Запускаем бизнес в Катаре: подробный гид

Хотя при открытии компании в Катаре настоятельно рекомендуется нанять опытного юриста или консалтинговую компанию, сориентироваться в основах поможет этот гайд.

Политическая и экономическая стабильность, высококачественная инфраструктура и одна из самых низких ставок корпоративного налога в мире (10%) — вот лишь несколько из веских причин открыть бизнес в Катаре. Кроме того, в рамках Национального видения Катара 2030 инвестирует около $200 млрд, чтобы добиться устойчивого развития к 2030 году. И это отличная возможность для запуска технологичного бизнеса.

Содержание:

Бизнес-ландшафт в Катаре

Здесь проживают более 85 различных национальностей. Катар неизменно входит в число ведущих экономик по конкурентоспособности и инновациям.

Страна с динамично развивающейся экономикой предлагает бизнесу самые разнообразные возможности для роста. Хотя основать бизнес в Катаре сложно и финансово рискованно, отчаиваться не стоит. Если вы устали искать работу в Катаре и постоянно обновлять свое резюме, это отличный выбор для начинающих предпринимателей.

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Местные власти активно поощряют новые предприятия. Например, Qatar Financial Centre — правительственная деловая и финансовая организация, которая помогает в продвижении Катара как привлекательного места для бизнеса и моста между Востоком и Западом.

Такая поддержка особенно важна при ведении бизнеса в чужой стране с такой специфической культурой. Чтобы добиться успеха в иностранной бизнес-среде, экспатам нужна тщательная подготовка.

Деловая культура в Катаре

Жизнь инвестора в Катаре складывается проще, если проявлять вежливость и терпение. Как правило, арабы услужливы и дружелюбны, если попросить у них совета. Они рассматривают это как знак уважения.

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Однако ведение бизнеса с арабами также означает сложные переговоры: они в этом эксперты. В результате постороннему человеку может быть трудно ориентироваться в деловой культуре Катара.

Важно понимать, что ответы вроде «Я подумаю об этом позже» могут продемонстрировать, что соглашение дальше не пойдет. Гораздо полезнее наблюдать за прочими знаками, потому что арабы редко отказывают прямо.

Возможности в Катаре

Крайне рекомендуется тщательно изучить регион и сектор, прежде чем заниматься здесь бизнесом. План должен включать изучение рыночной конъюнктуры, конкурентов и прогнозируемых результатов. Стоит помнить, что заслуживающий доверия план имеет более высокие шансы привлечь местную поддержку.

Хотя газ по-прежнему является приоритетом экономического развития Катара, правительство работает над диверсификацией экономики, предлагая стимулы для привлечения бизнеса, экспертных знаний и инвестиций из-за рубежа.

Государство помогает предприятиям получить быстрый доступ к ведущим рынкам и поставщикам, особенно в сферах туризма, производства, здравоохранения, образования, информационных технологий, сельского хозяйства, консультационных сервисов и других услуг, связанных со спортом, культурой и СМИ.

По данным министерства планирования Катара, в 1 квартале 2019 года приток иностранных инвестиций в Катар достиг 722,6 млрд катарских риалов ($199,7 млрд), что составляет 67,9% от общего объема инвестиций Катара.

Кто может основать бизнес в Катаре

Юридические требования

Первый шаг к запуску бизнеса в качестве иностранца — найти сервисного агента или спонсора. Влиятельный спонсор или квалифицированный местный партнер — весомое преимущество в отношениях с официальными организациями. После этого иностранная или местная компания должна получить коммерческую регистрацию в Министерстве торговли и промышленности (MoCI).

Закон о коммерческих компаниях определяет всю необходимую документацию и процедуры. Все юридические контракты должны быть составлены на арабском языке, и эти версии будут предшествовать тем, что переведены на английский язык.

Финансовые требования

Иностранным владельцам бизнеса и инвесторам часто приходится создавать частную компанию с ограниченной ответственностью (LLC) для работы в Катаре. Она должна иметь минимальный уставный капитал в размере 200 тысяч катарских риалов и двух акционеров. Как правило, иностранные инвесторы могут владеть до 49% уставного капитала, в то время как один или несколько катарских партнеров должны владеть остальными 51%.

В определенных секторах министр экономики и торговли может дать разрешение на то, чтобы доля иностранных инвесторов превышала 49% и даже достигала 100% (если бизнес соответствует планам развития Катара).

Как упростить запуск бизнеса

Наибольшей поддержкой в Катаре пользуются такие отрасли, как сельское хозяйство, образование, туризм, здравоохранение, эксплуатация природных ресурсов, энергетика, горнодобывающая промышленность, технические и ИТ-услуги. Правительство может предложить иностранным компаниям, инвестирующим в эти отрасли, различные стимулы. Например отмену подоходного налога на 10 лет.

Правительство Катара также предлагает бизнес-инкубаторы и платформы свободной экономической зоны для привлечения прямых иностранных инвестиций, такие как Катарский финансовый центр (QFC). Открыть бизнес через QFC очень просто. После подачи заявки менеджер по работе с клиентами сопровождает предпринимателя в процессе регистрации, получения лицензии и начала операций.

Финансовый центр Катара

Правительство Катара открыло Финансовый центр Катара (QFC) в 2005 году в качестве бизнес-платформы для привлечения международных поставщиков финансовых услуг. Через QFC уже работают около 670 компаний — на международном уровне и в Катаре — в различных секторах: от средств массовой информации и спорта до технологий и консалтинга.

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В QFC зарегистрированы компании из 60 стран. Центр объединяет сообщество из более чем 3500 человек. Компании, созданные под эгидой QFC, могут полностью принадлежать иностранным инвесторам. Стоит отметить, что QFC взимает некоторые сборы, такие как плата за учреждение (около $5 тысяч) и ежегодные сборы (от $500 до $5 тысяч). Платформа использует их, чтобы оценить соответствие стратегии и выгоды компании для Катара.

Существует и альтернативное, более простое решение. Вместо того, чтобы открывать новый бизнес, можно купить тот, что уже работает и приносит прибыль (что всегда является проблемой). Это не требует привлечения капитала, получения спонсорства или регистрации. Все, что вам нужно сделать, это договориться о цене и получить право собственности на бизнес.

Правовая структура бизнеса

Типы бизнеса

Согласно Закону о коммерческих компаниях №5 (2002), штаб-квартира компании должна находиться в Катаре. В Катаре могут работать следующие типы компаний.

Совместное предприятие (Joint Company). Этот тип предусматривает два типа партнеров: 1) совместные партнеры, уполномоченные управлять делами компании и ответственные за обязательства компании; и 2) партнеры-доверенные лица, которые вносят свой вклад в капитал компании (их обязанности ограничены стоимостью их доли).

Минимальный уставный капитал для компании такого типа составляет 200 тысяч катарских риалов.

Акционерная партнерская компания (Equities Partnership Company). Предприятие такого типа состоит из двух команд: первая с одним или несколькими партнерами, совместно ответственными за долги компании всеми своими активами; а вторая включает акционеров.

Компания с ограниченным партнерством (Limited Partnership Company). Эта компания состоит из двух или более физических лиц из Катара, которые несут личную и совместную ответственность за задолженность юридического лица. Иностранная собственность ограничена 49%. Никаких минимальных финансовых вложений не требуется.

Общество с ограниченной ответственностью (Limited Liability Company). Эта структура включает от 2 до 50 партнеров, чьи обязанности ограничены стоимостью принадлежащих им акций компании. Иностранным акционерам разрешается нанимать руководство и создавать общество с ограниченной ответственностью.

Минимальный уставный капитал для компании такого типа составляет 200 тысяч катарских риалов.

Акционерное общество (Shareholding Company). Эта компания создается на основе соглашения о владении акциями, которое должно быть предварительно одобрено Министерством торговли и промышленности. У нее должно быть не менее 5 акционеров, и все они должны быть катарцами. Кроме того, избранный совет директоров будет отвечать за управление акционерной компанией. Уставной капитал должен составлять не менее 10 млн катарских риалов.

Компания с ограниченным партнерством (Particular Partnership Company). Предприятие такого рода может иметь двух или более партнеров, ответственных за обязательства компании. Все они должны быть катарцами, и каждый партнер имеет право проводить коммерческие встречи и деловые мероприятия от имени компании. Обязательно сначала получить одобрение, прежде чем приступить к каким-либо инвестициям.

Фрилансер или самозанятый. Если вы предпочитаете трудиться в качестве фрилансера, следует найти местную компанию-спонсора. Важно отметить, что для этого не придется ехать в Катар, чтобы найти временную или случайную работу. Краткосрочные контракты могут быть подписаны спонсором, однако независимый фриланс является незаконным.

Выполнять какую-либо оплачиваемую работу в Катаре без разрешения Министерства труда запрещено законом. Спонсорство может быть предоставлено юридически зарегистрированной компанией или физическим лицом; вы можете обратиться в компанию как самозанятое лицо, работающее в качестве субподрядчика.

Как эмигранту запустить бизнес в Катаре

Прежде чем начать бизнес в Катаре, стоит тщательно продумать, чем именно заниматься. Причина проста: для экспатов это очень дорого и включает много бюрократических процедур. Кроме того, в некоторых секторах иностранцы могут владеть только 49% акций компании. Остальные 51% должны принадлежать местному акционеру; обычно для поиска потенциального катарского акционера обращаются к консалтинговой организации.

Исключение делается для компаний, открытых в зоне свободной торговли: в этом случае экспат может сохранить полное право собственности на предприятие.

Хотя закон не устанавливает требования к капиталу, часто предлагается минимальный оплаченный капитал в размере 200 тысяч катарских риалов. Это делается для того, чтобы повысить шансы на одобрение будущего бизнеса. Перед отъездом также рекомендуется получить необходимую финансовую помощь в своем банке в родной стране. Банки в Катаре будут неохотно выдавать кредит, особенно иностранцу, который приехал недавно.

Следующие шаги касаются регистрации компании с ограниченной ответственностью (LLC) — наиболее распространенной организационно-правовой формы юридического лица в Катаре.

Регистрация бизнеса в Катаре

Когда предварительная подготовка завершена, можно приступить непосредственно к регистрации. Она включает следующие этапы.

Определиться с названием для компании. Если желаемое имя не имеет значения на арабском языке, придется заплатить дополнительно 1 тысячу катарских риалов. Подготовить устав с подписями, в котором будут указаны все акционеры и их доли участия. Отправить документ на подпись в Министерство юстиции. Направить название и устав компании для получения Коммерческой регистрации (Commercial Registration, CR) в соответствующий департамент Министерства юстиции. Заявку будут рассматривать разные департаменты министерства, в зависимости от рода деятельности. Как только заявка будет одобрена и все сборы уплачены, нужно будет вернуться в Министерство экономики и торговли (MEC), чтобы получить выписку из коммерческого реестра. Она будет действительна только один год. Этот документ позволит открыть корпоративный счет в банке.

Лицензии и разрешения

После этого требуется получить торговую лицензию, которая позволит обзавестись офисным пространством для ведения бизнеса. Министерство экономики и торговли должно это одобрить, и обычно это самая сложная часть процесса. Кроме того, тщательно планируйте свое время, так как процедура может затянуться.

Как только бизнес будет готов к запуску, потребуется нанять несколько сотрудников. Однако, чтобы предоставить им вид на жительство (Residence Permit), понадобится Карта подписи (Computer Card или Signature Card) — это документ, который идентифицирует подписи уполномоченных лиц компании. Ее выдает иммиграционная служба.

Как получить бизнес-визу в Катаре

Визы этого типа позволяют иностранцам временно вести бизнес и работать в Катаре. Существует два типа бизнес- виз:

72-часовая: выдается по прибытии и может быть продлена еще на 72 часа. Люди в основном используют ее для краткосрочных деловых поездок.

выдается по прибытии и может быть продлена еще на 72 часа. Люди в основном используют ее для краткосрочных деловых поездок. краткосрочная: доступна для новых иностранных работников и лиц, выполняющих краткосрочную работу по контракту в Катаре. Она действительна максимум 3 месяца.

Существует также Виза инвестора для экспатриантов, которые инвестируют в отдельные бизнес-предприятия в Катаре. Она дает право на получение вида на жительство без спонсорства. Кандидаты должны иметь документы о праве собственности, справку о хорошем поведении и пройти медицинское обследование.

Открытие онлайн-бизнеса в Катаре

Проникновение e-commerce в Катаре составляет всего 20%. И это оставляет впечатляющие возможности для предпринимателей.

Поскольку население Катара обеспечено подключением к интернету, а страна отличается самым высоким доходом на душу населения в мире, потенциальный рынок для онлайн-бизнеса огромен. Кроме того, не обязательно постоянно проживать в стране, чтобы быть партнером в онлайн-бизнесе. Его можно запустить, имея бизнес-визу.

Однако для запуска онлайн-бизнеса потребуется юридическая регистрация. Она включает почти те же шаги, как и для обычной компании, однако в CR должен содержаться термин «деятельность в области электронной коммерции». Без этой юридической процедуры нельзя открыть банковский счет или импортировать продукты.

Настоятельно рекомендуется использовать для корпоративного сайта домен .qa. Доступные варианты можно найти по адресу domains.qa. Используйте локальный безопасный платежный шлюз, чтобы платформа казалась надежной и заслуживающей доверия. Кроме того, стоит изучить ресурсы, доступные на информационном портале электронной коммерции Министерства транспорта и коммуникаций.

Запуск филиала или дочерней компании

Дочерняя компания — это филиал материнской компании за рубежом, и он может на 100% принадлежать иностранцу. Однако, в зависимости от налоговой юрисдикции материнской компании, прибыль филиала будет облагаться налогом в его родной стране.

Филиалам требуется получить разрешение Министерства экономики и торговли, и для них часто требуются строгие контракты с правительством. Лучше зарегистрировать дочернюю компанию, а не филиал. Если бизнес-модель не предусматривает торговлю с клиентами из Катара, предпочтительнее создать представительство.

Открытие НКО в Катаре

Законодательство Катара признает только следующие зарегистрированные формы НКО: ассоциации, фонды, клубы и религиозные центры. Закон не признает некоммерческие компании и не упоминает их в Законе о коммерческих компаниях или законодательстве, касающемся иностранных инвестиций. В законе также ничего не говорится о том, разрешена ли деятельность незарегистрированных НКО.

Создание офшорной компании

Если вы рассматриваете возможность создания офшора, стоит учесть основные преимущества и недостатки такой схемы.

Регистрация офшора — это простая процедура во всех популярных офшорных финансовых центрах и налоговых убежищах по всему миру. Такая форма может предоставить широкий спектр преимуществ и компании, и ее руководителям.

Узнать дополнительную информацию и зарегистрировать офшорную компанию можно по ссылке.

Управление бизнесом

Бухгалтерское программное обеспечение. Сейчас специализированное ПО помогает упростить управление всеми аспектами бизнеса: отслеживание и управление счетами-фактурами, движением денежных средств, заказами, декларациями по НДС, бюджетами, налоговыми отчетами и так далее. Одна из самых популярных бухгалтерских программ в Катаре — Tally ERP9.

Бухгалтерские книги. Вести все бухгалтерские книги и хранить записи требуется в течение не менее пяти лет с даты регистрации годовой налоговой декларации (в налоговой администрации).

Счета-фактуры и этикетки. Предприятия в Катаре должны использовать арабский язык в качестве основного языка для выставления счетов, списков услуг и этикеток продуктов. Однако небольшие партии продуктов с этикетками только на английском языке могут проходить импортные проверки в каждом конкретном случае.

Банковское обслуживание

Специальный бизнес-счет можно открыть во всех крупнейших банках Катара. Однако для этого нужно иметь Коммерческую регистрацию (CR) — документ, подтверждающий владение юридическим лицом.

Открытие банковского счета

Для начала, открывается временный банковский счет. Затем, имея на руках CR, требуется получить письмо от Министерства экономики и торговли с разрешением на открытие официального бизнес-счета в Катаре. Учетная запись будет активирована, как только будет внесен стартовый депозит. Для активации учетной записи требуется от одного до двух рабочих дней.

Налогообложение бизнеса

Предприятие, которое частично или полностью находится в иностранной собственности, должно платить налоги в Катаре. Его прибыль, как правило, облагается подоходным налогом по фиксированной ставке в 10%. Эта ставка корпоративного налога сравнительно ниже, чем в других странах.

Налог взимается с платежей катарских юридических лиц юридическим лицам-нерезидентам, которые не имеют постоянного представительства в Катаре.

В некоторых конкретных сферах бизнеса или в юридическом лице, которое полностью принадлежит гражданам Катара и Совета сотрудничества стран Персидского залива (ССАГПЗ), налог не взимается. Налоговое законодательство также не распространяется на следующие расходы:

частные ассоциации и фонды;

некоммерческие организации;

заработная плата, заработная плата и пособия;

валовой доход от наследства и наследования.

Личный налог

В Катаре нет налога на личный доход на душу населения, что означает, что работники могут забрать домой свою заработную плату без вычета налога. Однако, если человек занимается каким-либо видом коммерческой деятельности для получения определенного дохода, ему придется платить налог. Кроме того, отдельные домохозяйства облагаются подоходным налогом, если они получают доход из источников в Катаре.

Прочие налоги

В настоящее время Катар не облагает предприятия налогами на предпринимательскую деятельность или налогами на добавленную стоимость. Товары из-за пределов стран ССАГПЗ обычно облагаются налогом в размере 5%, однако некоторые категории, такие как табак, имеют более высокие налоговые ставки. Временный импорт иногда не облагается налогом.

Требования к ведению учета

В соответствии с налоговым законодательством отчетность должна соответствовать Международным стандартам финансовой отчетности (IFRS). Налогоплательщик также должен вести и поддерживать записи и документацию о своей деятельности в Катаре в течение 10 лет после окончания налогового года, к которому относятся записи и документация.

Декларация

Датой окончания налогового года по умолчанию считается 31 декабря. Примерно в это время нужно подать декларацию по подоходному налогу и уплатить любой налог, подлежащий уплате в течение четырех месяцев после окончания отчетного периода; например, до 31 июля 2022 года за отчетный период, который заканчивается 31 марта 2022 года.

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Любая корреспонденция (например, налоговые декларации, декларации по удерживаемому налогу, запросы на продление), представляемая в налоговый департамент, должна отправляться через электронную систему подачи документов системы налогового администрирования — TAS. Если компания работает через Катарский финансовый центр, все налоговые декларации подаются онлайн через налоговый портал QFC.

Страхование бизнеса в Катаре

Страхование бизнеса имеет важное значение для защиты организации. Большинство страховых компаний предлагают схожий набор страховых продуктов. Рассмотрим их подробнее.

Продукты по страхованию ответственности

Общее страхование ответственности перед третьими лицами (General Third Party Liability Insurance). Возмещение ущерба в результате случайной смерти или телесных повреждений любого стороннего лица или случайного повреждения имущества третьих лиц.

Страхование профессиональной ответственности (Professional Indemnity Insurance). Защищает от претензий о том, что профессиональная услуга, предоставленная компанией, причинила финансовый ущерб клиенту.

Страхование ответственности директоров и должностных лиц (Directors and Officers Liability Insurance). Распространяется на директоров и должностные лица компании (менеджеров или руководителей), компенсирует убытки или расходы на защиту в результате судебного иска против них во время работы с компанией.

Страхование компенсации работников (Workmen’s Compensation Insurance). Согласно Трудовому законодательству Катара, все работники должны иметь страховое покрытие в рамках Страхования компенсации работников (также называется Страхованием ответственности работодателей, Employers’ Liability Insurance).

Распространяется на несчастные случаи на производстве и профессиональные заболевания; она также предусматривает замену заработной платы и медицинские пособия сотрудникам или рабочим, получившим травмы во время работы в вашем бизнесе.

Страхование имущества

Страхование имущества от всех рисков (Property All Risk Insurance). Возмещение за случайную физическую утрату и/или повреждение имущества.

Страхование от прерывания бизнеса (Business Interruption Insurance). Компенсирует потерю дохода или валовой прибыли в результате случайного повреждения имущества компании. Это дополнительная страховка, ее нельзя оформить отдельно, только дополнительно к страхованию имущества от всех рисков.

Страхование ответственности за продукт (Product Liability Insurance). Эта политика защищает бизнес от любых претензий о повреждении или травме, вызванных поставляемыми продуктами. Это необходимо для производства косметических и медицинских товаров.

Наем персонала при открытии бизнеса

Основные требования

После регистрации бизнеса и получения Карты подписи можно нанимать сотрудников. Важно отметить, что все работники, за исключением граждан Катара, которым требуется только разрешение на работу, должны иметь вид на жительство и разрешение на работу, предоставленные работодателем — юридическим лицом, созданным в Катаре. Работодатели должны предоставить иностранным работникам трудовой договор.

Контракт может быть составлен на втором языке (предпочтительно на английском), чтобы все его понимали; однако арабская версия является единственным юридически действительным документом, который будет официально признан Министерством труда Катара.

Иностранные работники должны получить предварительное разрешение Министерства труда и Министерства внутренних дел, прежде чем они смогут подписать местные трудовые договоры. В зависимости от характера должности, в рамках процесса получения разрешения на работу или вида на жительство сотрудникам потребуется предоставить заверенную копию своего диплома в Министерство труда Катара.

В большинстве случаев самим сотрудникам необходимо будет предоставить дополнительную информацию, такую как справку о несудимости и трудовую книжку.

Трудовые права и обязанности

Закон о труде Катара регулирует все трудовые отношения. Он предусматривает минимальные стандарты прав, обязанностей и льгот для работников. С некоторыми из них можно ознакомиться далее.

Рабочее время

Максимально допустимое рабочее время составляет 48 часов в неделю (8 часов за 6 рабочих дней). Во время месяца Рамадан рабочее время сокращается на 36 часов в неделю (шесть часов в день).

Переработки

Сверхурочная работа не должна превышать двух часов в день, за исключением случаев, когда работа необходима для предотвращения значительных потерь, серьезного несчастного случая, а также для устранения или сокращения последствий серьезного несчастного случая.

Заработная плата

На момент написания статьи в Катаре не установлена минимальная заработная плата.

Отпуск

Если стаж работы сотрудника составляет менее пяти лет, ему предоставляется отпуск продолжительностью не менее трех недель в год. Однако, если срок службы составляет пять лет или более, он получает минимум четыре недели в год.

Больничный

После трех месяцев работы сотрудники имеют право на 2 недели оплачиваемого отпуска по болезни за год стажа.

Декретный отпуск

После одного года непрерывной работы женщины могут взять 50 календарных дней отпуска по беременности и родам с полной оплатой. При этом в Катаре не предусмотрены отпуска по уходу за ребенком.

Кроме того, сотрудник, пользующийся спонсорской поддержкой, должен иметь разрешение спонсора на смену работы, выезд из страны, аренду дома и открытие банковских счетов. Однако спонсоры не могут сохранять паспорта своих сотрудников, за исключением каких-либо визовых формальностей.

В Катаре действует система защиты заработной платы (wages protection system, WPS), в соответствии с которой работодатели должны платить своим работникам раз в месяц или каждые две недели непосредственно на местный банковский счет. Некоторые компании, работающие через Катарский финансовый центр, также используют WPS.

Налоги и социальное обеспечение

Работники в Катаре не облагаются подоходным налогом, поэтому у работодателя нет обязательств по налоговому вычету. Также нет требований к социальному обеспечению, только для особых случаев.

Пенсия

Работодатели должны перечислять взносы в пенсионный фонд, вычитая их из заработной платы работников.

Ресурсы для поиска персонала

Вакансии можно размещать на следующих площадках:

платформы поиска работы (Bayt, Monster, Online Qatar, Gulf Talent и так далее);

разделы вакансий в газетах (Gulf Times и крупнейшие газеты страны);

кадровые агентства Катара (REED, Doha HR, Workabroad.ph , Global Woman Qatar, Ally International и прочие);

ярмарки вакансий.

Больше информации о средних зарплатах в Катаре можно найти по ссылке.

Поддержка и консультации при открытии бизнеса в Катаре

В Катаре есть множество консалтинговых компаний, которые оказывают поддержку лицам, желающим запустить бизнес в стране. Они предоставляют финансовые и юридические услуги, кредиты и гранты, маркетинговые консультации, а также могут найти катарских партнеров для компании.

Также помощь можно получить у созданного правительством Катарского финансового центра (QFC), который предназначен для привлечения в страну международных финансовых учреждений и транснациональных корпораций. QFC стремится продвигать Катар как динамичный центр для бизнеса и обеспечивать привлекательные условия для финансовой деятельности.

Учреждение работает в соответствии с международными стандартами и предоставляет юридическую поддержку и бизнес-инфраструктуру для тех, кто ведет через него бизнес. Для организаций, работающих через QFC, допустимо 100% владение иностранцами. Всю прибыль и капитал они могут отправлять за пределы Катара.

Поиск офисных помещений в Катаре

В стране есть широкий выбор площадок для ведения бизнеса. Многие брокеры по недвижимости могут предоставить в аренду офисные помещения и конференц-залы. С другой стороны, Катар переживает пик коворкингов, где можно получить ресурсы крупного бизнеса за небольшую плату.

Финансовый центр Катара также может предоставить недорогие офисные помещения в самых разнообразных локациях. В 2019 году QFC переехал в новый финансовый район Дохи, Мшейреб. Там представлены ультрасовременные здания, построенные с использованием новейших экологически чистых технологий.

Однако, если платить за рабочее место не хочется, можно подать заявку на использование бесплатного коворкинга в Центре цифровой бизнес-инкубации (Digital Incubation Center, DIC), подразделении Министерства транспорта и коммуникаций.

Бизнес-тренинги в Катаре

Центр цифровой бизнес-инкубации Катара проводит серию тренингов по новым технологиям и бизнес-процессам. Его цель — познакомить начинающих предпринимателей с лучшими специалистами по обучению на местном рынке и за рубежом.

DIC предлагает две программы: Startup Track — программа поддержки потенциальных предпринимателей, у которых уже есть готовый к продаже продукт или прототип; и Idea Camp — для предпринимателей, разработчиков и дизайнеров, у которых есть идея для технологического решения.

DIC создан для стимулирования инноваций в области информационных и компьютерных технологий в Катаре. Он также предлагает стартапам бесплатные офисные помещения, техническую поддержку и рекомендации, помимо освещения и связей с общественностью, которые доступны всем участникам DIC.

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Фото на обложке: Gordon Bell / Shutterstock