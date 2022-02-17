Не только биткоин и эфир: сколько криптовалют существует в мире

Проекты Web 3.0 — от метавселенных до NFT-маркетплейсов — окружают нас повсюду. Новые криптовалюты появляются на различных блокчейнах с невероятной скоростью, поэтому трудно отследить их точное количество и решить, в какую лучше вложиться. Попробуем разобраться, сколько всего криптовалют существует на данный момент и как оценить их риски.

Скорее всего, вы уже знаете, что, помимо биткоина и эфира, в интернете можно купить и многие другие цифровые валюты. Их точное количество неизвестно, но вот некоторые данные, на которые стоит обратить внимание.

Одна из крупнейших криптобирж Coinbase насчитывает 9494 валюты.

Сайт для отслеживания стоимости криптовалют CoinMarketCap показывает, что в мире существует 17543 цифровые валюты. Однако в своем индексе он учитывает лишь 9358.

Еще один трекер цен CoinGecko насчитывает 12563 криптовалюты.

Сервис для отслеживания мошеннических монет TokenSniffer обнаружил в общей сложности 1210508 токенов, свыше 82 тысяч из которых были мошенническими. TokenSniffer сканирует различные блокчейны, чтобы выявлять все новые токены.

Как трекеры отслеживают криптовалюты?

По словам представителей CoinGecko, всего насчитывается свыше 500 тысяч криптотокенов. Однако большинство из них вышли из обращения или просто представляют собой спам. Поэтому их не нужно отслеживать.

GeckoTerminal — сервис от CoinGecko, который сканирует различные блокчейны и биржи, чтобы удостовериться в актуальности монет и их стоимости. К тому же все списки проверяются вручную, а значит, на сайте точно не представлено ни одной мошеннической монеты.

CoinMarketCap использует немного иной подход. Сайт предоставляет форму, через которую члены сообществ и менеджеры проектов могут отправлять заявки на добавление их токена или валюты в список. CoinMarketCap проверяет различные параметры, такие как объем торгов, вовлеченность сообщества, команда разработчиков и возраст проекта.

Законны ли все эти монеты?

Не совсем. Как утверждают представители CoinMarketCap, создать собственный токен и разместить его на централизованных биржах, таких как SushiSwap и UniSwap, не составляет особого труда. Узнать, сколько токенов добавляется ежедневно можно на TokenFomo — там отображаются все новинки на крупных блокчейнах за последние сутки.

На сайт ListingSpy за последние 15 дней разработчики добавили более 50 токенов. Трудно убедиться в том, что все они настоящие. Объем торгов у многих из них составляет всего несколько сотен долларов, а значит, практически никто ими не пользуется, и лучше держаться от них подальше.

Такие инструменты, как TokenSniffer, BSC Check, ​​StaySafu и RugDog, также помогают оценивать риски новых токенов и выявлять мошенников.

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