Как провалился Zume — разработчик роботов для приготовления и доставки пиццы

ИИ добивается невероятных успехов, но применять роботов на практике по-прежнему сложно. Пример Zume еще раз это подтверждает: стартап планировал готовить пиццу с помощью роботов прямо в грузовиках для доставки, но закрылся, не сумев реализовать идею.
Несмотря на технологические трудности Zume привлек почти $500 млн, в том числе $375 млн от SoftBank, который ранее инвестировал в WeWork.
Основатели — Алекс Гарден (занимал должность CEO) и Джулия Коллинз — хотели превратить Zume в «Tesla в сфере свежей еды». Компания была запущена в 2015 году в Маунтин-Вью, Калифорния.
Планировалось, что роботы будут выполнять большую часть работы по приготовлению пиццы: выкладывать тесто, намазывать соус, добавлять начинки, отправлять пиццу в духовку и разрезать ее. Роботов хотели установить в кузове грузовиков, чтобы доставлять горячую и свежую пиццу через несколько минут после заказа.
Компания также использовала технологии, чтобы прогнозировать, сколько заказов будет сделано за день и какие виды пиццы будут пользоваться спросом.
Zume быстро привлекла внимание инвесторов, в частности SoftBank, который в 2018 году инвестировал в нее $375 млн. Компания оценивалась примерно в $2,25 млрд.
Однако в ходе тестирования выяснилось, что во время движения грузовика сыр будет соскальзывать с пиццы, и в итоге компания отказалась от идеи.
В начале 2020 года Zume уволила более половины персонала, а затем ее купила компания по производству компостируемой упаковки Pivot Packaging. Insider сообщало, что CEO Алекс Гарден обвинял в сокращениях пандемию и ряд неудачных сделок.
В 2020 году компания начала создавать экологичную упаковку, но и это направление не сработало. Согласно The Information, Zume обанкротилась, а компания по реструктуризации Sherwood Partners занялась продажей ее активов.
Zume — не единственная компания в Кремниевой долине, которая пыталась автоматизировать приготовление пиццы.
Например, Stellar Pizza, основанная экс-инженерами SpaceX, создает робота, который может приготовить и раскатать тесто, добавить в него начинки и отправить выпекаться. По словам CEO и основателя Бенсона Цая, компания стремится конкурировать с Domino's, а не с пиццериями высокого уровня.
В статье использованы материалы следующих источников:
Futurism.com, Dailymail.co.uk, Businessinsider.com
Фото в тексте: Zume
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