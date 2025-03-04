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Интервью по компетенциям: оценка кандидата с методами CARE, STAR и PARLA

Истории
Истории
Владислав Афонин
Владислав Афонин

Руководитель направления поискового контента

Владислав Афонин

На конкурентном рынке труда при подборе персонала на руководящие позиции, требующие высокой квалификации, рекрутеры применяют интервью по компетенциям.

На структурированных собеседованиях можно оценить коммуникативную грамотность, возможности управления кросс-функциональными процессами, адаптивность к новым технологиям и спрогнозировать поведение кандидата в рабочей обстановке. В подготовке к интервью менеджеры компаний используют методы STAR, PARLA и CARE. В статье узнаете, что это за методы и как их правильно применять.

Интервью по компетенциям: оценка кандидата с методами CARE, STAR и PARLA
  1. Истории

Содержание

Что такое интервью по компетенциям: описание метода

Это структурированное собеседование. В ходе беседы рекрутер поэтапно задает вопросы для оценки компетенций, опыта решения производственных задач, стрессоустойчивости в форс-мажорных ситуациях.

Менеджеры обращают внимание на:

  • способы ведения коммуникации соискателем,
  • оперативность решения проблем,
  • конфликтных ситуаций,
  • протоколируют лидерские характеристики для вакантной позиции.

Коммуникация на собеседованиях строится на оценке поведения претендента в рабочих ситуациях из практики за год-полтора. Технология востребована на завершающем этапе выбора персонала и при подготовке отчетности.

Метод проведения интервью используют, чтобы:

  • подбирать кандидатов на позиции менеджеров высшего, среднего звеньев;
  • нанимать руководителей бизнеса;
  • оценивать квалификацию работающего персонала;
  • перемещать сотрудника на более высокую позицию;
  • готовить рейтинги специалистов;
  • планировать обучение, тестирование кадров.

С помощью интервью по компетенциям можно оценить:

  • коммуникативные и организационные способности;
  • умение достигать заданных целей;
  • скорость адаптации к новым технологиям, требованиям компании;
  • навыки работы в команде;
  • стремление достигать общих целей;
  • способность выстраивать диалог с партнерами, контрагентами;
  • навыки оптимизации производительности в отделе;
  • аналитические способности;
  • умения планировать время трудового дня, выполнять проекты в срок;
  • стрессоустойчивость;
  • многозадачность.

Вопросы для интервью составляют на базе не более 7-10 компетенций. При их подборке для собеседования кандидата учитывают характеристики должности, сферу деятельности, требования к сотруднику.

Виды интервью по компетенциям

При подготовке к подбору кандидатов выбирают подходящий для должности вид интервью по компетенциям. Не рекомендуется комбинировать техники собеседования и удлинять стандартную процедуру. Рассмотрим подробнее виды интервью ниже.

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Биографическое

Интервью направлено на то, чтобы изучить данные кандидата. Менеджер задает вопросы об:

  • образовании,
  • опыте деятельности по профилю,
  • достижениях на предыдущем месте трудоустройства,
  • профессиональных знаниях,
  • навыках,
  • увлечениях,
  • дополнительном образовании,
  • способах преодоления трудностей.

Рекрутер часто уточняет причины увольнения и последующего поиска новой вакансии. Кадровик интересуется также планами на дальнейшее развитие сотрудника в течение 5-10 лет. Цель интервьюирования — определить мотивы претендента на должность, спрогнозировать модель поведения.

Проективное

Цель проективного интервью — оценить действия кандидата в смоделированных ситуациях. Метод подбора персонала позволяет рекрутеру узнать мотивацию, протестировать лидерские и организаторские качества, коммуникабельность, клинтоориентированность, уточнить жизненные приоритеты собеседника.

Менеджер может предлагать вопросы на такие темы:

  • наибольшей мотивации в компании;
  • повышения трудоспособности;
  • компетенций и качеств характера для продуктивной деятельности;
  • методов увеличения эффективности труда в организациях.

Кейс-интервью

Здесь изучаются личные и профессиональные качества кандидата через решение гипотетических трудовых задач. Рекрутер обращает внимание на широту кругозора, умение нестандартно решать спорные вопросы, стрессоустойчивость в обстоятельствах форс-мажора.

Интервью по компетенциям: как оценить кандидата с помощью CARE, STAR, PARLA

Фото в тексте: Freepik

Соискателю предлагается анализ ситуаций в организации (вымышленных или стандартных для сферы бизнеса). Ему надо выбрать правильный ответ из подборки вариантов либо решить практическую задачу.

Вопросы для кандидата могут быть направлены на:

  • разрешение конфликта между клиентами;
  • оптимизацию на производстве;
  • повышение товарооборота в отделе;
  • улучшение обучающих тренингов для новых сотрудников в фирме.

Метапрограммное

Интервью помогает оценить личностные модели поведения кандидата. В собеседовании нет жесткой структуры вопросов. Рекрутер может расспрашивать претендента о предыдущем опыте работы, обязанностях, жизненных приоритетах, хобби, дополнительных курсах.

На собеседовании оцениваются нюансы поведения кандидата и его личностные характеристики. Рекрутерам важно знать, умеет ли соискатель поддерживать диалог, аргументировать мнение, задавать детальные вопросы и на каких аспектах он фокусируется во время деловой беседы.

Методы поведенческого интервью по компетенциям: CARE, STAR, PARLA

При подготовке списка вопросов к собеседованию можно применять методы проведения интервью по компетенциям CARE, STAR и PARLA. Техники оценки соискателей отличаются назначением, фокусировкой, критериями проверки и пр. При выборе метода интервью необходимо учитывать должность, круг задач, управленческие способности, количество сотрудников в подчинении, особенности сферы деятельности.

CARE

Метод собеседования CARE основывается на оценке роли претендента на должность, эффективности применения его компетенций на прошлых местах работы и прогнозировании последующего карьерного развития.

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На базе данных об умении учиться на своих ошибках рекрутеры могут оценить потенциал будущего сотрудника.

Техника CARE состоит из следующих понятий:

  • Context — контекст;
  • Action — действие;
  • Result — результат;
  • Evaluation — оценка.

Структура интервью для подбора кандидата включает несколько этапов.

Рекрутеры просят претендента на должность сделать следующее:

  • писать рабочую ситуацию (компанию, количество сотрудников в отделе, обстоятельства увольнения);
  • указать действия, которые были предприняты для решения сложного вопроса;
  • презентовать результат работы, навыки, достигнутые в проекте цели;
  • оценить решения, описать полученные уроки, предложить дополнительные варианты выхода.

STAR

Метод STAR для проведения собеседований был разработан в 1980-е гг. и широко используется в рекрутинге.

Его часто применяют для подбора кандидатов на руководящие должности. При собеседованиях по технике STAR менеджеры оценивают soft skills кандидата для требуемой позиции в компании.

Претендент должен рассказать рекрутеру о рабочем эпизоде, в котором он проявил свои навыки и профессиональные знания.

Аббревиатура STAR содержит такие понятия, как ситуация, задача, действие, результат.

Во время тестирования соискателя просят структурно рассказать о решенной проблеме и описать:

  1. Ситуацию. Предпосылки к сбою на прошлом месте работы.
  2. Задачи. Цели, поставленные для решения сложностей в коллективе, управлении.
  3. Действия. Способы преодоления сложностей.
  4. Результат. Соискатель делает вывод, помогли ли выбранные решения изменить ситуацию в отделе.

PARLA

Метод представляет собой расширенное поведенческое интервью, в которое включают дополнительный этап — анализ сложного случая на трудовом месте и предложения для его решения. Техника востребована для подбора кандидатов на должности высшего и среднего руководящих звеньев.

Аббревиатура PARLA имеет структуру, по которой проводится собеседование:

  1. Problem — описание сложной ситуации из опыта соискателя.
  2. Action — рассказ о способах решения задачи.
  3. Result — размышления о результате, положительных и негативных последствиях.
  4. Learned — выводы специалиста по итогам.
  5. Applied — рассказ о приобретенном опыте и возможностях применять его в другом месте.

Интервьюирование методом PARLA может содержать последовательные вопросы о:

  • случаях нарушения дедлайнов на предыдущем месте работы;
  • предпринятых действиях;
  • уроках, новых навыках;
  • использовании полученного опыта.

Преимущества техники PARLA:

  • получение расширенных данных об опыте соискателя;
  • демонстрация примеров решения сложных задач;
  • наглядность личностных качеств претендента.

Недостаток применения метода заключается в сложности объективной оценки компетенции соискателя. Предложенные примеры требуется анализировать детально, с учетом вида деятельности, штата сотрудников фирмы, образования, технических знаний кандидата.

Как анализировать интервью по компетенциям

В бизнесе результаты собеседования необходимо проанализировать, составив перечень подходящих кандидатов с перечнем преимуществ, личностных качеств и пр.

Для оценки интервью с помощью методов PARLA, CARE, STAR менеджерам требуется:

  1. Определить комплекс компетенций на вакантную должность. Это могут быть организаторские способности, коммуникативные навыки, управление временем и пр.
  2. Оценить претендентов на должность по компетенциям. Для этого применяют шкалу 1-5 (от низкого до высокого показателя). Это позволяет рассчитать производительность для каждой сферы.
  3. Сравнить результаты всех соискателей для каждой компетенции. Учитываются статистика и ранжирование по областям задач.
  4. Учесть в аналитике дополнительные факторы. На преимущество кандидатов могут повлиять большой опыт по направлению деятельности, качественное образование, профессиональные достижения и другие навыки.
  5. Провести постанализ. Результаты исследований обсуждаются с сотрудниками отдела кадров, управленческого аппарата компании и другими заинтересованными сторонами. Анализ включает обмен мнениями об уровне соответствия кандидатов требованиям должности.

Во время интервью рекомендовано вести конспекты. В отчетной таблице должны быть приведены список рабочих ситуаций, разделены этапы, вопросы, предпочтительные ответы соискателей. Для оценки претендентов на должность удобны шкалы.

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При применении методов CARE, STAR, PARLA важно учитывать:

  • релевантность ответов компетенциям на должность;
  • разнообразие примеров;
  • детализацию рабочих ситуаций;
  • рост компетенций на трудовом месте;
  • умение извлекать опыт из форс-мажоров;
  • уверенность, доброжелательный настрой и спокойствие в беседе;
  • открытое взаимодействие с рекрутером.

В чем сложности интервью по компетенциям

Сложности при использовании техник проведения интервью CARE, STAR, PARLA:

  1. Субъективность оценки. Параметры могут отличаться в зависимости от личностных особенностей интервьюера. Возможны завышение оценок, предубеждения.
  2. Ограничение по времени. Для интервьюирования по технологиям CARE, STAR, PARLA менеджер выбирает 4-5 компетенций. На оценку каждой отводится 15-20 минут, а на беседу требуется до 2 часов. При большой нагрузке трудно сохранить концентрацию внимания.
  3. Нехватка объективных сведений. Некоторые компетенции сложно проверить с помощью смоделированных рабочих случаев, ответов на вопросы.
  4. Отсутствие стандартизации. Оценка навыков может осуществляться в соответствии с личными критериями интервьюера. Это снижает объективность выбора персонала.

Для увеличения результативности собеседований можно:

  • разработать унифицированные вопросы;
  • выбрать несколько компетенций на должность;
  • дополнить беседу др. методами оценки;
  • организовать обучение сотрудников отдела кадров;
  • запросить рекомендации соискателя от предыдущих компаний;
  • проанализировать эффективность собеседований;
  • разработать единый подход к набору персонала.

Фото на обложке: Freepik

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