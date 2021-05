Семейные встречи в Animal Crossing и Minecraft: игры становятся все более популярны среди старшего поколения

Мнения экспертов

Во время пандемии, когда люди были вынуждены проводить много времени дома, игры стали особенно популярны.

По данным Ofcom, в 2020 году 62% взрослого населения Великобритании играли в ту или иную видеоигру.

Исследование GlobalWebIndex показало, что возрастная группа 55-64 лет стала самым быстрорастущим сегментом игрового рынка. С 2018 года он увеличился почти на треть (32%).

Гейминг все чаще стал рассматриваться как семейный досуг. В результате возросло число играющих родителей, а также бабушек и дедушек.

Профессор Джеймс Ньюман, который специализируется на видеоиграх и игровой культуре, утверждает: пребывание в игровом мире во время карантина привносило стабильность в этот период неопределенности. Кроме этого, люди получали возможность свободно перемещаться по различным мирам, в то время как реальные прогулки были для них ограничены.

Видеоигры также помогли объединить друзей, семьи и людей всех возрастов и со всего мира. По словам доктора Линн Лав, преподавателя компьютерного искусства в Абертейском университете, этот общий интерес создает качественную взаимосвязь между разными поколениями, даже на расстоянии. Лав уверена: тренд сохранится и после пандемии.

Она считает, что видеоигры могут принести пользу пожилым людям, в том числе улучшить когнитивные способности и умение решать проблемы. Кроме того, пандемия открыла новые аудитории для различных видов игр. Многие обнаружили, что видеоигры не такие, как они себе представляли, а среди доступных вариантов можно выбрать тот, что придется по душе.

Личные истории

Помогая своей семилетней дочери настроить Nintendo Switch, который ей подарили на Рождество, Пол Клифф (56 лет) сам увлекся Animal Crossing. Это игра-симулятор, в которой жители деревни занимаются повседневными делами, например садоводством, оформлением интерьера и сбором фруктов. С января Пол наиграл в нее более 600 часов. «Это захватывающий и расслабляющий процесс. Мне нравится мой крошечный остров, и это отличный способ отвлечься от того, что происходит в мире», — рассказывает он.

В прошлом году сын Джейн Бун (62 года), который учится в университете, вернулся домой, и она попросила его научить ее играть. Так у Джейн появилось новое хобби. «Мне всегда казалось, что это выглядит весело, к тому же этим мы могли бы заниматься вместе во время карантина», — рассказывает она. Первые попытки в приключенческой экшен-игре Hollow Knight дались ей нелегко. Но вскоре она смогла проходить игру самостоятельно и продолжала играть на старом Xbox сына, когда он вернулся в университет.

Фото: fizkes / Shutterstock

Игры дают ей возможность гордиться своими достижениями. Это может быть что угодно — в одиночку убить главного босса в Hollow Knight или расслабленно играть в The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Она поняла, что может делать что-то новое и не сдаваться.

«С возрастом начинает казаться, что уже не можешь ничему научиться, но это неправда», — делится Джейн Бун (62 года).

Джон Рид (74 года) соглашается с этим. Он обнаружил, что его навыки шахматиста можно легко применять в Call of Duty: Warzone. На данный момент он одержал пять побед в шутере от первого лица, чем заслужил огромное уважение от внуков. «К тому же приятно думать о том, что всех этих игроков с высокими рейтингами побеждает дедушка в халате», — говорит он.

Во время третьего карантина Джули Мейсон (66 лет) играла со своими детьми и внуками, что значительно облегчило это время. Семья общалась по FaceTime во время кулинарной симуляции Overcooked и аркадной игры Bomberman. Так они смогли проводить время вместе, когда личные встречи были не доступны. Сейчас даже муж Джули, которые никогда не интересовался такого рода развлечениями, ежедневно играет с ней в Dr. Mario. «Ему потребовалось время, чтобы привыкнуть, и сейчас он неплохо справляется. Но не так хорошо, как я», — смеется Джули.

Во время пандемии Анжела (55 лет) и Бернхард (57 лет) Хайдеманн играли со своими детьми в Minecraft. Игра помогла им поддерживать семейную связь и даже устраивать совместные мероприятия. Прошлым летом они провели виртуальную церемонию вручения дипломов для сына: построили собственный выпускной зал, ресторан и ночной клуб для празднования.

Карен Дэвис (59 лет) привлекает свобода игр с открытым миром, таких как Skyrim, Fallout и Oblivion. Она проживает в Пембрукшире и не была в городе с 2019 года. Игра Dishonored стала ее любимой благодаря городским видам и в меру мрачной сюжетной линии. Каждый день она часами погружается в настройки сложности, наборы навыков и атрибуты персонажей. Однако жизнь постепенно возвращается к норме, найдется ли у нее время на это хобби? «Я купила The Witcher и Red Dead Redemption, а значит, это еще не конец», — говорит она.

