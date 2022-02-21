Продуктивная работа и учеба доступна каждому с новым Huawei MatePad

Нет ничего более постоянного, чем временное. Сейчас мир живет в условиях непрерывных перемен, поэтому мобильность и возможность быстро адаптироваться к ситуации стали особенно ценными. Это в том числе касается работы и учебы, а значит, нужны подходящие инструменты. Станет ли таким новый планшет Huawei MatePad ?

Технические характеристики

Операционная система: HarmonyOS 2

Платформа: Huawei Kirin 710A

Память: 4/64 ГБ; 4/128 ГБ (поддержка microSD до 512 ГБ)

Экран: 10,4’’, IPS, 2000 × 1200 пикселей, 225 PPI

Камеры: основная 13 Мп, f/1.8, AF; фронтальная 8 Мп

Аккумулятор: 7250 мАч

Сеть: GSM/3D/LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac

Габариты и вес: 154,96/245,2/7,35 мм; 450 г

Дизайн и экран

Корпус нового Huawei MatePad выполнен из пластика с металлическим напылением, а его толщина составляет всего 7,35 мм. Благодаря этому планшет приятно лежит в руке, а вес в 450 граммов не станет обузой при работе на ходу.

Кроме того, модель получила невероятно тонкие рамки вокруг дисплея. Это уменьшило габариты, при этом отступы не настолько малы, чтобы возникали проблемы с ложными касаниями. Так что об эргономике дизайнеры не забыли.

Сам экран предлагает стандартное соотношение сторон 16:9, которое отлично подойдет для разных задач: от просмотра видео до чтения электронных книг. Кстати, производитель даже предусмотрел отдельный режим для книголюбов — в нем система регулирует контрастность, яркость и четкость таким образом, чтобы имитировать реальные бумажные страницы.

Диагональ экрана составляет 10,4’’, а разрешение — 2000x1200 пикселей. Это дает плотность пикселей в 225 PPI, чего достаточно для комфортного чтения мелкого текста. А чтобы глаза меньше уставали, в дисплей поставили фильтр УФ-излучения, который сертифицирован по стандарту TÜV Rheinland. Также предусмотрен специальный режим для чтения электронных книг.

Матрица выполнена по технологии IPS, которая обеспечивает широкие углы обзора и естественную цветопередачу, а также отсутствие мерцания. Цветовой охват составляет 70,8% NTSC (16,7 млн цветов). Любой контент отображается ярко и насыщенно, также можно работать с фото и видео.

Производительность и возможности

Планшет работает под управлением HarmonyOS 2. Новая версия операционной системы Huawei разработана с прицелом на продуктивность — в ней появилось множество функций, которые пригодятся в работе и учебе.

Например, добавили поддержку стилуса M-Pencil второго поколения. Новое перо работает с 4096 градациями нажатия и задержкой всего 2 мс. Эти характеристики дают «аналоговый» опыт, который оценят те, кто занимается графикой.

Кроме того, стилус упрощает создание и редактирование скриншотов — достаточно нажать на него два раза или провести по диагонали от правого верхнего угла, чтобы сделать и сохранить пометки.

Никуда не делась поддержка клавиатуры с мышью. Теперь по наведению курсора на иконку приложения доступен предпросмотр окна, а по правому щелчку мыши запускается контекстное меню. Нажатие на колесо отвечает за действие «назад». Также решили проблему прокрутки в сторонних приложениях — теперь скроллинг с колеса поддерживается на уровне системы.

Для многозадачной работы предусмотрено несколько интересных функций. Так режим App Multiplier разделяет приложение на два окна и дает возможность выполнять сразу две задачи. А с поддержкой работы до четырех окон, например, можно одновременно общаться по видеосвязи, делать заметки и просматривать веб-страницы.

Кроме того, не стоит забывать и про экосистемные функции. Планшет умеет работать в связке с ноутбуком или смартфоном Huawei как второй экран, при этом взаимодействие между двумя устройствами получается бесшовным: можно перетаскивать файлы с одного на другое и использовать общий буфер обмена.

Звук и камеры

За звук отвечают четыре динамика, настроенные инженерами Harman Kardon. Два из них воспроизводят низкие частоты, еще два — средние и высокие. Они выдают объемный и насыщенный стереозвук с мощным басом, который не ждешь от столь тонкого и компактного устройства. При просмотре фильмов это обеспечит нужный эффект погружения без использования наушников.

Планшет также умеет записывать звук с интеллектуальным шумоподавлением: алгоритмы ИИ анализируют сигнал с микрофонов и делают фоновый шум тише. Они даже распознают природу отдельных звуков, например, стук пальцев по клавиатуре, и подавляют их для более отчетливой передачи голоса. В эпоху онлайн-совещаний и лекций подобная функция важна как никогда.

Для продуктивной работы и учебы пригодятся качественные камеры. Их в новинке целых две штуки: основная на 13 Мп со светосильным объективом (f/1.8) и автофокусом, а также фронтальная на 8 Мп. Обе пишут видео в разрешении 1080p, чего достаточно для видеозвонков.

Время работы

За питание в планшете отвечает аккумулятор емкостью 7250 мАч. Учитывая энергоэффективное «железо» и заточенную под него операционную систему, можно рассчитывать на сутки работы с 12 часами активного экрана. Достаточно, чтобы не беспокоиться о подзарядке в течение рабочего или учебного дня.

Новый планшет Huawei MatePad получил тонкий и легкий корпус, достаточную производительность для бытовых задач, а также поддержку стилусов, клавиатур и мышей для большего удобства использования. Такой арсенал возможностей позволяет быть продуктивным независимо от ситуации. Стоимость планшета на российском рынке стартует от 19 990 рублей за версию на 4/64 ГБ с Wi-Fi.

Фото на обложке: предоставлено Huawei