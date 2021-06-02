Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Истории

Как подготовиться к собеседованию в Google

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор отдела «Истории».

Дарья Сидорова

Разработчик ПО Гарима Раджпут поделилась полезными источниками и советами, которые помогли ей устроиться в Google. Они пригодятся тем, кому нужно подготовиться к собеседованию в компанию.

Как подготовиться к собеседованию в Google

Темы

Ниже приведен список тем, с которых стоит начать подготовку.

  • Анализ алгоритмов: асимптотические обозначения.
  • Алгоритмы поиска и сортировки.
  • Парадигмы разработки алгоритмов: разделяй и властвуй, жадный алгоритм, динамическое программирование, поиск с возвратом.
  • Структуры данных: массив, список, дерево, граф, хеш-таблица, стек, очередь.
  • Обход графа/дерева: поиск в глубину, поиск в ширину.

Источники

В процессе подготовки к собеседованию важно выбрать качественные источники информации. Чтобы не запутаться в изобилии онлайн-ресурсов и учебных материалов придерживайтесь следующих рекомендаций.

  • Новичкам стоит начать с книги «Алгоритмы: построение и анализ» (Introduction to Algorithms, CLRS): она ознакомит со всеми темами, перечисленными выше. GeeksForGeeks — еще один полезный ресурс.
  • Отточить навыки помогут эти платформы: InterviewBit, LeetCode, HackerRank. Также обратите внимание на раздел «Обсуждения» на LeetCode: там можно найти темы, которые пригодятся для собеседований и в другие компании.
  • Выясните, какие подходы используют другие специалисты. Это поможет по-новому взглянуть на проблему.
  • Участвуйте в еженедельных соревнованиях, проводите пробные собеседования, а также отслеживайте свои успехи и анализируйте ошибки.
  • Смотрите ролики о решениях задач LeetCode на YouTube.

Советы

  • Готовьтесь постепенно. Начинайте с решения задач простого уровня. Выработайте привычку делать это регулярно.
  • Не расстраивайтесь, если решение приходит не сразу.
  • Постарайтесь выявить закономерности в похожих вопросах.
  • Расширяйте количество используемых инструментов.
  • Не торопитесь отправлять готовое решение. Пробно запустите код и продумайте крайние случаи. Это упражнение поможет на настоящем собеседовании.
  • Попробуйте поучаствовать в соревнованиях по программированию. Это не обязательно, но поможет развивать полезные навыки. 

Задачи

  • Двоичный поиск. Решите эту задачу. Разберитесь, как можно применять двоичный поиск для решения подобных проблем. Также обратите внимание на этот пост.
  • Динамическое программирование. Попробуйте применить этот метод при решении таких задач, как House Robber и Min Cost.
  • Граф. Решите эти две задачи (первая и вторая) и проанализируйте временную и пространственную сложность алгоритма.
  • Дерево. Обратите внимание на эту проблему.
  • Здесь еще одна интересная задача.

Источник.

Фото на обложке: achinthamb / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Восемь ошибок, которые могут испортить онлайн-собеседование
  2. 2 А+ за собеседование: о чем спрашивают в зарубежных компаниях и как отвечать на эти вопросы на английском
  3. 3 Четыре навыка, которые помогут пройти любое собеседование
  4. 4 Вам предстоит собеседование на английском. Какие вопросы может задать рекрутер?
Стажировка в IT
Гринатом зовет студентов и начинающих специалистов на программу Greenlab
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

02 июня 2021

Неформальная встреча стартапов и инвесторов в Казани

06 июня 2021

Moscow City Hack

07 июня 2021

Неформальная встреча стартапов и инвесторов в Нижнем Новгороде

Все ВОЗМОЖНОСТИ