Gartner представил 10 трендов в сфере технологий в 2024 году

В ближайшие годы генеративный ИИ начнет создавать приложения, а устройства будут совершать покупки вместо нас — такое будущее прогнозируют аналитики Gartner. Рассказываем о 10 стратегических тенденциях, которые, как считают в Gartner, будут влиять на решения в области бизнеса и технологий в течение следующих трех лет.

Управление доверием к ИИ, его рисками и безопасностью (AI TRiSM)

Подход, который помогает управлять моделью ИИ, а также обеспечивать ее надежность, объективность, прозрачность и защиту данных

Прогноз: К 2026 году компании, которые применяют элементы управления TRiSM к приложениям с искусственным интеллектом, повысят точность принятия решений, исключив 80% ошибочной и нелегитимной информации.

Почему это в тренде?

Те, кто активно использует элементы управления AI TRiSM, переводят в производство больше проектов в области ИИ, достигают большей бизнес-ценности и добиваются большей точности и согласованности моделей по сравнению с теми, кто не применяет этот подход.

Организации, чьи модели ИИ управляются с помощью TRiSM, могут лучше контролировать предвзятость при принятии решений, а также повысить объективность в приложениях с ИИ.

Объяснимость модели ИИ должна непрерывно проверяться посредством мониторинга. Это гарантирует, что исходные объяснения и интерпретации моделей ИИ продолжают действовать во время ее работы.

С чего начать?

Создайте рабочую группу или специальное подразделение, ответственное за AI TRiSM.

Действуйте в масштабах всей организации, чтобы эффективно управлять наборами инструментов в рамках комплексной программы AI TRiSM.

Определите политику допустимого использования и создайте систему, которая будет утверждать доступ к моделям ИИ и регистрировать случаи их фактического использования.

Непрерывное управление угрозами (CTEM)

Прагматичный и системный подход, предполагающий постоянную корректировку приоритетов в оптимизации кибербезопасности

Инфографика: Gartner

Прогноз: К 2026 году организации, которые определяют приоритетность инвестиций в безопасность на основе программы CTEM, сократят число несанкционированных доступов в систему на две трети.

Почему это в тренде?

Такой подход к безопасности позволяет согласовывать циклы оценки рисков с конкретными бизнес-проектами и векторами критических угроз.

В нем учитываются как исправляемые, так и неисправляемые риски.

Приоритеты компании по выявлению и устранению рисков определяются путем анализа точки зрения злоумышленника и тестирования эффективности мер безопасности.

Ожидаемые результаты тактических и технических ответных мер смещаются в сторону оптимизации безопасности на основе фактических данных, что поддерживается улучшенной вовлеченностью команд.

С чего начать?

Интегрируйте CTEM последовательно вместе с программами осведомленности о рисках и управления ими, чтобы приоритеты по снижению рисков устанавливались с учетом бизнес-ценностей.

При расширении программы управления уязвимостями опирайтесь на достижения в операционной деятельности. Часто их обеспечивают методы проверки, которые позволяют оптимальнее расставить приоритеты в результатах.

Внедрите технологии проверки кибербезопасности, чтобы расширить существующие рабочие процессы по определению приоритетов и усилить готовность к отражению кибератак.

Устойчивые технологии

Система цифровых решений в области ESG, помогающих достичь результатов, которые поддерживают экологический баланс и права человека в долгосрочной перспективе

Инфографика: Gartner

Прогноз: К 2027 году зарплата 25% директоров по ИТ будет привязана к их вкладу в устойчивые технологии.

Почему это в тренде?

Экологичные технологии предотвращают риски в мире природы, смягчают их и адаптируются к ним.

Социальные технологии улучшают результаты в области прав человека, его благополучия и процветания.

Технологии управления укрепляют деловую этику, контроль и наращивание потенциала.

Устойчивые технологии предоставляют информацию, необходимую, чтобы улучшить общую производительность.

С чего начать?

Выбирайте технологии, которые помогают обеспечивать устойчивое развитие в вашей отрасли и считаются приоритетными для бизнеса и основных заинтересованных сторон. Это могут быть ИИ, облачные и прочие сервисы.

Привлеките совет по этике к разработке «дорожной карты» для структурированного принятия решений. Не стремитесь к компромиссам. Оптимизируйте любую ценность, чтобы повысить общую устойчивость организации.

Платформенная инженерия (Platform Engineering)

Подход к разработке и эксплуатации внутренних платформ самообслуживания, каждая из которых представляет собой уровень, созданный и поддерживаемый специальной командой разработчиков. Цель таких уровней — удовлетворять потребности пользователей, взаимодействуя с инструментами и процессами

Инфографика: Gartner

Прогноз: К 2026 году 80% организаций, разрабатывающих ПО, сформируют команды разработчиков платформ, которые будут поставлять повторно используемые сервисы, компоненты и инструменты для доставки приложений.

Почему это в тренде?

Этот подход оптимизирует опыт разработчиков и ускоряет получение бизнес-ценности.

Когнитивная нагрузка на сотрудников снижается за счет улучшения их опыта и производительности.

У разработчиков появляется больше возможностей самостоятельно запускать приложения и управлять ими, при этом обеспечивается надежность и безопасность.

Компаниям становится легче удерживать ключевых специалистов.

С чего начать?

Создавайте внутренние платформы с помощью повторно используемых, компонуемых и настраиваемых компонентов, знаний и сервисов.

Относитесь к платформе как к продукту. Взаимодействуйте с конечными пользователями, чтобы выяснить, какие технические возможности, инструменты и процессы будут наиболее полезны для них, а затем создавайте платформу с учетом этого.

Сформируйте культуру управления продуктами, в рамках которой разработчики и конечные пользователи смогут регулярно взаимодействовать и обмениваться обратной связью в безопасной и продуктивной среде.

Разработка с помощью ИИ

Создание, тестирование и доставка приложений с помощью таких технологий, как генеративный искусственный интеллект и машинное обучение

Инфографика: Gartner

Прогноз: К 2028 году 75% разработчиков будут использовать ИИ-ассистентов для программирования. Еще в начале 2023 года их доля менее 10%.

Почему это в тренде?

Инструменты на базе ИИ интегрируются со средой разработки и помогают создавать код для приложений, переводить устаревший код на современные языки, преобразовывать дизайн в код и тестировать приложения.

Разработка с использованием искусственного интеллекта повышает производительность разработчиков и позволяет им удовлетворять растущий спрос на ПО для ведения бизнеса.

Благодаря инструментам на базе ИИ программисты могут тратить меньше времени на написание кода и сосредоточиться на задачах более высокого уровня, например на создании дизайна и структуры бизнес-приложений.

С чего начать?

Соберите команду из senior-разработчиков, которые смогут оценить инструменты генерации кода на базе ИИ и определить, как их лучше развертывать и использовать.

Внедрите инструменты тестирования с ИИ — они станут обязательными элементами тестирования приложений.

Выберите дизайн-систему с повторно используемыми компонентами или создайте ее самостоятельно, а также дополните ее возможностью преобразовывать дизайн в код.

Отраслевые облачные платформы

Решение отраслевых задач путем объединения базовых SaaS-, PaaS- и IaaS-сервисов в единый продукт с компонуемыми возможностями

Инфографика: Gartner

Прогноз: К 2027 году более 50% компаний будут использовать отраслевые облачные платформы, чтобы ускорить реализацию бизнес-инициатив, тогда как в 2023 году этот показатель был равен менее чем 15%.

Почему это в тренде?

Отраслевые облачные платформы — это облачные предложения, который разработаны для конкретной отрасли и могут быть дополнительно адаптированы к потребностям отдельной организации.

Благодаря компонуемости этих платформ руководители могут обеспечивать адаптивность и гибкость, чтобы реагировать на изменения в своей отрасли.

Эти платформы позволяют достигать отраслевых результатов, связанных с критически важными приоритетами вертикального сегмента.

Благодаря компонуемому подходу руководители могут создавать предложения, уникальные для их клиентов и партнеров.

С чего начать?

Добавьте отраслевую облачную платформу в существующий портфель приложений, внедряйте новые возможности, а не заменяйте уже имеющиеся.

Создайте правила, определяющие, когда функции отраслевых облачных платформ следует развертывать в качестве производственных платформ, улучшая существующие процессы, а когда эти функции лучше реструктурировать, чтобы создавать более отличительные инициативы в области преобразований и инноваций.

Начните создавать возможности для компонуемости. Вовлеките в этот процесс технических специалистов и объединенные команды, которые обеспечат понимание и поддержку отраслевых облачных платформ в масштабах всей компании.

Интеллектуальные приложения

Приложения для потребителей и бизнеса, дополненные ИИ и различными связанными данными из транзакций и внешних источников

Прогноз: К 2026 году 30% новых приложений будут использовать ИИ для запуска персонализированных и адаптивных пользовательских интерфейсов. В 2023 году их доля составляет всего 5%.

Почему это в тренде?

Генеративный ИИ способен сделать приложения более интеллектуальными, меняя опыт клиентов, пользователей, владельцев продуктов, архитекторов и разработчиков.

Интеллектуальные приложения, наполненные данными из транзакций и внешних источников, предоставляют бизнес-пользователям нужную информацию и избавляют их от необходимости обращаться к отдельным инструментам аналитики.

ИИ может давать прогнозы и рекомендации, позволяя адаптировать приложения к пользователям, что улучшает результаты и способствует принятию решений на основе данных.

С чего начать?

Создайте центр передового опыта или аналогичную команду, которая будет отвечать за ИИ в качестве функции ваших приложений.

Проанализируйте, как интеллектуальные приложения меняют область применения, назначение и функциональность корпоративных приложений.

Обеспечьте четкое и общее понимание интеллектуальных приложений и их вариантов использования в рамках организации.

Оцените, как интеллектуальные приложения повлияют на ваш портфель приложений и сервисов по мере расширения их числа и областей применения в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Демократизация генеративного ИИ

Возможность создавать новый контент с помощью генеративного ИИ и его широкая доступность демократизируют доступ к информации и навыкам — это сделает технологию одной из самых прорывных за десятилетие

Прогноз: К 2026 году более 80% компаний воспользуются API и моделями генеративного ИИ и/или развернут приложения с генеративным ИИ в производственных средах (в 2023 году их было менее 5%).

Почему это в тренде?

Демократизация доступа к генеративному ИИ по всей организации позволяет автоматизировать широкий спектр задач, что повышает производительность, снижает затраты и открывает новые возможности для роста.

В результате могут измениться методы работы и конкуренции практически всех организаций.

За этим последует демократизация информации и навыков для различных должностей и бизнес-функций.

Бизнес-пользователи смогут получать доступ к различным источникам информации — как внутренним, так и внешним — через диалоговые интерфейсы, поддерживающие естественный язык.

С чего начать?

Создайте матрицу приоритетов с вариантами использования генеративного ИИ, опираясь на техническую осуществимость и реальную выгоду для бизнеса. Четко определите сроки для тестирования, развертывания и вывода в производство этих вариантов использования.

Используйте подход к управлению изменениями, который отдает приоритет обучению и благополучию сотрудников и предоставляет им знания о том, как безопасно и уверенно работать с генеративным ИИ.

Создайте портфель быстрых побед, а также отличительных и преобразующих вариантов использования генеративного ИИ. Включите в него как инициативы с высокой окупаемостью, так и те, что дают преимущества, которые изначально трудно оценить в финансовом выражении.

Расширение доступа рабочей силы к технологиям

Стратегия по оптимизации ценности персонала, цель которой — создать соединительную ткань, которая оптимизирует использование интеллектуальных технологий, кадровой аналитики и повышения квалификации, чтобы ускорить и масштабировать развитие специалистов

Инфографика: Gartner

Прогноз: К 2027 году 25% директоров в сфере ИТ расширят доступ рабочей силы к технологиям, чтобы сотрудники на ключевых должностях достигали компетентности на 50% быстрее.

Почему это в тренде?

Эта стратегия позволяет развивать новые (цифровые) навыки, необходимые для всех типов должностей.

Это дает возможность тратить меньше времени на подготовку новых сотрудников.

Автоматизация рабочих мест и ИИ обеспечивает более эффективный подход к работе, что требует от сотрудников умения решать сложные проблемы.

С чего начать?

Уделяйте приоритетное внимание тому, сколько времени требуется на обучение неопытных сотрудников, работающих в крайне сложных средах. Оценивайте результаты, такие как ускоренная адаптация.

Создайте кросс-функциональную программу, в которую будут входить руководители из отделов ИТ, HR, продаж, обслуживания клиентов и цепочки поставок. Эта команда должна решить, каким сегментам рабочей силы следует отдавать приоритет и к каким результатам стремиться.

Создавайте для сотрудников опыт, дополненный интеллектуальными технологиями.

Предлагайте персоналу идеи и рекомендации, помогающие справляться с задачами, которые в противном случае было бы невозможно выполнить из-за временных и когнитивных ограничений.

Клиенты-машины

Экономические субъекты, которые покупают товары и услуги в обмен на оплату и не являются людьми

Инфографика: Gartner

Прогноз: К 2028 году из-за клиентов-машин устареют 20% цифровых магазинов, адаптированных под человека.

Почему это в тренде?

Впервые в истории человечества компании смогут сами создавать клиентов.

К 2028 году будет существовать 15 млрд подключенных продуктов, способных выступать в качестве клиентов, а в последующие годы появятся еще миллиарды.

К 2030 году они совершат покупки на триллионы долларов и в конечном итоге станут более значимыми, чем появление цифровой коммерции.

С чего начать?

Сформируйте команду, которая будет исследовать клиентов-машин. Включите в нее старших представителей из отделов стратегии, ИТ, разработки продуктов, продаж, маркетинга, цепочки поставок и обслуживания.

Создайте один-три сценария, в которых рассматриваются рыночные возможности, например ситуации или действия в рамках ваших продуктов или услуг, где могут применяться продукты Интернета вещей.

Начните проектировать источники данных и платформу API для обслуживания клиентов-машин, которые не должны или не будут пользоваться цифровой витриной, адаптированной под человека.

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Фото на обложке: Andrii Yalanskyi / Shutterstock