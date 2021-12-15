Британский художник преобразует голоса людей в уникальные драгоценные камни

Художник и вокалист Гарри Йефф создал систему Voice Gems, которая преобразует голосовые данные человека в цвета и формы, которые воплощаются в драгоценном камне. Его арт-объекты впервые были представлены на выставке Art Basel в Майами, а также будут продемонстрированы на Всемирном экономическом форуме в Давосе в январе.

Кольцо с бриллиантом стало синонимом любви и преданности, но такой подарок сложно назвать уникальным. Представьте, что драгоценный камень, который вы дарите своему избраннику или избраннице, выражает какую-то индивидуальную черту, например голос.

Гарри Йефф с детства был одержим человеческим голосом. Он считает, что голос — один из самых ценных инструментов, и когда люди видят красоту и значимость собственного голоса, это придает им силы его использовать.

«Уникальная черта голоса состоит в том, что мы используем его для связи с внешним миром, но он одновременно усиливает и наше внутреннее самоощущение, — говорит он. — Но многим требуется смелость, чтобы почувствовать уверенность в своем голосе».

Более десяти лет он сотрудничает с учеными, в том числе из Лондонского и Гарвардского университетов, пытаясь разложить человеческий голос на различные компоненты.

«Каждый раз, когда мы говорим, в нашем голосе есть неочевидные параметры, — объясняет он. — Существуют скрытые значения — вибрации, тональные структуры и частоты, — которые очень хорошо известны в мире инженерии и физики, но большинство из нас их не ценят. Поэтому меня вдохновила идея изучения нюансов голоса через визуальное выражение».

В результате исследований Йефф разработал индивидуальную систему отслеживания голосовых данных. Теперь он может по записи речи составить уникальный «голосовой отпечаток» человека. Это помогло появлению концепции Voice Gems, которая обрела реальные очертания в 2019 году.

В сотрудничестве с художником Трунгом Бао он воплотил данные в скульптуры, создаваемые голосом, где его особенности влияют на цвет и форму. Они также нашли способ использовать данные двух людей, разговаривающих друг с другом. Скульптуры создаются с помощью 3D-принтера, который может напечатать уникальную форму из более чем 200 тысяч минеральных частиц.

Фото в тексте: Harry Yeff (Reeps100)

Самая первая скульптура Voice Gem появилась как воплощение голосов влюбленной пары. Они преподнесли драгоценные камни друг другу в качестве подарка на помолвку, заменив ими традиционные бриллианты.

Йефф рассуждает о перспективах использования такой технологии в жизни. «Я думаю, что есть возможность сформировать новые традиции, новые методы связи с этими драгоценными камнями, — говорит он. — Мы можем запечатлеть и воплотить в физических объектах глубоко личные и значимые моменты».

Пока что Йефф избирательно подходит к созданию этих драгоценных камней, предпочитая работать с людьми, которые понимают, что представляет собой технология. Но со временем, по его мнению, производство драгоценных камней для значимых событий может стать жизнеспособным бизнесом.

Предназначение этого искусства для Йеффа заключается в том, чтобы показать людям, что их голос прекрасен и уникален в своем роде, и побудить их использовать его.

Фото в тексте: Harry Yeff (Reeps100)

Самый важный момент — когда зрители действительно начинают понимать смысл сказанного. Он вспоминает застенчивую девочку, которая пришла со своим отцом на выставку в Нью-Йорке и не хотела ни с кем разговаривать.

Но она загорелась, когда увидела инсталляцию, которая превратила ее голосовые данные в изображение. «Поначалу она походила на медвежонка коалу, крепко вцепившуюся в папину штанину, — вспоминает Йефф. — Потом она начала издавать робкие звуки и увидела, что ее голос проецируется в арт-объект, и сразу засмеялась, завизжала и больше не стеснялась. Я увидел, как благодаря визуализации голоса человек расцвел и раскрылся».

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