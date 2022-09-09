Почему так сложно создать робота-помощника? Объясняет преподаватель машиностроения

Tesla разрабатывает гуманоидного робота, который, как обещает Илон Маск, сможет готовить еду и помогать пожилым людям. Недавно Amazon приобрела iRobot, известного производителя роботов-пылесосов, и инвестирует значительные средства в программу Amazon Robotics. В мае 2022 года компания Dyson объявила о планах построить крупнейший в Великобритании центр робототехники для разработки машин, выполняющих повседневные домашние задачи.

Однако покупателям придется подождать, прежде чем они поступят на рынок. И вот почему.

Роботу придется обращаться с объектами

Одно из основных различий между цифровыми и роботизированными устройствами в том, что бытовым роботам для выполнения задач необходимо выполнять физические манипуляции объектами. Им придется носить тарелки, передвигать стулья, собирать грязное белье и класть его в стиральную машину. Эти операции требуют от робота умения обращаться с хрупкими, мягкими, а иногда и тяжелыми предметами неправильной формы.

Самые современные алгоритмы хорошо работают в моделируемых средах. Но контакт с объектами в реальном мире часто сбивает их с толку.

Это происходит потому, что физический контакт часто трудно воссоздать и еще труднее контролировать. В то время как человек может легко выполнять эти задачи, бытовые роботы сталкиваются со значительными техническими препятствиями.

Для манипуляций им требуется выполнять два действия: контролировать объект и ощущать его.

Промышленные манипуляторы, подобные тем, что используются на сборочных линиях, оснащены инструментами, предназначенными только для определенных задач, например захвата и переноска определенной детали. Им трудно манипулировать предметами неправильной формы или эластичными материалами, особенно потому, что им не хватает силы или тактильной обратной связи, которая от природы есть у человека.

Создать руку робота общего назначения с гибкими пальцами по-прежнему технически сложно и дорого.

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Стоит также упомянуть, что для аккуратной работы манипуляторам нужна стабильная платформа. На подвижном основании точность значительно падает.

Координация движений и манипуляций в мобильном роботе — важная проблема в сообществе робототехники, которую необходимо решить, прежде чем вывести на рынок бытовых роботов.

Ему придется работать в неорганизованном пространстве

На сборочной линии или складе среда организована, а последовательность задач строго определена. Это позволяет инженерам предварительно запрограммировать движения робота или использовать простые методы, такие как QR-коды, чтобы определять нахождение объектов или целевую точку.

Однако предметы домашнего обихода часто расположены беспорядочно, случайным образом, и домашним роботам придется регулярно сталкиваться с неопределенностями.

Сначала придется найти и идентифицировать целевой предмет среди остальных. Довольно часто также требуется расчистить или обойти другие препятствия в рабочей области, чтобы добраться до нужного элемента и выполнить поставленные задачи.

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Иначе говоря, такой робот должен обладать превосходной системой восприятия, эффективными навыками навигации, быть достаточно мощным и при этом точно манипулировать предметами.

Владельцы роботов-пылесосов знают, что для уборки нужно убрать с пола кабели и прочие препятствия: даже самая продвинутая модель с ними не справится. Еще сложнее то, что робот должен работать в присутствии движущихся объектов, когда люди и домашние животные находятся на близком расстоянии.

Он должен быть готов к неожиданностям

Многие домашние дела кажутся простыми для людей, хотя для роботов они слишком сложны. Промышленные роботы отлично подходят для повторяющихся операций, но бытовые задачи зачастую уникальны и могут быть полны неожиданностей. Поэтому от робота потребуется постоянно принимать решения и менять маршрут.

Подумайте о приготовлении пищи или мытье посуды. За несколько минут приходится взять в руки сотейник, лопатку, ручку плиты, ручку дверцы холодильника, яйцо и бутылку растительного масла. Чтобы вымыть сковороду, обычно мы держим ее одной рукой, другая рука смывает губкой остатки пищи, а затем мы смываем все мыло.

В последние годы технология машинного обучения значительно продвинулась, расширив возможности роботов. Однако даже для самых лучших алгоритмов научить машину управляться со всеми типами кухонных инструментов и бытовой техники — впечатляющий вызов.

Есть и еще один фактор — лестницы, узкие проходы и высокие полки в домах. Эти труднодоступные места ограничивают использование современных мобильных роботов, которые, как правило, используют колеса или четыре ноги.

Человекоподобные роботы, которые более точно соответствовали бы среде, которую люди создают и организуют для себя, еще не получили надежного использования за пределами лабораторных условий.

Решением проблемы могут стать роботы специального назначения, такие как роботы-пылесосы или кухонные помощники. В ближайшем будущем, вероятно, появится множество различных типов таких устройств. Однако тому, кто хочет получить себе механического помощника, придется подождать.

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