«Он не должен кровоточить, как говяжий бургер»: стартап создал аналог мяса на основе грибов

Британский стартап The Curators, наиболее известный своими мясными закусками, производит растительные альтернативы мясных продуктов из грибов. Задачей предпринимателей было создать продукт, вкус и текстура которого были бы похожи на мясо. Растительные фрикадельки и бургеры уже представлены в крупнейших торговых сетях Великобритании.

Недавно бренд запустил два новых продукта — грибные бургеры и фрикадельки. Стоимость обоих составляет 3,49 фунта стерлингов за 200 г. Новинки представлены в сетях Whole Foods, Planet Organic и в крупнейшей сети супермаркетов Tesco.

По данным Mintel, к 2025 году Tesco планирует увеличить продажи мясных альтернатив на растительной основе на 300%, а к 2024 году рынок мясных аналогов Великобритании вырастет до 1,1 млрд фунтов стерлингов. Но учитывая то, что пищевая промышленность в настоящее время занята исследованием новых альтернативных белков разной сложности, возникает вопрос: почему компания взяла за основу именно грибы?

Стартап заявляет, что в производстве используются грибы первой категории, что обеспечивает «восхитительный вкус» и «фантастическую мясную текстуру». Эти продукты, предназначенные для флекситарианцев, являются источником белка с высоким содержанием клетчатки и низким содержанием насыщенных жиров. Они были созданы таким образом, чтобы «обеспечивать идеальный баланс питательности и вкуса». Однако все это контрастирует со спорами вокруг органолептических и питательных свойствах заменителей мяса.

«Мы не веганы, — сказал соучредитель стартапа Макс Риз, — но мы стараемся сбалансировать свое питание». Он объяснил, что бренд хотел создать «более натуральный» мясной продукт, который при этом был похож на мясо с точки зрения вкуса и текстуры. Это побудило его к инновационному решению с грибами — ингредиентами, содержащими антиоксиданты, клетчатку и витамин D.

«Мы создали необычный продукт, на рынке все еще не так много подобных альтернатив. Он кажется более естественным, по ощущениям похож на гамбургер и фрикадельки, но при этом не является мясом. Он не должен выглядеть и кровоточить, как настоящий говяжий бургер».

Фото: The Curators

Эд Хаук, сооснователь стартапа, добавил: «Мы не прекратим создавать обычные снеки, но категория растительного мяса стремительно растет, и возможно, это шанс для нас выйти на этот рынок и побороться с крупными конкурентами».

Волшебные грибы

Ассортимент производится сторонним изготовителем в Нидерландах, где используется «уникальный» процесс обработки грибов для создания необходимой текстуры.

«В мясные аналоги на растительной основе обычно добавляют картофель или бобы, чтобы конечный продукт имел структуру, похожую на рыбную котлету, — заметил Риз. — А наш продукт и так похож на мясной бургер. Грибы — это замечательный аналог мяса, потому что они насыщены белками в естественном состоянии».

«Мы запустили продукт в середине января, но у нас уже есть много хвалебных отзывов на платформе Tesco. Покупателям нравятся необычная текстура и ярко выраженный грибной вкус», — добавил он.

Ассортимент создан на основе обыкновенных шампиньонов, выращенных в Нидерландах. Однако в будущем стартап не исключает использования других сортов, чтобы придать продуктам еще более глубокий и насыщенный вкус.

Креативные повара

The Curators нацелены на три типа потребителей.

«Любители приключений»: это, как правило, молодые люди, которые стремятся попробовать что-то новое.

«Искатели здорового питания», которых предпочитают покупать продукты с первый рук.

«Креативные повара» — самая большая когорта. Обычно это люди, которые стремятся разнообразить рацион различными продуктами на основе овощей.

«За последние пару лет производство растительных аналогов резко увеличилось, — отмечает Риз. — В отрасли много говорят о том, что это будет следующей большой волной, и мы очень рады быть в первых рядах. Среди наших конкурентов много различных стартапов — от безмясных колбас Richmond до котлет Beyond Burger. Но мы стремимся заинтересовать потребителя, который предпочитает натуральные овощные продукты более высокого качества с улучшенным вкусом».

Стремительный рост

Согласно NPD Group, в 2020 году онлайн-продажи The Curators выросли на 600%, а его оборот увеличился вдвое и превысил 1 млн фунтов стерлингов. При этом 40% от всего оборота приходилось на онлайн. Стартап планирует утроить эти показатели в 2021 году благодаря раунду финансирования, который завершился в январе. По его результатам удалось собрать семизначную сумму от бизнес-ангелов.

«Наш товар уже можно встретить на полках более чем 300 магазинов Tesco, и к концу года мы стремимся увеличить представленность по всей стране», — сказал Хаук. Бренд также планирует расширяться и в Европе. «В Великобритании довольно успешно реализуются запуски продуктов на растительной основе, но в Европе есть определенные возможности. Достаточно взглянуть на такие бренды, как Beyond Burger и Moving Mountains. Они стремительно расширяются по всей Европе, поэтому я думаю, что там определенно есть спрос на подобные продукты», — добавил он.

Оптимистичный взгляд в будущее

Между тем, переход бренда снеков к растительному мясу — не такой неожиданный шаг, как могло бы показаться на первый взгляд. «The Curators — это изготовитель вкусного и натурального питания, — пояснил Риз. — В производстве наших мясных закусок мы используем экологически чистое сырье. То же самое и с грибными бургерами и фрикадельками: все они сделаны из действительно хороших натуральных ингредиентов».

Таким образом, бренд снеков уверен, что сможет закрепиться на рынке растительного мяса.

«Ключевым моментом для нас, как молодого бренда, является то, что мы руководствуемся теми же принципами в производстве мясных аналогов, что и в закусках, — заметил Хаук. — Мы хотели бы и дальше создавать инновации и привносить их в традиционные сферы».

Он пояснил, что, например, закуски — это очень устоявшееся и традиционное направление. Стартап черпал вдохновение в различных направлениях, от общественного питания до рынка крафтового пива, фестивалей и мировых тенденций в области кулинарии. И все лучшее они использовали в своих закусках.

«Мы привносим азарт в сферу закусок, но при этом по-прежнему предлагаем действительно сильные идеи продуктов с большим потенциалом, — сказал Хаук. — И это относится и к категории растительных аналогов мяса».

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