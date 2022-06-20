Кот-д'Ивуар назван самой привлекательной для инвестиций страной Африки

Кот-д'Ивуар возвращает репутацию ведущего инвестиционного направления, как во франкоязычной Африке, так и на континенте в целом. Об этом свидетельствуют результаты опроса 2022 CEO Barometer Survey, представленного на Africa CEO Forum — крупнейшем ежегодном мероприятии, которое собрало около 2 тысяч политиков, бизнесменов и лидеров мнений.

По результатам отчета, выпущенного Deloitte в партнерстве с Africa CEO Forum, Кот-д'Ивуар занимает первое место по инвестиционной привлекательности, за ним следуют Гана и Нигерия. Несмотря на проблемы, вызванные пандемией и конфликтом России и Украины, 78% из 200 опрошенных руководителей компаний заявили, что уверены в перспективах своих секторов.

Почему именно Кот-д'Ивуар?

С момента обретения независимости в 1960 году и вплоть до первой и второй гражданских войн (2002-2007 и 2010-2011 годы) Кот-д'Ивуар оставался региональным государством с сильной экономикой, рост которой в значительной степени зависел от экспорта сельскохозяйственной продукции.

Политическая нестабильность ограничивала возможности финансирования, и многие компании покидали страну в поисках более безопасных региональных центров. Совсем недавно, благодаря улучшению ситуации и государственной политике по привлечению бизнеса, он начал возвращаться в Кот-д'Ивуар.

Рейтинг инвестиционной привлекательности стран Африки 1. Кот-д'Ивуар 2. Гана 3. Нигерия 4. Сенегал 5. Кения 6. Руанда 7. Марокко 8. Танзания 9. Того 10. ЮАР 10. Бенин

Источник: Deloitte Africa CEO Barometer Survey

«За последние шесть лет все изменилось», — говорит Асту Диа, соучредительница акселератора стартапов Impact Hub Abidjan и основательница консалтинговой компании A to A Partners из Сенегала.

По ее словам, Кот-д'Ивуар становится естественным растущим рынком для стартапов из Нигерии, Ганы, Сенегала и других частей региона. В стране самое большое население и самая большая экономика во франкоязычной Западной Африке.

Действительно, к стране присматриваются не только руководители крупных компаний. Аллоизиус Атта, соучредитель и CEO agrotech-проекта Farmerline — один из примеров предпринимателя, чей стартап выходит в Кот-д'Ивуар. На это направят часть $12,9 млн инвестиций, привлеченных в апреле.

«Мы рассматривали Кот-д'Ивуар в течение последних пяти лет — изучали рынок, налаживали партнерские отношения. Кот-д'Ивуар очень похож на Гану в том, что касается сельского хозяйства. Франкоязычная Африка часто отстает, когда речь заходит об агротехнологиях. Для нас это новая сфера и возможность для расширения», — говорит Атта.

Ранее в этом году e-commerce компания из Найроби Wasoko, которая работает в секторе B2B, также расширила присутствие из Кении в Кот-д'Ивуар и Сенегал.

Новые возможности

Частью привлекательности страны для стартапов являются недавние правительственные реформы, направленные на удовлетворение интересов бизнеса. В период с 2010 по 2019 год Кот-д'Ивуар поднялся на 60 позиций в рейтинге Всемирного банка по легкости ведения бизнеса — со 170-го места (из 190 стран) до 110-го.

В прошлом году был принят закон о стартапах, который сводит к минимуму нормативные и административные препятствия, связанные с запуском стартапа. Среди прочих мер правительство упростило налоговую структуру для стартапов и предусмотрело возможность зарегистрировать новый бизнес в течение 48 часов. По словам Дай, в стране также относительно просто получить вид на жительство.

Кроме того, сейчас на континенте есть разнообразные возможности для инноваций. В ходе Africa CEO Forum руководитель консалтинговой компании Deloitte по рискам Аристид Ауттара сказал, что среди участников опроса большинство руководителей занимаются цифровыми платежами, ИИ и автоматизацией. Упоминались также блокчейн и криптовалюты.

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Фото на обложке: Agre guy thony roger / Shutterstock