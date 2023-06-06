Как провалился Zume — разработчик роботов для приготовления и доставки пиццы

Несмотря на технологические трудности Zume привлек почти $500 млн, в том числе $375 млн от SoftBank, который ранее инвестировал в WeWork.

ИИ добивается невероятных успехов, но применять роботов на практике по-прежнему сложно. Пример Zume еще раз это подтверждает: стартап планировал готовить пиццу с помощью роботов прямо в грузовиках для доставки, но закрылся , не сумев реализовать идею.

Основатели — Алекс Гарден (занимал должность CEO) и Джулия Коллинз — хотели превратить Zume в «Tesla в сфере свежей еды». Компания была запущена в 2015 году в Маунтин-Вью, Калифорния.

Планировалось, что роботы будут выполнять большую часть работы по приготовлению пиццы: выкладывать тесто, намазывать соус, добавлять начинки, отправлять пиццу в духовку и разрезать ее. Роботов хотели установить в кузове грузовиков, чтобы доставлять горячую и свежую пиццу через несколько минут после заказа.

Компания также использовала технологии, чтобы прогнозировать, сколько заказов будет сделано за день и какие виды пиццы будут пользоваться спросом.

Zume быстро привлекла внимание инвесторов, в частности SoftBank, который в 2018 году инвестировал в нее $375 млн. Компания оценивалась примерно в $2,25 млрд.

Однако в ходе тестирования выяснилось, что во время движения грузовика сыр будет соскальзывать с пиццы, и в итоге компания отказалась от идеи.

В начале 2020 года Zume уволила более половины персонала, а затем ее купила компания по производству компостируемой упаковки Pivot Packaging. Insider сообщало, что CEO Алекс Гарден обвинял в сокращениях пандемию и ряд неудачных сделок.

В 2020 году компания начала создавать экологичную упаковку, но и это направление не сработало. Согласно The Information, Zume обанкротилась, а компания по реструктуризации Sherwood Partners занялась продажей ее активов.

Zume — не единственная компания в Кремниевой долине, которая пыталась автоматизировать приготовление пиццы.

Например, Stellar Pizza, основанная экс-инженерами SpaceX, создает робота, который может приготовить и раскатать тесто, добавить в него начинки и отправить выпекаться. По словам CEO и основателя Бенсона Цая, компания стремится конкурировать с Domino's, а не с пиццериями высокого уровня.

В статье использованы материалы следующих источников:

Futurism.com, Dailymail.co.uk, Businessinsider.com

Фото в тексте: Zume