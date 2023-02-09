7 компаний, которые зарабатывают миллионы долларов при 0 сотрудников

У вас есть блестящая идея, но нет средств или команды? Практика показывает, что это не проблема. Рассказываем о компаниях, основатели которых добились успеха в одиночку.

Star Dew Valley

Основатель этой ролевой игры Эрик Барон может стать первым основателем, который в одиночку сделал продаж более чем на $1 млрд. Star Dew Valley — с виду простая игра, которая покорила миллионы пользователей — всего за 6 лет она принесла более $300 млн дохода.

BuiltWith

Инструмент помогает определить, какие технологии и сервисы использует сайт. У него тысячи платных клиентов (в том числе Google, Meta*, Amazon, Twitter) и на данный момент всего около 9 сотрудников. Ее основатель, Гэри Брюер, в настоящее время зарабатывает около $14 млн в год.

Gumroad

Это один из лучших бесплатных сайтов для онлайн-авторов. В 2021 году свыше 46 тысяч создателей контента заработали на Gumroad, продавая всевозможные товары — от электронных книг до цифровых кистей, шаблонов в Notion, иллюстраций и подписок. Этот сайт очень удобен для пользователей, и довольно трудно поверить, что он был основан и долгое время поддерживался всего одним человеком.

Как это вообще возможно? Основатель Gumroad Сахил Лавингия написал об этом целую книгу The Minimalist Entrepreneur («Предприниматель-минималист»). В ней он делится своим опытом и рассказывает, как любой может начать новый бизнес. Подсказка: все начинается с сообщества.

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Сообщество вокруг бренда: нужно ли оно и как им управлять?

На платформе действует необычная и довольно удобная модель: покупатель может заплатить за продукт столько, сколько хочет. Не менее удивителен и подход основателя к управлению компаний: никаких встреч, никаких дедлайнов, ни одного сотрудника на полный рабочий день.

Photopea

Это бесплатный фото- и графический редактор, созданный Иваном Куцкиром. У обманчиво простого сайта целых 10 млн посещений в месяц. Его годовая выручка составляет около $1,5 млн. В среднем пользователи тратят на Photopea 1,5 млн часов в месяц.

Carrd

Это один из ведущих бесплатных no-code конструкторов для целевых страниц. И он довольно популярен. Сегодня у него свыше миллиона пользователей и 3 млн одностраничных сайтов.

Он не так популярен, как, скажем, WordPress, но его выручка превышает $1 млн. Согласно официальной статистике, на этом конструкторе, созданном одним человеком, было разработано более 4 млн сайтов.

Viral Nova

Это сайт, похожий на Buzzfeed, но, в отличие от него, он был основан только одним человеком — Скоттом Делонгом. Подборка самого вирусного контента в интернете приносит ему более $5 млн в год. Даже на пике своего развития цифровое издание со 100 млн читателей в месяц успешно работало при нулевом финансировании и 0 сотрудников.

Digital Inspiration

Амит Агарвал, основатель Digital Inspiration, получает около $10 млн в год, работая над различными дополнениями Google. Статистика его плагинов для документов, таблиц и презентаций Google впечатляет: миллионы установок и около 5 млн посещений в месяц. На данный момент их загрузили более 40 млн пользователей.

* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

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