Японский стартап предлагает туристические полеты в стратосферу на воздушном шаре

Сделать космический туризм доступным для всех нацелен стартап из Японии Iwaya Giken: он запускает туристические полеты на воздушном шаре, который будет подниматься на 25 км над землей.

SpaceX , Blue Origin и Virgin Galactic — первопроходцы в сфере космического туризма. Однако их программы доступны только сверхбогатым и требуют длительной подготовки и акклиматизации.

К воздушному шару, наполненному гелием, прикреплена кабина в форме барабана размером 1,5 метра. В ней будут находиться пилот и пассажир, которому не придется проходить специальную подготовку. Работа над этим проектом, получившим название Open Universe Project, велась с 2012 года.

Фото в тексте: Iwaya Giken

Шар будет взлетать из Хоккайдо и подниматься около двух часов. Затем он сделает остановку на расстоянии 25 км над землей, где в течение часа туристы смогут любоваться видами планеты и небесной пустотой. Спуск также займет час.

До конца августа Iwaya Giken принимает заявки на полеты, запланированные на начало следующего года. Имена первых пяти пассажиров будут объявлены в октябре 2023 года, а их рейсы будут выполняться с интервалом в несколько недель, в зависимости от погодных условий.

Фото в тексте: Iwaya Giken

Первоначальная стоимость полета составляет 24 млн иен ($180 тысяч), но создатели обещают снизить ее до пятизначной суммы. Это поможет Iwaya Giken не проиграть конкурентам, например компании World View Enterprises из Аризоны, которая разрабатывает аналогичный тур примерно за $50 тысяч с человека.

World View Enterprises предлагает более просторную кабину и путешествие длиной примерно 6-12 часов. Другая компания, Space Perspective, планирует отправлять пассажиров в стратосферу за $125 тысяч с человека в более роскошной обстановке с едой и напитками.

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Фото на обложке: Iwaya Giken