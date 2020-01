Как мессенджеры изменили человеческое взаимодействие

В начале 90-х пять израильских разработчиков поняли, что у большинства людей нет возможности отправлять друг другу мгновенные сообщения. Они решили разработать соответствующую программу для Windows и Mac и дали ей броское имя ICQ (I seek you — «Я ищу тебя»). Вскоре приложение обрело многие черты современных мессенджеров. В версии ICQ 99a уже появились история переписок, поиск пользователей, группировка контактов и легендарный звук входящих сообщений. За очень короткое время ICQ заполучила миллионы пользователей, хотя трафик тогда была куда меньше сегодняшнего.

ICQ 99a

Одной из важнейших проблем стало то, что пользователи не были онлайн все время и иногда чаты были больше похожи на пустующие бары. Создатели ICQ придумали гениальное и обманчиво простое решение: статус, показывающий, что человек в сети.

Плюсы онлайн-статуса

Введение онлайн-статуса стало первым отказом от части конфиденциальности, так как все контакты пользователя получали уведомление о его появлении в ICQ. Однако этот шаг увеличил активность людей, и проблема пустующих чатов вскоре ушла в прошлое: пользователи начинали переписываться в первые минуты после запуска приложения.

Другие игроки заметили взлет ICQ и стали предлагать свои платформы для обмена сообщениями. Его самой известной альтернативой оказался MSN Messenger от Microsoft, включивший в себя все те функции, что обеспечили успех ICQ, в том числе онлайн-статус.

MSN Messenger для Windows XP

В 2001 году MSN Messenger стал самым популярным в мире мессенджером. Но, получив более 230 млн уникальных пользователей, сервис столкнулся с новыми вызовами.

Допустимая прозрачность

Все больше пользователей MSN Messenger жаловались на то, что они не чувствуют контроля над ситуацией. После входа в сервис им сразу же начинали писать люди, с которыми им не всегда хотелось говорить. Проблему пустующих чатов фактически заменила новая — невозможность ограничить общение. Вскоре стало ясно, что автоматический вход в систему и общедоступный онлайн-статус не лишены недостатков.

В ответ Microsoft представила новую функцию, которая позволяла заходить в мессенджер, сохраняя офлайн-статус. Это небольшое изменение дало пользователям некоторый контроль над ситуацией, но не все было идеально — появились инструменты сторонних разработчиков, позволяющие видеть реальный статус контактов.

Как мы увидим дальше, это обычная цепочка событий в сфере обмена сообщениями. Каждое изменение, связанное с микроконфиденциальностью, встречает контрреакцию, которая иногда превращается из едва заметного события в резонансную проблему.

Микроконфиденциальность в привычных продуктах

Микроконфиденциальность касается небольших частей информации, которые раскрывают что-либо об онлайн-активности пользователя. Однако и минимальное количество данных может серьезно повлиять на взаимодействие с продуктом и поведение людей.

Проще говоря, разработчики могут создавать более привлекательные продукты, снижая уровень конфиденциальности с двух сторон: либо между приложением и пользователями, либо между самими пользователями. Мы проводим много времени, беспокоясь о первом аспекте, но почти полностью игнорируем второй. Рассмотрим это на примере.

Ты еще здесь?

Microsoft был в беде. Его платформа приобрела большую популярность, но ее ранние версии продолжало преследовать нестабильное интернет-соединение: никогда нельзя было сказать наверняка, ушел ли собеседник из чата или он все еще на месте. Иногда отправка сообщения напоминала его закидывание в водоворот: до последнего оставалось загадкой, придет ли ответ. Чтобы справиться с этой проблемой, пользователи придумали множество аббревиатур наподобие AFK (away from keyboard — «отошел от клавиатуры») и BRB (be right back — «скоро вернусь»). В начале нулевых они заполонили все чаты.

Затем команда инженеров из Microsoft придумала решение, которое навсегда изменило психологию обмена сообщениями: индикатор набора текста. Когда человек начинал печатать, его собеседник видел уведомление об этом.

Но, помимо повышения вовлеченности, эта, казалось бы, мелкая деталь привнесла в онлайн-общение новый эмоциональный нюанс. Представьте себе такой диалог.

Боб: «Привет, Анна! Я был так рад познакомиться с тобой. Хочешь встретиться сегодня вечером?»

Анна: Начинает печатать...

Анна: Перестает печатать...

Анна: Начинает печатать снова...

Анна: «Конечно!»

Насколько уверена Анна на самом деле? Сложно сказать. Возможно, Боб был бы более счастлив, если бы не видел этих индикаторов набора текста. И он не одинок в желании избавиться от них: многие пользователи борются с демонстрацией своих действий, в том числе печатая ответ где-то в другом месте, а затем просто его копируя.

Где ты был?

В конце 2007 года мы перешли от домашнего и офисного интернета к интернету, который всегда с собой. Появление iPhone ознаменовало технический скачок, который затронул все аспекты компьютерных технологий, а вместе с ними и все аспекты жизни общества.

Экс-сотрудники Yahoo Брайан Эктон и Ян Кум сразу же увидели огромный потенциал нового устройства и начали работать над мессенджером, который получил запоминающееся название — WhatsApp. Его рост был относительно медленным, и разработчики чуть было не отказались от проекта. Все изменилось, когда Apple представила новую функцию, которая почти мгновенно вывела их детище на вершину App Store: push-уведомления. Пользовательская база WhatsApp в кратчайшие сроки выросла до 250 тысяч человек.

Сегодня у WhatsApp более миллиарда пользователей, и это самый популярный мессенджер во многих странах. Одна из них — Италия. По словам Джана Этторе Гассани, президента Итальянской ассоциации семейных юристов, сообщения в WhatsApp, отправленные изменяющими супругами, играют важную роль в 40% бракоразводных дел в Италии.

Что наталкивает мужей и жен на неприятные подозрения? Индикатор, который показывает точное время последнего посещения мессенджера. Почему супруг в последний раз был онлайн в 4:30 утра? Почему кто-то не поднял трубку через несколько минут после выхода из мессенджера? Почему тайная любовь и лучший друг будто бы всегда онлайн в одно и то же время? Это совпадение?

Совпадение или нет, но многие пользователи захотели вернуть себе микроконфиденциальность. Это стало причиной появления в интернете множества инструкций, посвященных изменению последнего посещения сети. Однако еще одна немаловажная проблема осталась нерешенной.

Ты меня видишь!

Раньше отвечать на сообщения и электронные письма с опозданием было просто: короткой фразы «только что увидел» было достаточно, чтобы не испытывать чувства вины. Сегодня нам всем нужно более убедительное алиби.

В 2011 году Apple представила iMessage. Одной из его особенностей стало появление информации о том, когда получатель прочитал сообщение. Это создало дополнительное напряжение для обеих сторон: получатель чувствовал, что обязательно должен ответить, но если все же не делал этого, то отправителю казалось, что его намеренно игнорируют. Позже Apple позволила отключать эту функцию, но ее примеру последовали не все мессенджеры.

Исследование, проведенное в Копенгагенском университете, показало: более 80% респондентов пользуются различными тактиками, чтобы избегать прочтения сообщений, отправитель которых увидит время этого действия. Многие из них также упомянули, что при отсутствии ответа начинают придумывать свои версии подобного развития событий.

Заключительные мысли

Так как же выглядит будущее, в котором уважается микроконфиденциальность людей? В нем можно выйти в интернет и не переживать из-за информации, которая останется в статусе. Ставить лайки и не опасаться последствий. И, самое главное, читать сообщения без чувства вины за то, что не отправил немедленный ответ.

Звучит слишком идеалистично? И это действительно так.

Некоторые детали интерфейса мессенджеров создали социальные ожидания, которые кажутся необратимыми. Но это необязательно должно быть так. И если кому-то и следует беспокоиться о сохранении конфиденциальности, так это нам самим.

