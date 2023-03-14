Человек важнее процесса, акцент на гибкость и скидки на квартиру: как устроена работа в компании «Самолет»

В начале своего пути «Самолет» развивался как классический застройщик: процессы были не слишком эффективными, а конкуренция между командами превалировала над сотрудничеством. Сегодня же компания входит в топ лучших работодателей.

Как было раньше

Под одним брендом было несколько компаний, у каждой из которых были свои цели, а процессы шли ради процессов. Попытки это изменить тоже были, но перемены требовали времени. С 2019 года, с приходом нового руководства, в «Самолете» произошли глобальные изменения: строительная компания трансформируется в девелопера полного цикла, дивизионы перестроились в матричную структуру подразделений, а сами сотрудники стали гораздо ближе к конечному продукту.

Сейчас «Самолет» — один из лидирующих девелоперов в стране, за последние три года штат сотрудников вырос в три раза, а в прошлом году компания взлетела в топ-15 рейтинга работодателей среди крупных игроков. Этого бы не случилось без еще одной перемены: теперь в «Самолете» человек важнее процесса, а не наоборот.

Победили бюрократию: теперь уйти в отпуск не сложнее, чем назначить встречу в Zoom

Поставить человека выше процесса не означает отказ от регламентов, правил или работы в целом. Работы в компании очень много, поэтому важно организовывать ее так, чтобы выполнять ее было комфортно. В частности, там оцифровали все, что можно оцифровать.

Вот яркий пример: раньше кандидаты перед устройством в «Самолет» должны были прочитать с десяток огромных папок о том, как они должны работать. Сейчас все HR-процессы заложены в платформу S.Team, в которой можно изучать welcome-материалы, планировать задачи и запрашивать документы. Например, если хочется в отпуск, достаточно зайти в календарь и выбрать даты. Лично согласовывать с руководителем и HR ничего не нужно: они все увидят в своем личном кабинете.

Оцифровка процессов связана не только с HR-задачами, но и профильной работой: в компании едва ли не четверть сотрудников — люди, которые придумывают и разрабатывают цифровые решения как для клиентов, так и для внутренних нужд.

Когда бюрократия неизбежна, ей занимаются люди, которые в ней разбираются. Строители строят, проектировщики проектируют, разработчики разрабатывают, а специалисты по ЭДО занимаются документооборотом.

Стали гибче: прошли путь от табеля учета рабочего времени до четырехдневки на удаленке

Если говорить не о стройке, а о других подразделениях, то в «Самолете» можно работать полностью удаленно, частично удаленно или в офисе. При этом даже с теми, кто выходит в офис, компания подписывает договор удаленщика — они могут работать где угодно.

В сентябре «Самолет» запустил пилотный проект четырехдневной рабочей недели. Коротко: зарплату и KPI оставили прежними, производительность не упала, а удовлетворенность работой выросла. Пилот продолжается, но уже сейчас в компании считают его успешным: он дал классный инструмент для сотрудников, с помощью которого можно делать рабочий день гибче.

В целом у сотрудника есть много возможностей найти тот самый work-life balance. Например, «Самолет» внедрил day off: сотрудники могут в любой момент «вытащить» день из отпускных, могут даже взять 0,25 выходного — когда работы много, без этих инструментов не обойтись.

Перестроились на мышление собственника

Когда работаешь в жесткой иерархичной структуре, обычно центр принятия решений находится где-то там наверху. Но у перехода на матричную структуру есть приятные побочные эффекты в виде перекрестного обмена идеями между разными подразделениями и более явным проявлением инициативы.

В итоге часто возникают ситуации, когда рядовые сотрудники питчат идеи наверх и получают возможность их реализовать, а не руководители спускают новые проекты. Раньше в принципе подходящей среды для этого не было.

Именно так выросло финтех-направление — с предложения сотрудника на стратсессии открыть цифровой банк. Или, например, «Самолет Плюс» — идея «жизнь по подписке»: компания предоставляет сервисы, покрывающие весь клиентский путь — от ипотеки и ремонта до путешествий и медицинских услуг. Предложение продвигать «Самолет Плюс» в регионы по франшизе тоже выросло из обсуждений внутри команды.

«Мне близка идея культуры, в которой самые крутые сотрудники мотивированы быстро принимать решения, открыто говорят о проблемах, предлагают идеи. Они понимают смысл того, что мы делаем, у них есть энергия, полномочия, признание, гибкость и так далее. Отсюда все наши попытки тестировать разные форматы работы и взаимодействия друг с другом. Все строится на взаимном уважении и лидерстве — каждый в команде лидирует свое направление», — Антон Елистратов, генеральный директор «Самолета».

Сделали бытовые проблемы сотрудников немного проще

Идея «Самолет Плюс» отчасти в том, чтобы помогать клиентам не только в вопросах недвижимости, но и с другими сферами. Тех же принципов в компании придерживаются относительно сотрудников. Вот что там придумали:

Много скидок на все. 25% — на услуги по жилищным вопросам. Скидки на «Самолет Плюс». 25% — на путешествие в «Кидзанию». ДМС со стоматологией с первого месяца работы.

Возможность с первого месяца работы купить квартиру в домах «Самолета» со скидкой 5%, и ее размер растет со стажем.

Бесплатные консультации юристов и адвокатов по разным вопросам — от возврата товара в магазин до раздела имущества и взыскания долгов.

Психологи. Можно обсуждать рабочие и личные вопросы, линия заботы работает 24/7.

За последние три года «Самолет» сильно изменился. В компании говорят, возможно, со стороны это незаметно, но внутри чувствуется. И речь не про бенефиты вроде скидок на квартиру или перенос онбординга в онлайн, а в ориентации на бизнес-результат и его достижение в комфортных условиях.

Работать в «Самолете» приходится много, но компания дает много инструментов, с которыми эта работа становится приятнее: в прошлом году уровень вовлеченности вырос на треть — до 90%.

Фото на обложке и в тексте: предоставлены пресс-службой «Самолет»