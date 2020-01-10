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Истории

7 гаджетов для предпринимателей, с которыми нужно начать 2020 год

Истории
Наталья Бархатова
Наталья Бархатова

Новостной редактор

Наталья Бархатова

К гаджетам для предпринимателей особые требования. Они не обязательно должны быть самыми дорогими в своей категории, но всегда — производительными, легкими и энергоемкими. Отдельной категорией проходят устройства, которой помогают следить за здоровьем, ведь бизнес — сфера нервная. С учетом этих требований Rusbase выбрал 7 устройств, который пригодятся предпринимателю в 2020 году.

7 гаджетов для предпринимателей, с которыми нужно начать 2020 год

Ноутбук — Dell XPS 13 (2019)

Вышедший весной 2019 года флагман Dell — один из самых легких и компактных 13-дюймовых ноутбуков на рынке. Он удобен для поездок, прочен и производителен, а стоит дешевле, чем Mac Book Pro.

  • Dell XPS 13 весит 1,2 кг, а сложенном виде в толщину достигает всего 12 мм. Лэптоп сделан из прочных материалов — металла и углепластика. Поверхность крышки матовая, и на ней не остаются следы от пальцев — мелочь, а приятно.
  • Ноутбук представлен в двух видах: с дисплеем 4К либо Full HD. Оба профессионально отображают графику, а последний также способен работать без подзарядки до 21 часа. На устройстве установлен 4-ядерный процессор восьмого поколения Intel Core с частотой до 4,6 ГГц. Оперативная память варьируется от 8 до 16 Гб.
  • Стоимость ноутбука начинается в районе 80 тысяч рублей.

Фото: Cnet

Смартфон — Samsung Galaxy Note 10 +

Самая емкая в линейке Samsung батарея, набор мощных камер, быстрая зарядка и умный стилус  — флагман Samsung по многим параметрам обходит iPhone 11 Pro, хотя стоит примерно столько же.

  • У экрана Galaxy Note + тонкие рамки и нет «челки». В толщину смартфон не превышает 8 мм. Емкость аккумулятора смартфона — 4100 мА/ч. Батареи хватает на день, а заряжается она полностью за полчаса.
  • На смартфоне установлен процессор Snapdragon 855, один из ведущих на рынке. Оперативная память устройства сравнима с показателями некоторых ноутбуков — 12 Гб. Встроенная память достигает 512 Гб (ее можно расширить до 1 Тб).
  • Стилус S Pen позволяет делать заметки прямо на экране в любой момент, не открывая специальные приложения.
  • Цена устройства в России начинается с 89990 рублей. 

Фото: N.Z.Photography / Shutterstock

Планшет — Apple iPad Pro 11

Вышедший в 2018 году iPad Pro 11 остается лучшим планшетом на рынке. Мощный процессор, память до террабайта, физическая клавиатура и Apple Pensil на магните, тонкий корпус и широкий экран.

iPad Pro 11 подходит для тех, кому нужна производительность ноутбука, но при этом важна легкость. Планшет весит всего 468 грамм, оснащен процессором A12X Bionic и способен работать до 10 часов без подзарядки. На устроействе установлена iPadOS, которая обеспечивает многозадачную работу.

В России стоит от 67 тысяч рублей.

Фото: quangmooo / Shutterstock

«Умные» часы — Apple Watch 5

Apple Watch пятого поколения — пожалуй, лучший выбор для тех, кому важно следить за соcтоянием здоровья. Кроме стандартного трекера физической активности в устройстве есть датчик ЭКГ, приложение для отслеживания менструального цикла и датчик уровня шума.

  • Устройство умеет выявлять резкие скачки пульса, предупреждает, когда внешний шум становится опасным для слуха, и предлагает позвонить в службу спасения, если владелец неожиданно упал. 
  • Кроме того, в часы встроена бесконтактная оплата, на них можно устанавливать приложения, их экран никогда не гаснет, а дизайн ремешков можно менять. Единственный минус — заряжать Apple Watch 5 придется ежедневно.
  • Стоят часы от 32 тысяч рублей.

Фото: Apple

Фитнес-браслет — Xiaomi Mi Band 4

Xiaomi Mi Band 4 — вариант для тех, кому нужно более компактное и не такое дорогое, как часы Apple, устройство, которое при этом работает намного дольше и отслеживает все основные показатели. 

  • Главное преимущество браслета — батарея. Xiaomi Mi Band 4 способен протянуть без подзярядки до 20 дней.
  • Устройство отслеживает сон, спортивную активность и пульс. Браслет подходит для териноровок в бассейне и умеет различать стили плавания.
  • Xiaomi Mi Band 4 совместим как с Android, так и c iOS. Стоит от 2 тысяч рублей.

Фото: Kira Budaieva / Shutterstock

Наушники — Sony WF-1000XM3

Наушники Sony предлагают гибкие настройки эквалайзера, шумоподавление и систему адаптивного управления звуком.

  • Вкладыши отслеживают, чем занимается владелец — едет в транспорте, бежит или гуляет по улице, и в зависимости от ситуации либо подавляют внешние звуки, либо, наоборот, передают их в динамики для безопасности пользователя.
  • Несмотря на то, что наушники кажутся крупными, они крепко держатся в ухе, опираясь на три точки ушной раковины, и идут в комплекте с вкладышами трех разных размеров.
  • Производитель обещает до 30 часов работы от аккумулятора при включенном шумоподавлении. Стоят наушники от 23 тысяч рублей.

Внешний аккумулятор — Xiaomi Mi Power Bank 3 Pro

Xiaomi Mi Power Bank 3 Pro довольно тяжел для аккумулятора — он весит почти полкило. Но это устройство на 20 000 мА/ч, которое способно быстро зарядить не только смартфон, но и ноутбук. У аккумулятора три порта (два USB-A и один USB-C), через которые можно заряжать сразу три устройства. Кроме того, пауэрбэнк может заряжать другие гаджеты, пока сам находится на зарядке.

Цена устройства варьирует от 2 до 4 тысяч рублей в зависимости от магазина.

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Иллюстрация на обложке: Анастасия Топонен

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