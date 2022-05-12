5 факторов, которые мешают масштабировать хорошую идею

Иногда идея кажется перспективной, но теряет эффективность или прибыльность по мере реализации. О том, почему это происходит, рассказал Джон Лист — бывший главный экономист Uber, бизнес-консультант и советник по экономике Белого дома.

Ложноположительный результат

Это происходит, когда данные ошибочно интерпретируются как доказательства того, что не является истиной. Пример — неточные результаты теста на COVID-19. Для масштабирования ложноположительный результат — это ошибочный признак потенциала идеи.

Ложноположительный результат может возникнуть из-за статистической ошибки или намеренного обмана. Вспомним об Элизабет Холмс и якобы новаторской технологии анализа крови Theranos, которой на самом деле не существовало.

Чтобы избежать ложноположительных результатов, стоит обеспечить по крайней мере три независимых подтверждения идеи, которая кажется перспективной. В компаниях, проводящих конфиденциальные исследования, требуется использовать финансовые стимулы, которые побуждали бы сотрудников подвергать сомнению полученные результаты.

Нерепрезентативная выборка

Как только эффективность проекта доказана, следующий шаг — ответить на вопрос: «В каком масштабе будет работать эта идея?».

Тестовые выборки должны отражать аудиторию компании, иначе проект может повторить судьбу провального гамбургера Arch Deluxe от McDonald's. Участникам фокус-группы понравился новый продукт, но она не представляла большинство американцев. Основную аудиторию не заинтересовал «бургер для взрослых» — она просто хотела продолжать есть «Биг Мак».

Чтобы избежать этого, стоит убедиться, что первые пользователи продукта представляют собой случайную выборку. Также следует убедиться, что у респондентов есть соответствующие стимулы сообщать правду. Есть определенная разница между ответами «Мне бы хотелось иметь возможность купить продукт» и «Я буду покупать этот продукт».

Необходимые факторы, которые нельзя масштабировать

Чтобы рост благотворно сказался на идее или бизнесе, стоит оценить, возможно ли воспроизвести безусловные факторы, которые обеспечивают успех предприятия.

Быстро набрать квалифицированный персонал трудно. И это большая проблема для проектов, которые основаны на исключительно талантливых кадрах. Для растущей компании невозможно нанимать столько высококлассных специалистов, сколько требуется, и качество неизбежно будет страдать.

Но этот признак касается не только людей. По мере масштабирования бизнеса появятся и прочие проблемы — нормативные и ресурсные ограничения, вопросы к точности воспроизведения процессов и так далее. Все эти ограничения следует учесть еще на этапе проверки идеи и убедиться, что она может работать и с учетом этих факторов.

Негативные побочные эффекты

Побочный эффект — это непреднамеренное влияние, которое одно событие или результат могут оказать на другое событие или результат. Классический пример — когда в городе открывается новый завод, и загрязнение воздуха, которое он производит, влияет на здоровье близлежащих жителей.

По мере масштабирования вероятность появления побочных эффектов резко возрастает. Как правило, это связано с естественной перестройкой рынка.

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Джон Лист убедился в этом сам, когда был главным экономистом Uber. В одном из районов Сиэтла компания распространяла купон, который помог увеличить число пассажиров. Но когда акцию запустили во всем городе, она провалилась: цены резко выросли, и пользователи выбирали более дешевые способы передвижения.

Существуют и положительные побочные факторы, такие как сетевой эффект. Он делает социальные сети более ценными по мере того, как к ним присоединяется все больше людей. Разрабатывая идею на ранней стадии, стоит предвидеть негативные побочные эффекты и искать возможности извлечь выгоду из положительных результатов.

Ловушка затрат

Чтобы успешно масштабироваться, нужно определить не только, скольким людям нравится ваша идея, но и сколько они готовы за нее заплатить и, что особенно важно, сколько это будет стоить.

При планировании стоит учитывать два типа затрат: первоначальные затраты, такие как единовременные инвестиции в исследования и разработки для создания нового продукта или услуги, и текущие операционные расходы.

Если расходы первого типа можно окупить, но текущие могут лишить компанию ресурсов и привести к ее банкротству. Именно это произошло со стартапом Arivale, который был готов изменить профилактическое здравоохранение, но разорился несколько лет спустя, потому что не смог установить приемлемую цену на свои услуги.

Одна из стратегий, позволяющих избежать ценовой ловушки, в том, чтобы убедиться, что масштабирование позволит сэкономить. Этим навыком отлично владеет Илон Маск. С тех пор как он помог преобразовать мир онлайн-банкинга в PayPal, каждая крупная инновация, за которой он стоял, процветает за счет экономии на масштабе.

Не менее хороший пример — Tesla. Ее успех можно объяснить экономией за счет масштабирования двух ключевых компонентов: батарей и элементов для выработки солнечной энергии, которые значительно дешевле производить в больших количествах. Кроме того, все в Tesla направлено на повышение эффективности автоматизированного производства — «машины, которая делает машины».

Другая стратегия заключается в том, чтобы создавать модели, которые не полагаются на сверхквалифицированные таланты. По мере роста бизнеса нанимать их и оплачивать их услуги становится непомерно дорого. Решение — создавать продукты, которые могут принести полную пользу клиентам даже при посредственных исполнителях.

Как правило, если перспективную идею сложно реализовать в масштабе, это можно объяснить одной из названных выше причин. Предусматривая их еще на начальном этапе, можно привести проект к успеху и получить максимальный результат для бизнеса.

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