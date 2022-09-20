От инноватора к консерватору. Как меняется культура Google

О том, как меняется видение компании, — в пересказе колонки The Verge.

Сейчас, когда меняется экономика, кажется, что Google больше не готова к рискам и экспериментам. Продукты компании выглядят как попытки догнать конкурентов, а рекрутеры уже не считают сотрудников корпорации ценными кадрами.

Ранее на этой неделе Google закрыла половину проектов в своем стартап-инкубаторе Area 120. Об этом сообщает TechCrunch. Задача Area 120 заключалась в том, чтобы дать сотрудникам Google площадку для реализации собственных проектов и позволить им однажды создать прорывной проект вроде Adsense, Gmail или Google Новостей.

Когда-то сотрудников Google поощряли тратить 20% рабочего времени на собственные проекты.

Сегодня CEO Сундар Пичаи говорит, что компания должна стать на 20% эффективнее и продуктивнее. В служебной записке, выпущенной этим летом, он просил сотрудников «быть предприимчивее», но это больше походило на требование работать усерднее и искать способы сокращать затраты, а не преследовать планы, которые в будущем могут принести какие-то плоды.

Это восприятие распространилось и за пределами компании. Согласно недавнему отчету The Information, некоторые рекрутеры, желающие нанять сотрудников для стартапов, начинают дистанцироваться от Google. У них складывается впечатление, что сотрудники технологического гиганта в основном поддерживают устаревшие продукты, а не создают новые.

Линейка Pixel выглядит менее инновационной, чем раньше, и трудно ожидать, что это скоро изменится

Одно из направлений, где эта тенденция наиболее заметна, — это аппаратное обеспечение. Ранее стало известно, что Google закрыла проект Pixelbook, который был «глубоко в разработке», чтобы сократить затраты и фактически предоставить другим компаниям право развивать категорию Chromebook.

Оригинальный Pixelbook не выглядел как гаджет для продажи. Скорее это было устройство, призванное вдохновить других производителей и показать, что возможно сделать с помощью Chromebook.

Мы не знаем, в чем была цель отмененного проекта, но можно с уверенностью сказать, что запуск ноутбука не стал бы коммерческим успехом для Google. По данным аналитической компании IDC, компания даже не входит в пятерку крупнейших производителей Chromebook по доле рынка или отгруженным единицам.

Google пришлось бы убеждать людей выбрать этот ноутбук, а не проверенные бренды вроде Acer, HP или Lenovo, чего, похоже, не удалось сделать с Pixelbook Go 2019 года (возможно, из-за довольно высокой стартовой цены в $649).

Другие части линейки Google Pixel также кажутся менее смелыми, чем раньше.

Чего стоит Pixel 4, который поставлялся с радарным датчиком, или Pixel 2, который реагировал на сжатие сторон? Это были забавные и продвинутые функции, которые давали вескую причину задуматься о покупке Pixel. Все, что пока известно о Pixel 7, говорит о том, что это будет относительно незначительное обновление, а его дизайн будет очень похож на его предшественника.

Однако было бы несправедливо говорить, что Google не делает ничего нового, когда дело доходит до Pixel. В конце концов, в линейке появились умные часы и планшет. Однако ни одна из новинок не выглядит инновационной, особенно планшет, дизайн которого давно устарел и, вероятно, будет казаться еще более устаревшим в следующем году, когда будет представлен очередной iPad.

Вместо того, чтобы вдохновлять других производителей, кажется, что Google просто пытается догнать Samsung (и на данный момент неясно, будут ли эти устройства вообще конкурентоспособными). Это явление не совсем ново для Google, и оно не ограничивается только аппаратным обеспечением.

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Google печально известен тем, что отказывается от проектов вскоре после их запуска, а иногда и до.

Всего за последний год он отказался от планов по интеграции банковских услуг в Google Pay (который сейчас в значительной степени заменен возрожденным Google Wallet), от большей части программы YouTube Originals, а проект Stadia был преобразован из сервиса потоковой передачи игр в технологию white label, которую компании могут использовать для демонстраций и дополнений к тарифным планам.

Но есть определенная разница между тем, чтобы отказаться от некоторых проектов и изменить корпоративную культуру в сторону более консервативного отношения к экспериментам. Такие шаги, как передача активов из неудачного эксперимента в стартап, а затем инвестирование в компанию, кажутся менее амбициозными, чем просто перезагрузка проекта.

Ничто из этого не означает, что Google полностью стоит на месте — очевидно, что его основные приложения и сервисы продолжают получать новые функции, редизайн и настройки. И это не значит, что Google перестал вкладываться в платформу обмена сообщениями.

Компания тратит почти $10 млрд в квартал на исследования и разработки. Но трудно вспомнить какой-либо недавний проект, который по-настоящему впечатляет.

Да, у Android появляется все больше настроек, а отслеживание в сети выглядит все менее страшным, но это постепенные, не революционные изменения.

Последние новинки Google не кажутся чем-то из будущего.

Возможно, одна из причин в том, что Google сосредоточена на инновациях. Недавно в Workspace был внесен целый ряд изменений. например возможность объединять документы, электронные таблицы, напоминания и даже встречи и электронные письма.

Компания также уделяет некоторое внимание Meet, своему конкуренту Zoom. Пожалуй, эти изменения смогли облегчить рабочую жизнь некоторым людям, но добавление новых функций в офисный пакет не совсем похоже на создание будущего.

Даже если Google полностью прекратит все эксперименты, компания, скорее всего, выживет — ее сервисы стали важной частью интернета, которым мы сейчас пользуемся.

Но без рискованных проектов ему будет трудно создать следующий Gmail, Google Assistant или ChromeOS, и почти невозможно помочь изобрести новые категории, вроде самоуправляемых автомобилей или окружающих вычислений.

Если компании хотят привлечь людей, которые собираются строить будущее, им придется создавать среду, в которой люди действительно могут действовать на опережение и не беспокоиться о том, что их проект окажется провальным. Будет обидно, если Google станет компанией, в которой все устроено иначе.

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