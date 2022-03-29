Как появился GIF — графический формат, захвативший интернет

Недавно от последствий коронавируса скончался инженер ПО Стив Уилхайт. Даже если вы никогда не слышали о нем, то, скорее всего, пользовались одной из самых знаменитых его разработок — изображениями в формате GIF. Сегодня это визуальный межнациональный язык для общения в интернете, с помощью которого обычно обмениваются короткими и беззвучными анимациями, видео и мемами. Однако изначально он предназначался не для этих целей.

История создания

В 1987 году Уилхайт работал инженером ПО в CompuServe — главном поставщике онлайн-услуг до появления America Online в 1990-х годах. Он разработал GIF по запросу руководителя CompuServe Александра «Сэнди» Тревора.

Интересный факт. Самым известным вкладом Тревора в развитие CompuServe стал не GIF. В 1980 году он также придумал CB Simulator — первый компьютерный чат для общения в реальном времени. Этот проект он написал за выходные.

В то время в онлайн-сервисах, таких как CompuServe, появлялось больше графики, а у производителей компьютеров (Apple, Commodore и IBM) были собственные типы изображений. «Мы не хотели размещать изображения в 79 различных форматах», — объясняет Тревор.

Несмотря на то, что «Всемирная паутина» (World Wide Web) и цифровые камеры еще не существовали, работа над форматом изображений, который стал известен как JPEG, уже велась. Однако он не был оптимизирован под потребности CompuServe. К примеру, биржевые диаграммы и графики погоды не отображались должным образом.

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CompuServe требовался тип файла для изображений, который не только хорошо смотрится, но и быстро скачивается — в то время считались продвинутыми dial-up модемы со скоростью всего 2400 бит/с. Dial-up — это сервис, позволяющий с помощью модема и телефонной сети общего пользования подключаться к удаленному компьютеру или сети.

Читая технический журнал, Уилхайт наткнулся на обсуждение эффективного алгоритма сжатия LZW, названного в честь его создателей — Авраама Лемпеля, Яакова Зива и Терри Велча. Он оказался идеальной основой для будущей разработки CompuServe, позволив формату упаковать как можно больше информации в как можно меньшее количество байт.

Интересный факт. Спустя время компьютерный гигант Unisys, получивший патент на LZW, пригрозил судебным иском компаниям, использовавшим его. В результате было заключено лицензионное соглашение с CompuServe, и появился беспатентный формат изображений PNG.

Сферы применения и развитие GIF

GIF (graphics interchange format, формат для обмена изображениями) был официально представлен 15 июня 1987 года.

Технология использовалась в CompuServe Information Manager (CIM) — более визуальной версии ПО, заменившей оригинальный текстовый интерфейс сервиса. GIF также был универсальным форматом, позволяющим хранить несколько изображений. С его помощью создавались как мини-фильмы, так и статические изображения.

Формат распространился за пределы CompuServe. Сначала он появился в первом графическом веб-браузере Mosaic, а затем и в Netscape Navigator — этот браузер подарил GIF-файлам возможность воспроизводиться в бесконечном цикле.

По мере развития интернета GIF-изображения некоторое время казались пережитком прошлого. Однако истечение срока патента на GIF и появление таких сервисов, как Reddit, Twitter и Tumblr, подарили формату вторую жизнь. Его технические ограничения, например палитра из 256 цветов, стали его отличительной особенностью.

Формат популярен до сих пор и поддерживается крупнейшими онлайн-сервисами. Некоторым компаниям даже удалось на нем заработать, например Giphy — огромному хранилищу GIF-изображений, которое Facebook приобрела в 2020 году за $400 млн.

Другие достижения Уилхайта

В 2013 году Уилхайт получил награду за жизненные достижения (lifetime achievement award) от международной интернет-премии Webby Awards. Ее вручил основатель Tumblr Дэвид Карп. Однако Тревор подчеркивает, что GIF — далеко не единственная разработка Уилхайта, который, по его мнению, был «компьютерным гением».

К моменту создания GIF Уилхайт уже в одиночку написал версии языков программирования Fortran и BASIC для CompuServe, а также систему управления базами данных.

Затем он разработал для компании протокол Host Micro Interface. С его помощью ПО CIM могло связываться с мейнфреймами (большими универсальными ЭВМ) CompuServe независимо от того, какую вычислительную платформу использовал клиент. «По сути, это был графический браузер», как утверждает Тревор.

К слову, споры о том, как произносить название GIF — «гиф» или «джиф» — длились десятилетия и, вероятно, продолжатся. Тем не менее Уилхайт и Тревор утверждали, что верен лишь второй вариант. Источник.

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