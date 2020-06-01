Куда идти с инновационной идеей для промышленной отрасли

Госкорпорация «Росатом» и фонд «Сколково» объявили старт приема заявок в акселератор для промышленных проектов. В программе могут принять участие проекты с инновационными идеями во многих отраслях — от ТЭК до медицины, от транспорта до энергетики. В течение лета участники акселератора получат возможность прокачать свои навыки, наладить производство, найти инвесторов и начать продажи. Rusbase узнал, кого ждут в «Росатоме» и в чем преимущества акселератора.

В 2018 году госкорпорация «Росатом» запустила бизнес-акселератор на базе своей топливной компании «ТВЭЛ». С самого начала программа была направлена на развитие проектов, которые могут быть реализованы в контуре «Росатома». Госкорпорация выступает как стратегический инвестор с перспективой коммерциализации идеи и интеграции проектов в производственные подразделения.

За время работы акселератора было несколько историй успеха, когда команды приходили практически с одной идеей и доводили ее до промышленной реализации под руководством менторов и трекеров. Так, в первом цикле акселератора в 2018 году заявки подали 42 проекта. Из них десять прошли программу, а три проекта дошли до этапа масштабирования бизнеса.

Руководитель бизнес-акселератора госкорпорации «Росатом» Станислав Кречетов рассказал Rusbase о двух проектах, история которых иллюстрирует возможности программы, ее цели и потенциал ее участников. Команды этих двух проектов пришли в акселератор на разных этапах готовности и с разными задачами, но одинаково выиграли и от финансовых возможностей программы, и от экспертного сопровождения.

Кейс №1. О том, как найти не там, где искали

Основатель первого проекта (компания пока не раскрывает имен участников и названия проектов, чтобы не повлиять на их капитализацию) подал заявку на участие в отраслевом акселераторе «Росатома», имея на руках только чертежи будущего устройства — регулятора потока газа в трубопроводах. До этого разработчик пытался самостоятельно заинтересовать изобретением крупные нефтегазовые компании. Но все всегда проходило по одному и тому же сценарию: представители компаний смотрели на чертежи, проявляли интерес, хвалили изобретателя и… просили вернуться с налаженным производством и готовой продукцией. Разумеется, у изобретателя-одиночки не было возможностей для проведения испытаний и организации целого промышленного производства.

На помощь пришел отраслевой акселератор «Росатома» (оборудование для ТЭК — профильный бизнес машиностроительного дивизиона компании). В рамках программы была предложена идея: а что, если не зацикливаться на внедрении изобретения в отрасли транспорта газа, а попробовать найти новые сферы?

В рамках бизнес-моделирования команде удалось расширить горизонт применения своего регулятора. Они ушли в две смежные области применения. Так они нашли сегмент факельных установок для сжигания газа и сегмент вакуумных систем удаления отходов. Вот в этих сегментах их регулятор оказался очень востребованным, а барьер входа на рынок был гораздо ниже. Им удалось получить первую выручку. Станислав Кречетов, директор бизнес-акселератора Госкорпорации «Росатом»



Команда, которая состоит всего из двух человек — основателя и коммерческого директора, в рамках акселератора смогла наладить производство первой продукции, найти первых покупателей и, самое главное, убедиться в том, что рынок заинтересован в этой инновации.

Таким образом, при существующей технологии команде не хватало грамотного бизнес-моделирования, с которым и помогли наставники акселератора.

Сейчас команда планирует вернуться со своим предложением к крупным игрокам на нефтегазовом рынке. Они сделали первый прототип, у них появились соинвесторы, у них появились прибыли от сделок в других областях. И они не бросают свою изначальную цель, а планируют выходить на крупные нефтяные компании.



Участие в акселераторе помогло команде сделать первые продажи своего продукта. Пусть не в те отрасли, на которые они изначально рассчитывали. Но самое главное, что и сама команда, и рынок увидели, что это в принципе продается.



Объем выручки за время акселерации у них составил более 15 млн рублей. Объем контрактации, то есть клиентские договоренности в том или ином виде, в районе 90 млн рублей Станислав Кречетов



Технология, которую разработали в рамках проекта, не имеет аналогов в мире. Дело в том, что существующие регуляторы газового потока внутри трубы имели один существенный изъян — они изменяли сам поток даже в полностью открытом виде. Данное же устройство впервые позволяет регулировать поток газа без изменения его объема в полностью открытом положении. Технология запатентована в России и Северной Америке.

За время акселерации команде помог экспертный консультант. Он вовремя направлял их в новые области поиска, не позволял задерживаться подолгу в одной отрасли, заставлял смотреть шире и искать новое.

Кейс №2. О том, как одной резьбой заинтересовать целую корпорацию

В рамках второго проекта, который стал успешным благодаря отраслевому акселератору Госкорпорации «Росатом», команда разрабатывала инновационные керамические зубные импланты. Инновационность заключалась в запатентованной резьбе, которая позволяет импланту приживаться гораздо быстрее зарубежных аналогов.

Компания пришла к нам на самом начальном этапе, буквально с одной голой идеей. На этапе бизнес-моделирования проект проконтактировал более чем с 5 000 стоматологическими клиниками и получил предложения на сотрудничество, подтвердив востребованность продукта.



Это позволило компании получить инвестиции в размере больше 3 млн рублей. В рамках акселерационной программы у команды получилось изготовить импланты и пройти первую стадию испытаний — на разрушение, на бактериальный фактор и т.д. Уже в июне им открывается линия финансирования для того, чтобы производить опытную партию продукцию и начинать предклинические испытания. Станислав Кречетов



Проект попал в акселерационную программу благодаря нескольким удачно сложившимся факторам: инновационная идея в одной из сфер деятельности «Росатома», готовность бизнес-модели и глубокая проработка экономической части, возможность организации производства продукции на одном из предприятий госкорпорации.

Уже на этапе акселерационной программы команда проекта начинает сотрудничать с предприятиями Госкорпорации «Росатом». Акселератор платит команде зарплату как сотрудникам, оплачивает командировки и выделяет финансирование на прототипирование и выпуск опытных образцов. Таким образом биомедицинскому стартапу не нужно беспокоиться о финансировании на долгом этапе предклинических и клинических испытаний.

Кого возьмут в новый этап акселератора

металлургия;

топливно-энергетический комплекс;

технологии переработки отходов;

аддитивные технологии.

Мы готовы взять команду, даже если у нее незрелая идея, но мы видим огонь в глазах и желание развиваться. Мы всегда смотрим на то, насколько команда знает и понимает клиента. Пообщались ли они хоть с одним клиентом, слышат ли они клиента. И третий, но главный момент — это, конечно, инновационность. То есть, бывает, что команда очень хорошо знает клиента и свои цели, но их бизнес, допустим, про оптовую торговлю. Это совершенно не наша тема, мы все же заинтересованы в производстве и производственных инновациях. Станислав Кречетов



Заявки на участие в следующем этапе акселератора «Росатома» будут принимать до 22 июня. В программу приглашают авторов инновационных идей и проектов в следующих сферах:

Преимущество при отборе будет отдаваться проектам в приоритетных для «Росатома» отраслях. Проект может быть на стадии голой идеи с подтвержденной технической реализуемостью. Но преимуществом будет наличие прототипа, макета и первых продаж.

В команде проекта обязательно должны быть технический и коммерческий специалисты. При этом основатель проекта может сочетать в себе обе роли.

Как проходят отбор и акселерация

В новом этапе акселератора до предварительного отбора будут допущены до 100 проектов. Из них выберут 30, которые пройдут заочный отбор и получат шанс попасть в программу. В сам акселератор после двухэтапного отбора попадут только 10 самых перспективных проектов.

Попавшие в программу команды будут участвовать в менторских сессиях с отраслевыми экспертами, работать с экспертами фонда «Сколково», разрабатывать и проверять технические, технологические и продуктовые решения, контактировать с другими проектными командами.

Акселерационная программа проходит в формате недельных спринтов с постановкой задач, контролем и приемкой результатов. Все это время с командой будет работать эксперт-наставник, который определяет краткосрочные задачи и проверяет их выполнение.

Также в ходе программы команды будут встречаться с потенциальными инвесторами, представителями венчурных фондов, лидерами и экспертами рынка.

Что дает участие в акселераторе

Участники программы, помимо менторского сопровождения, получения новых знаний и встреч с экспертами, получат финансирование от «Росатома» и фонда «Сколково». Грант на реализацию проекта составляет до 5 миллионов рублей. Для его получения команда-участница должна образовать юридическое лицо с видом деятельности по направлениям фонда «Сколково» и пройти соответствующие процедуры в соответствии с внутренними регламентами фонда.

На цифровое моделирование и прототипирование изделий каждому участнику выделяется до 8 миллионов рублей. Помимо этого, командам может выплачиваться зарплата и оплачиваться рабочие поездки. Для этого команда должна пройти все этапы акселерации и на каждом этапе показать наивысшие результаты.

Также проекты получают доступ к R&D-центру и производственным мощностям, возможность наладить производство, спроектировать и выпустить изделия.

Участники могут пользоваться и нематериальными возможностями «Росатома», например, административной поддержкой при проведении переговоров, базой данных клиентов.

Выпускники акселератора становятся полноценными партнерами крупнейшей корпорации с диверсифицированным бизнесом в высокотехнологичных отраслях, широким пулом производственных предприятий, сетью партнеров и клиентов в России и во всем мире. Попасть в отраслевой акселератор «Росатома» для команды с идеей в промышленной области или индустриального стартапа — значит получить уникальную возможность начать свою историю успеха.

Узнать подробности и подать заявку на участие вы сможете на сайте акселератора.