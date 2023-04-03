Инвестиции в вертикальные фермы и нехватка инноваций на полях: что происходит в AgroTech

Разбираемся, в чем ограничения таких ферм и почему традиционное земледелие отстает с точки зрения инноваций.

Венчурные компании считают: будущее сельского хозяйства — за вертикальными фермами, которые лучше защищают урожай от погодных условий и вредителей. По данным Crunchbase, в 2022 году стартапы из этой области привлекли около 20% от всех венчурных инвестиций в AgroTech в размере $4,5 млрд.

Потенциал и проблемы крытых ферм

Согласно данным Crunchbase, в 2022 году вертикальные фермы получили четыре из пяти крупнейших по объему инвестиций в AgroTech-стартапы.

Ниже — пять стартапов в области крытого фермерства (indoor-farming), которые привлекли наибольшее финансирование в прошлом году.

Plenty (вертикальное земледелие) — $400 млн, раунд возглавили JS Capital Management и One Madison Group.

Gotham Greens (городское сельское хозяйство) — $310 млн в серии E, раунд возглавили Ares Management и BMO Capital Markets.

Soli Organic (крытое выращивание в почве) — $125 млн в серии D, раунд возглавил CDPQ Infra.

Source.ag (прогнозирующее аналитическое ПО для теплиц) — $10 млн, раунд возглавил Acre Venture Partners.

ioCrops (автономные теплицы) — $6,9 млн.

Данные Crunchbase показывают: 2022 год стал лучшим для indoor-farming с точки зрения венчурного финансирования.

Финансирование стартапов по вертикальному фермерству с 2012 по 2022 года. Инфографика: Crunchbase

Однако есть небольшая проблема: сейчас на крытых фермах выращивают только салат-латук, шпинат, салатную зелень и некоторые деликатные травы. Таким образом, пшеница, кукуруза, соя и другие культуры, которые обеспечивают подавляющее большинство продуктов питания, не используют эти инновации.

«Конечно, проблема в том, что пока в помещении можно выращивать лишь некоторые культуры», — говорит CEO Soli Organic Мэтт Райан. По его словам, это обходится гораздо дороже, и в будущем многие культуры по-прежнему будут расти на полях.

Финансирование AgroTech-стартапов с 2012 по 2022 года. Инфографика: Crunchbase

Облачные сервисы, автоматизация и искусственный интеллект хорошо работают в помещении. А вот в открытой среде эти технологии сложнее масштабировать. Ни одна ферма не может служить универсальной точкой данных: в зависимости от ее размера и выращиваемой культуры требуются уникальные решения.

Крытое фермерство давно провозгласили будущим продуктов питания. При таком подходе используется меньше воды и ресурсов, чем в традиционном земледелии, а также легче ухаживать за растениями. Вертикальные фермы можно размещать в городах и даже продуктовых магазинах, что снижает расходы на доставку и помогает сохранять свежесть продуктов.

С другой стороны, такие фермы дают меньше урожая, чем обширные поля. Кроме того, они не всегда подходят для других культур, которые теоретически могут расти на гидропонике, например перца.

Высокие технологии и открытые поля не всегда совместимы

Фермы, которые выращивают кукурузу и сою, охватывают большинство посевных площадей и обычно быстро внедряют новые технологии. Однако небольшие хозяйства от них отстают.

«Некоторые из лучших селекционных организаций даже не тратят время и силы на второстепенные культуры. Они просто фокусируются на кукурузе и сое, потому что на них можно много заработать», — рассказывает Жаклин Херд, CEO стартапа по производству пестицидов Enko Chem.

Еще одна проблема связана с тем, что технологии, такие как роботы и ИИ, сильно зависят от облачных сервисов. В то же время для многих ферм не доступен широкополосный интернет, либо подключение слишком слабое. Например, в США таких хозяйств около 20%.

Тем не менее ИИ и прогнозная аналитика будут иметь решающее значение для открытых ферм в будущем, даже если это недоступно при текущей инфраструктуре. Средние исторические значения больше не позволяют точно оценивать урожайность, особенно в условиях изменения климата.

Стартапы, создающие технологии для открытых ферм

Американская компания Enko Chem создает пестициды и гербициды, которые не вредят растениям и водным запасам. По данным Crunchbase, в январе компания привлекла $10 млн в серии C.

Стартап по редактированию геномов семян Inari стремится повысить устойчивость культур и урожайность, а также сократить потребление воды. Компания заявляет, что может увеличить урожайность сои на 20%, а кукурузы — на 10%, используя при этом на 40% меньше воды.

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