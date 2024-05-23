Обзор смартфона HUAWEI Pura 70

Флагманские смартфоны серии HUAWEI Pura всегда были на острие прогресса, сочетая инновационные возможности и премиальный дизайн. В этом году компания открыла новую главу и провела ребрендинг, представив HUAWEI Pura 70 . Рассказываем об особенностях новинки.

Дизайн в новом прочтении

Сегодня смартфоны во многом похожи друг на друга — содержание определяет форму. Тем не менее дизайнерам HUAWEI удалось сделать устройства линейки Pura 70 узнаваемыми.

Поскольку ключевым элементом является блок камер, его решили обыграть в оригинальной манере. Все три модуля гармонично расположены в треугольном порядке — такая форма символизирует движение вперед. Вспышка двух тонов дополняет композицию, не оставляя пустот. Пространство используется эффективно, лишних элементов в дизайне нет. Это отражает философию, заложенную в новинку.

Поработали и над цветовыми решениями. Помимо классических черной и белой HUAWEI Pura 70 получила розовую версию, которая подойдет любителям выделяться. Модель Pura 70 Pro доступна в черном и белом цветах.

Задняя крышка в «младшей» модели плоская, в то время как у Pro-версий она изогнута по краям. В обоих случаях применяется сверхпрочное стекло Kunlun Glass — собственная разработка компании HUAWEI. Модели Pura 70 и Pura 70 Pro получили стекло Kunlun Glass второго поколения, а Pura 70 Ultra — закаленное по особой технологии Kunlun Glass Crystal Armour.

При создании такого стекла инженеры добавили в него твердые кристаллы, которые создают прочный несущий каркас, повышающий стойкость при падениях.

Для повышения прочности стекло Kunlun проходит множество стадий обработки: упрочнение композитной структуры методом ионного обмена, выращивание нанокристаллов в течение 24 часов при высоких температурах, 108-ступенчатая закалка микролита и панелей, обработка в расплаве платины при температуре 1600°C.

Отдельного упоминания заслуживает HUAWEI Pura 70 Ultra. Модель получила заднюю крышку из экокожи и уникальный дизайн блока камер. Новинка доступна в трех цветах: зеленом, коричневом и черном.

Камеры с прицелом на скорость

Как и предыдущие флагманские смартфоны HUAWEI, новинки делают особый упор на фотовозможности. Базовый Pura 70 имеет стандартный модуль разрешением 50 Мп. Размер сенсора составляет 1/1,3 дюйма, диафрагма переменная в диапазоне f/1.4–4.0. Не забыли и про оптическую стабилизацию, которая сглаживает тряску при фото– и видеосъемке с рук.

Кроме того, новинка получила перископический модуль с пятикратным оптическим приближением. В его основу лег сенсор разрешением 12 Мп, объектив с диафрагмой f/3.4 имеет фокусное расстояние 125 мм. Также есть оптическая стабилизация изображения, что особенно важно для зум-камеры.

Одной из примечательных функций камеры стал режим супермакро. Он позволяет снимать объекты на телеобъектив с расстояния 5 см, получая 100-кратное приближение. Наконец, третья камера широкоугольная. Разрешение составляет 13 Мп, диафрагма — f/2.2.

Все смартфоны линейки Pura 70 поддерживают фильтры XMAGE для улучшения фотографий в разных сценариях. Специально для новинок инженеры разработали три фильтра: яркий, колоритный и монохромный.

Также смартфоны получили технологию XD Motion Engine, которая позволяет четко снимать быстро движущиеся объекты.

При скоростной съемке смартфон делает фотографии с короткой и длинной выдержкой. Первая позволяет четко запечатлеть движущийся объект на переднем плане, например, гоночный автомобиль, мчащийся со скоростью 200 км/ч. Снимок с длинной выдержкой обеспечивает детализированный фон, что в итоге дает более качественную картинку, чем у конкурентов.

Еще одной разработкой стала технология XD Fusion Pro для совмещения изображений, сделанных с разных модулей. Она позволяет получить снимок разрешением 25 Мп, передающий все детали сцены.

Экран без компромиссов

Смартфон HUAWEI Pura 70 получил LTPO-экран . Это значит, что он умеет отображать картинку с переменной герцовкой в диапазоне 1–120 Гц. Благодаря этому снижается энергопотребление.

Сама матрица выполнена по технологии OLED, что обеспечивает широкие углы обзора и бесконечный уровень контраста. В базовой модели диагональ экрана составляет 6,6", а разрешение — 2760x1256 точек. Плотность пикселей достигает 460 PPI, чего достаточно для четкого отображения даже мелкого текста.

Пиковая яркость достигает 2500 нит, что обеспечивает прекрасную читаемость картинки на улице. Кроме того, это позволяет в полной мере насладиться видео в формате HDR.

Частота опроса сенсора составляет 300 Гц. Благодаря этому дисплей моментально реагирует на касания, что повышает отзывчивость управления. Особенно это важно соревновательных мультиплеерных играх.

В настройках изображения доступна функция фильтрации синего света — это снижает нагрузку на глаза в темноте. Также важно отметить частоту ШИМ в 1440 Гц. Чувствительные к мерцанию люди не должны испытывать дискомфорт.

Больше кастомизации и безопасности с EMUI 14.2

Работают смартфоны семейства HUAWEI Pura 70 под управлением операционной системы EMUI 14.2. Разработчики сделали особую ставку на безопасность и интерактивность прошивки.

Так, в новинках есть центр конфиденциальности. В нем отслеживаются все действия приложений в реальном времени. Пользователь может выдавать разрешения и права доступа каждому отдельному приложению. Также центр конфиденциальности выдает рекомендации по отзыву разрешений у приложений, которые ими злоупотребляют.

Помимо этого в системе есть центр защиты, где отслеживается состояние работы таких функций, как блокировка приложений, менеджер паролей, защита файлов, поиск устройства и других.

Еще одна интересная функция — интеллектуальное скрытие содержимого уведомлений. Смартфон распознает лицо владельца и только тогда отображает информацию на экране блокировки.

Чтобы опыт взаимодействия с устройством был интереснее, в системе появились интерактивные темы. В зависимости от движений глаз положение элементов на рабочем экране изменяется.

Работают долго, заряжаются быстро

Несмотря на тонкий корпус, HUAWEI Pura 70 получил аккумулятор емкостью 4900 мАч.

Новинка не только предлагает длительное время работы, но также быстро заряжается. Pura 70 поддерживает технологию HUAWEI Supercharge 66 Вт, также доступна беспроводная зарядка мощностью 50 Вт.

Встроенная Алиса для управления гаджетом голосом

В ОС новых флагманских смартфонов HUAWEI линейки Pura 70 по умолчанию встроен виртуальный ассистент «Яндекса» — Алиса. Он позволит владельцам управлять гаджетом голосом во многих сценариях: с помощью Алисы можно поставить таймер или будильник, позвонить кому-то из списка контактов, перевести фразу, включить музыку или построить маршрут в навигаторе.

Чтобы обратиться к виртуальному ассистенту, достаточно зажать кнопку питания на полсекунды. Обновление, включающее интеграцию Алисы в новые смартфоны линейки HUAWEI Pura 70, пройдет постепенно и скоро станет доступно всем пользователям.

Итоги

HUAWEI Pura 70 предлагает флагманский дизайн, выдающиеся фотовозможности, продвинутый софт и длительное время работы. Стоимость базовой модели (12/256 ГБ) составляет 69 999 рублей.

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