и приложение Fyre. Оно работало по принципу Tinder, позволяя бронировать на мероприятия артистов, которые, в свою очередь, могли отклонять и одобрять запросы, а также устанавливать свои цены.

Чтобы продвинуть приложение, Макфарланд и его команда решили устроить музыкальный фестиваль. Так родилась идея Fyre.

Начало 2016 года: первые трудности

В начале 2016 года Макфарланд и Джа Рул искали места для проведения фестиваля на Багамских островах, где познакомились с Делроем Джексоном, местным фиксером. В документальном фильме Hulu Джексон заявил: с самого начала он сказал Макфарланду, что не получится провести фестиваль в том районе, который он рассматривает. Но Макфарланда это не остановило.

Декабрь 2016 года: фестиваль рекламируют известные модели

В декабре несколько супермоделей и инфлюенсеров начали публиковать в Instagram* снимки с роскошного отдыха на Багамах. Многие изображения были помечены тегом Fyre Festival, и люди быстро распознали в этом вирусный маркетинг.

На Багамах модели, в том числе Белла Хадид, Эмили Ратаковски и Хейли Болдуин, также снялись в рекламе Fyre, которая привлекла внимание к фестивалю.

4 января 2017 года: к кампании присоединилась Кендалл Дженнер

Модель Кендалл Дженнер также разместила у себя в Instagram* рекламу фестиваля, которая позже была удалена. Она написала, что участники G.O.O.D. Music Family станут хедлайнерами Fyre.

G.O.O.D. Music Inc. — звукозаписывающий лейбл, основанный Канье Уэстом (зятем Кендалл). В то время с лейблом сотрудничали такие артисты, как сам Канье, а также Pusha T и Тейяна Тейлор. Ни один из них так и не выступил на Fyre.

Январь 2017 года: и снова возникают проблемы

В документальном фильме Fyre Fraud присутствуют кадры с новогодней вечеринки команды Fyre в 2017 году. Один из подрядчиков сказал, что работы выполнено не много, хотя до фестиваля осталось четыре месяца. Делрой Джексон сообщил, что необходимо поторопиться, чтобы успеть вовремя, но команда не выразила энтузиазма по этому поводу.

Март 2017 года: @FyreFraud начинает публичное расследование, но никто не прислушивается

В том же месяце, когда в сети была опубликована информация о предполагаемых хедлайнерах мероприятия, появился аккаунт @FyreFraud, которым управляет венчурный капиталист Кэлвин Уэллс.

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В фильме Fyre Fraud Уэллс рассказал: ему просто надоело предостерегать людей, и потому он начал публиковать доказательства того, что Fyre — афера, которая обернется катастрофой.

За месяц до начала фестиваля он опубликовал доказательства того, что мероприятие будет проходить не на частном пляже, а на необорудованном участке рядом с курортом Sandals.

Апрель 2017 года: первые предостережения в СМИ

Меньше чем за месяц до фестиваля вышла одна из первых статей, раскрывающая связанные с ним проблемы.

2 апреля 2017 года Wall Street Journal сообщило, что артистам не заплатили, а VIP-гости не получили маршруты поездок с информацией о рейсах. В статье также утверждалось, что фестиваль привлекал состоятельных гостей только для того, чтобы свести концы с концами.

27 апреля 2017 года: Blink 182 отказываются выступать, а гости прибывают на Fyre

В тот день, когда фестиваль должен был встречать гостей, Blink-182 сообщили, что их выступление не состоится. В своем Twitter участники группы написали, что «не уверены» в том, что сцена будет оборудована должным образом.

В тот же день первые три самолета с гостями отправились на соседний курорт. Другие люди прибыли на место, но обнаружили там палатки, нераспакованные матрасы и пустующие киоски, а также ящики с алкоголем, стоящие на солнце.

Фото в тексте: Splash News

На фестивале царил хаос. На площадке отсутствовало водоснабжение, Макфарланду пришлось выйти на импровизированную сцену, чтобы дать объяснения, а вместо блюд высокой кухни гостей кормили сэндвичами с сыром.

28 апреля 2017 года: мероприятие отменяют

К утру Fyre был официально отменен. Люди, которые должны были прибыть позднее, отменили свои рейсы. На Багамы отправились пустые самолеты, чтобы отвезти остальных домой.

Вместо обещанных роскошных блюд на Fyre подавали хлеб с сыром и салат. Скриншот: Trevor DeHaas

Министерство туризма Багамских островов (Bahamian Ministry of Tourism) обвинило во всем организаторов фестиваля, а Джа Рул написал в Twitter, что не понимает, почему все пошло не так. Впоследствии Джа Рулу и Макфарланду пожизненно запретили посещать Багамы.

2018 год: Макфарланд получает наказание

В марте 2018 года Макфарланд признал себя виновным в мошенничестве с использованием электронных средств. В июле 2018 года он также признал свою вину в другой афере по продаже билетов, которую провернул, находясь на свободе под залогом. В октябре его приговорили к шести годам лишения свободы.

2023 год: фестиваль Fyre возвращается?

Макфарланд провел в тюрьме около четырех лет и был освобожден в начале мая 2022 года.

В конце августа этого года Макфарланд объявил о проведении нового Fyre. На данный момент об этом почти ничего неизвестно. На сайте мероприятия говорится, что первые 100 билетов уже распроданы. Следующая партия будет стоить по $799, а последние билеты распродадут по $7999.

Место проведения фестиваля и программа остаются неизвестными. Сообщается лишь, что он состоится в конце 2024 года на «Карибах».

По словам адвоката Джейсона Руссо, на доходы от фестиваля Макфарланд планирует выплатить штраф в размере $26 млн, который ему назначили в 2018 году.

* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

В статье использованы материалы следующих источников:

Refinery29.com, Today.com

Фото на обложке: Fyre Festival