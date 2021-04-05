Видеоигры как альтернативные инвестиции: что ищут коллекционеры

Недавно редкий картридж с видеоигрой Super Mario Bros. 1986 года был продан на аукционе за рекордные $660 тысяч. Но заработать на альтернативных инвестициях может практически любой: достаточно купить акции редких изданий. Вот что об этом думают любители игр и эксперты

Розничные инвесторы становятся все влиятельнее. Об этом свидетельствуют не только громкие истории с участием пользователей Reddit , но и рост стоимости самых неожиданных активов — от криптовалюты-мема Dogecoin до NFT видеоклипов . Это же происходит и с ретроиграми.

Винтажная копия Pokémon Yellow может стать очередным хитом среди инвесторов, которые рассматривают рискованные активы. Такие компании, как Rally и Otis (основаны в 2016 и 2018 годах соответственно) позволяют пользователям покупать акции этих специфических активов, которые достигают астрономических цен на аукционах. Комбинация редкости и старомодных финансовых спекуляций стимулирует рост цен, что привлекает все больший интерес инвесторов.

Приложения, подобные Otis и Rally, дают покупателям возможность зайти на горячий рынок коллекционных предметов, не расходуя значительные суммы. Otis именует себя «биржей культурных ценностей» и уже получила более $14 млн инвестиций, а ее конкурент Rally недавно собрал $17 млн. В приложении Otis демонстрируются изображения безупречно сохранившихся винтажных игр в коробочках из прозрачного пластика. Оно дает обычным людям возможность купить часть лота, цена которого на аукционе может достичь шести знаков.

Конечно, купить акцию игры — совсем не то, что приобрести облигацию или какой-то сырьевой актив. Нет такого человека, детство которого было бы связано с пятью тысячами бушелей соевых бобов или незначительной долей акций в гигантской корпорации.

Это важнейшая часть рекламной кампании Otis: она делает упор на связь людей с их любимыми франшизами Nintendo, например Zelda или Pokémon, аргументируя, что такие культурные феномены со временем будут только дорожать.

В аннотации к Zelda в приложении Otis говорится: «это одна из самых выдающихся и успешных франшиз Nintendo. Его успех отчасти объясняется последовательным циклом релизов, которые привязаны к каждому поколению устройств Nintendo, что укрепляет ее актуальность». Otis считает, что успех Breath of the Wild 2017 года «скорее всего, вызовет спрос на памятные вещи этой франшизы».

Журналист Wired Итан Дэвисон решил тоже поучаствовать в аукционе и купил 5 акций нераспечатанной копии Zelda II на Otis по $10 за каждую. Для ровного счета он приобрел пять акций новой копии Contra для Nintendo Entertainment System (NES) 1987 года. Почему бы и нет? Они уже не производятся, при этом игра находится в превосходном состоянии. Otis оценивает свою рыночную стоимость в $32,8 тысяч, что является оптимистичной целью, частично основанной на последних результатах аукциона.

Те, кто профессионально зарабатывает на жизнь продажей винтажных игр в пыльных и тесных магазинах Ист-Виллиджа в Манхэттене, скептически относятся к этим большим суммам. Солнечным и холодным мартовским днем, всего в нескольких в нескольких кварталах от сияющего шоурума Otis, Итан Дэвисон встретился с Джо Тарталиа, владельцем 8 Bit and Up — магазинчика, который специализируется на винтажных играх. В окнах видны выцветшие постеры с Марио и Луиджи и Эшем Кетчумом из Pokémon. Внутри затхлый воздух и тусклое освещение создают атмосферу гробницы: аккуратные стопки старых картриджей, громоздкие телевизоры, странные периферийные устройства для игровых систем, которые трудно узнать.

Фото: Viggo Hansson / Shutterstock

Этот магазин — свидетельство старой эпохи видеоигр и прежнего Нью-Йорка. Тарталиа занимается играми с 2008 года. Он провел беглое интернет-исследование, чтобы оценить, будет ли покупка Contra за $32,8 тысячи выгодным вложением. Еще год назад подобные игры продавались примерно за $1 тысячу.

«Ты говоришь, что за год цена поднялась раз в 15 или даже больше. Для меня это бессмысленно», — отметил Тарталиа. Он предположил, что высокие цены могли появиться из-за того, что новые инвесторы поднимают цены. «Я бы не хотел это покупать», — сказал он.

Если Otis называет рынок игр для NES перспективным, Тарталиа утверждает, что в своем магазине наблюдает обратную ситуацию: «Цены на игры для NES падают».

Его теория заключается в следующем:

покупатели, заинтересованные в играх для NES, выросли на них и шесть-семь лет назад вернулись к ним, чтобы сохранить воспоминания из детства;

после этого появилось новое поколение выросших геймеров, и поднялись цены на игры Super Nintendo;

теперь на очереди PlayStation.

Он видит, что некоторые в первую очередь заинтересованы в том, чтобы заработать на покупке и продаже игр, но большинство клиентов одержимы своим хобби. В этом плане визиты в его магазин скорее напоминают паломничество.

Похожая атмосфера и в Videogamesnewyork. Этот магазин расположен неподалеку. Он битком набит клиентами, которые бродят между стеклянными витринами, время от времени останавливаясь, чтобы полюбоваться на классику Sega Saturn или аккуратно расставленные копии Pokémon Red, Blue и Yellow для Game Boy. На Otis нераспечатанная, профессионально оцененная копия Pokémon Yellow может торговаться по цене $79,5 тысяч. В Videogamesnewyork распечатанные копии без оценки продаются за $40. Но в чем разница?

Преимущественно в редкости: неоправданные цены на некоторые из коллекционных игр, представленных в Rally и Otis, обусловлены опечатками или другими необычными свойствами, которые выделяют их. Но некоторые случаи, например копию Super Mario Bros. 3, которая недавно торговалась на Otis за $48,9 тысяч, трудно объяснить. У этой игры очень много копий, и она совсем не редкая. Но это издание находится в необычайно хорошем состоянии, что подтверждается профессиональной оценкой.

Эта процедура подразумевает, что эксперты изучают конкретную копию игры, качество заводской печати, состояние коробки и т. д.

После этого игра упаковывается в жесткий пластик и отправляется на хранение в безопасное место.

При этом нет гарантии, что не существует других копий в подобном состоянии, которые не прошли такую процедуру. В худшем случае для некоторых клиентов Otis и Rally на рынке может появиться множество высококачественных копий Zelda II или Contra, что снизит стоимость якобы редких игр.

Генеральный менеджер Videogamesnewyork Дэн Мастин подтверждает, что заметил всплеск продаж дорогостоящих коллекционных предметов в магазине. «Определенно есть те, кто хочет все перевернуть, кто ищет скрытую ценность… пытается превратить игры в то, что можно купить за $500 долларов и продать за $5000 или $10 тысяч».

Особенным спросом пользуются игры, которые никогда не открывались. Их ищут только для продажи на аукционе и рассматривают исключительно как актив.

«Здесь приходится действовать вслепую», — говорит Дэн Мастин.

Но между любителями ретроигр и инвесторами, которые хотят на них нажиться, существует большая культурная пропасть. Мастин знал, что в прошлом году игры из серии Mario продавались на аукционах за шестизначные суммы долларов, поскольку «такое трудно игнорировать». Однако его опыт и экспертиза в играх не связаны с их статусом ценного актива, который они так активно набирают. «Я обычно воздерживаюсь от этого», — говорит он. На самом деле Мастин сомневается во всем рынке таких коллекционных игр в целом. «Я не верю в грейдинг… Какое-то время я был против этого ... игры предназначены для того, чтобы в них играть. Вот в чем дело».

В то время как Мастину неприятно думать, что высококачественные игры станут финансовыми инструментами, такие люди, как Уайатт Кавалье, к этому готовы. Кавалье имеет опыт работы в финансах и является одним из авторов рассылки, посвященной альтернативным активам. Он видит, что в финансовом мире растет интерес к альтернативным инвестициям (коллекционные игры составляют среди них лишь небольшую часть) в рамках большого тренда на увеличение роли розничных инвесторов. По его мнению, такие платформы, как Rally и Otis, дают обычным людям возможность инвестировать в активы, которые в противном случае были бы недосягаемы — например, копию Contra стоимостью $30 тысяч. Раньше только крупные учреждения или очень богатые инвесторы имели возможность покупать такие активы, вкладывая наличные деньги, чтобы сохранять драгоценный объект в долгосрочной перспективе. Теперь любой, у кого есть смартфон и $10 в банке, может сделать то же самое.

Через несколько дней Итан Дэвисон проверил приложение Otis. Каким-то образом 5 акций Zelda II в почти идеальном состоянии принесли ему $4,75, что довольно прилично. Игра не была продана, цена выросла благодаря другим инвесторам с платформы. Это все еще кажется не совсем реальным, но в мире, где всего за одну ночь можно нажить состояние на поддельных криптовалютах, инвестиции в Zelda не кажутся такой уж сумасшедшей идеей.

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Фото на обложке: Lewis Tse Pui Lung / Shutterstock