Ученые нашли способ увеличить объем жестких дисков в десять раз

Группа ученых совместно с Кембриджским университетом разработала новый жесткий диск сверхвысокой плотности, который, по их словам, может вмещать в десять раз больше данных, чем другие диски. Все это стало возможным благодаря ультратонкому покрытию из графена.

Графен — это материал, состоящий из слоя углерода толщиной в один атом. Он используется в производстве самых разных продуктов, например компьютеров, батареек или верхней одежды

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature Communications, эта технология может стать предвестником новой эры сверхмощных жестких дисков, которые позволят решить сегодняшние проблемы с хранением данных.

Ультратонкий материал позволяет сократить количество материала, встроенного в диски, что обеспечивает большую плотность хранения и лучшую производительность.

Жесткие диски, как правило, состоят из быстро вращающихся пластин, защищенных углеродным покрытием. Замена этих слоев на еще более тонкие слои графена позволит сократить объем материала и сэкономить физическое пространство, которое можно перераспределить для хранения данных. Графен также отлично показывает себя в качестве защитного покрытия, поэтому переход на новую технологию не будет сопровождаться никакими негативными последствиями.

«Демонстрация того, что графен может служить защитным покрытием для обычных жестких дисков и что он может выдерживать условия записи данных — очень важный результат», — заявила в пресс-релизе Анна Отт, исследователь Кембриджского центра графена и соавтор исследования. — Это будет способствовать дальнейшему развитию новых жестких дисков с высокой плотностью записи».

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