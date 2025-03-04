Интервью по компетенциям: оценка кандидата с методами CARE, STAR и PARLA

На структурированных собеседованиях можно оценить коммуникативную грамотность, возможности управления кросс-функциональными процессами, адаптивность к новым технологиям и спрогнозировать поведение кандидата в рабочей обстановке. В подготовке к интервью менеджеры компаний используют методы STAR, PARLA и CARE. В статье узнаете, что это за методы и как их правильно применять.

На конкурентном рынке труда при подборе персонала на руководящие позиции, требующие высокой квалификации, рекрутеры применяют интервью по компетенциям.

Что такое интервью по компетенциям: описание метода

Это структурированное собеседование. В ходе беседы рекрутер поэтапно задает вопросы для оценки компетенций, опыта решения производственных задач, стрессоустойчивости в форс-мажорных ситуациях.

Менеджеры обращают внимание на:

способы ведения коммуникации соискателем,

оперативность решения проблем,

конфликтных ситуаций,

протоколируют лидерские характеристики для вакантной позиции.

Коммуникация на собеседованиях строится на оценке поведения претендента в рабочих ситуациях из практики за год-полтора. Технология востребована на завершающем этапе выбора персонала и при подготовке отчетности.

Метод проведения интервью используют, чтобы:

подбирать кандидатов на позиции менеджеров высшего, среднего звеньев;

нанимать руководителей бизнеса;

оценивать квалификацию работающего персонала;

перемещать сотрудника на более высокую позицию;

готовить рейтинги специалистов;

планировать обучение, тестирование кадров.

С помощью интервью по компетенциям можно оценить:

коммуникативные и организационные способности;

умение достигать заданных целей;

скорость адаптации к новым технологиям, требованиям компании;

навыки работы в команде;

стремление достигать общих целей;

способность выстраивать диалог с партнерами, контрагентами;

навыки оптимизации производительности в отделе;

аналитические способности;

умения планировать время трудового дня, выполнять проекты в срок;

стрессоустойчивость;

многозадачность.

Вопросы для интервью составляют на базе не более 7-10 компетенций. При их подборке для собеседования кандидата учитывают характеристики должности, сферу деятельности, требования к сотруднику.

Виды интервью по компетенциям

При подготовке к подбору кандидатов выбирают подходящий для должности вид интервью по компетенциям. Не рекомендуется комбинировать техники собеседования и удлинять стандартную процедуру. Рассмотрим подробнее виды интервью ниже.

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Биографическое

Интервью направлено на то, чтобы изучить данные кандидата. Менеджер задает вопросы об:

образовании,

опыте деятельности по профилю,

достижениях на предыдущем месте трудоустройства,

профессиональных знаниях,

навыках,

увлечениях,

дополнительном образовании,

способах преодоления трудностей.

Рекрутер часто уточняет причины увольнения и последующего поиска новой вакансии. Кадровик интересуется также планами на дальнейшее развитие сотрудника в течение 5-10 лет. Цель интервьюирования — определить мотивы претендента на должность, спрогнозировать модель поведения.

Проективное

Цель проективного интервью — оценить действия кандидата в смоделированных ситуациях. Метод подбора персонала позволяет рекрутеру узнать мотивацию, протестировать лидерские и организаторские качества, коммуникабельность, клинтоориентированность, уточнить жизненные приоритеты собеседника.

Менеджер может предлагать вопросы на такие темы:

наибольшей мотивации в компании;

повышения трудоспособности;

компетенций и качеств характера для продуктивной деятельности;

методов увеличения эффективности труда в организациях.

Здесь изучаются личные и профессиональные качества кандидата через решение гипотетических трудовых задач. Рекрутер обращает внимание на широту кругозора, умение нестандартно решать спорные вопросы, стрессоустойчивость в обстоятельствах форс-мажора.

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Соискателю предлагается анализ ситуаций в организации (вымышленных или стандартных для сферы бизнеса). Ему надо выбрать правильный ответ из подборки вариантов либо решить практическую задачу.

Вопросы для кандидата могут быть направлены на:

разрешение конфликта между клиентами;

оптимизацию на производстве;

повышение товарооборота в отделе;

улучшение обучающих тренингов для новых сотрудников в фирме.

Метапрограммное

Интервью помогает оценить личностные модели поведения кандидата. В собеседовании нет жесткой структуры вопросов. Рекрутер может расспрашивать претендента о предыдущем опыте работы, обязанностях, жизненных приоритетах, хобби, дополнительных курсах.

На собеседовании оцениваются нюансы поведения кандидата и его личностные характеристики. Рекрутерам важно знать, умеет ли соискатель поддерживать диалог, аргументировать мнение, задавать детальные вопросы и на каких аспектах он фокусируется во время деловой беседы.

Методы поведенческого интервью по компетенциям: CARE, STAR, PARLA

При подготовке списка вопросов к собеседованию можно применять методы проведения интервью по компетенциям CARE, STAR и PARLA. Техники оценки соискателей отличаются назначением, фокусировкой, критериями проверки и пр. При выборе метода интервью необходимо учитывать должность, круг задач, управленческие способности, количество сотрудников в подчинении, особенности сферы деятельности.

CARE

Метод собеседования CARE основывается на оценке роли претендента на должность, эффективности применения его компетенций на прошлых местах работы и прогнозировании последующего карьерного развития.

На базе данных об умении учиться на своих ошибках рекрутеры могут оценить потенциал будущего сотрудника.

Техника CARE состоит из следующих понятий:

Context — контекст;

Action — действие;

Result — результат;

Evaluation — оценка.

Структура интервью для подбора кандидата включает несколько этапов.

Рекрутеры просят претендента на должность сделать следующее:

писать рабочую ситуацию (компанию, количество сотрудников в отделе, обстоятельства увольнения);

указать действия, которые были предприняты для решения сложного вопроса;

презентовать результат работы, навыки, достигнутые в проекте цели;

оценить решения, описать полученные уроки, предложить дополнительные варианты выхода.

STAR

Метод STAR для проведения собеседований был разработан в 1980-е гг. и широко используется в рекрутинге.

Его часто применяют для подбора кандидатов на руководящие должности. При собеседованиях по технике STAR менеджеры оценивают soft skills кандидата для требуемой позиции в компании.

Претендент должен рассказать рекрутеру о рабочем эпизоде, в котором он проявил свои навыки и профессиональные знания.

Аббревиатура STAR содержит такие понятия, как ситуация, задача, действие, результат.

Во время тестирования соискателя просят структурно рассказать о решенной проблеме и описать:

Ситуацию. Предпосылки к сбою на прошлом месте работы. Задачи. Цели, поставленные для решения сложностей в коллективе, управлении. Действия. Способы преодоления сложностей. Результат. Соискатель делает вывод, помогли ли выбранные решения изменить ситуацию в отделе.

PARLA

Метод представляет собой расширенное поведенческое интервью, в которое включают дополнительный этап — анализ сложного случая на трудовом месте и предложения для его решения. Техника востребована для подбора кандидатов на должности высшего и среднего руководящих звеньев.

Аббревиатура PARLA имеет структуру, по которой проводится собеседование:

Problem — описание сложной ситуации из опыта соискателя. Action — рассказ о способах решения задачи. Result — размышления о результате, положительных и негативных последствиях. Learned — выводы специалиста по итогам. Applied — рассказ о приобретенном опыте и возможностях применять его в другом месте.

Интервьюирование методом PARLA может содержать последовательные вопросы о:

случаях нарушения дедлайнов на предыдущем месте работы;

предпринятых действиях;

уроках, новых навыках;

использовании полученного опыта.

Преимущества техники PARLA:

получение расширенных данных об опыте соискателя;

демонстрация примеров решения сложных задач;

наглядность личностных качеств претендента.

Недостаток применения метода заключается в сложности объективной оценки компетенции соискателя. Предложенные примеры требуется анализировать детально, с учетом вида деятельности, штата сотрудников фирмы, образования, технических знаний кандидата.

Как анализировать интервью по компетенциям

В бизнесе результаты собеседования необходимо проанализировать, составив перечень подходящих кандидатов с перечнем преимуществ, личностных качеств и пр.

Для оценки интервью с помощью методов PARLA, CARE, STAR менеджерам требуется:

Определить комплекс компетенций на вакантную должность. Это могут быть организаторские способности, коммуникативные навыки, управление временем и пр. Оценить претендентов на должность по компетенциям. Для этого применяют шкалу 1-5 (от низкого до высокого показателя). Это позволяет рассчитать производительность для каждой сферы. Сравнить результаты всех соискателей для каждой компетенции. Учитываются статистика и ранжирование по областям задач. Учесть в аналитике дополнительные факторы. На преимущество кандидатов могут повлиять большой опыт по направлению деятельности, качественное образование, профессиональные достижения и другие навыки. Провести постанализ. Результаты исследований обсуждаются с сотрудниками отдела кадров, управленческого аппарата компании и другими заинтересованными сторонами. Анализ включает обмен мнениями об уровне соответствия кандидатов требованиям должности.

Во время интервью рекомендовано вести конспекты. В отчетной таблице должны быть приведены список рабочих ситуаций, разделены этапы, вопросы, предпочтительные ответы соискателей. Для оценки претендентов на должность удобны шкалы.

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При применении методов CARE, STAR, PARLA важно учитывать:

релевантность ответов компетенциям на должность;

разнообразие примеров;

детализацию рабочих ситуаций;

рост компетенций на трудовом месте;

умение извлекать опыт из форс-мажоров;

уверенность, доброжелательный настрой и спокойствие в беседе;

открытое взаимодействие с рекрутером.

В чем сложности интервью по компетенциям

Сложности при использовании техник проведения интервью CARE, STAR, PARLA:

Субъективность оценки. Параметры могут отличаться в зависимости от личностных особенностей интервьюера. Возможны завышение оценок, предубеждения. Ограничение по времени. Для интервьюирования по технологиям CARE, STAR, PARLA менеджер выбирает 4-5 компетенций. На оценку каждой отводится 15-20 минут, а на беседу требуется до 2 часов. При большой нагрузке трудно сохранить концентрацию внимания. Нехватка объективных сведений. Некоторые компетенции сложно проверить с помощью смоделированных рабочих случаев, ответов на вопросы. Отсутствие стандартизации. Оценка навыков может осуществляться в соответствии с личными критериями интервьюера. Это снижает объективность выбора персонала.

Для увеличения результативности собеседований можно:

разработать унифицированные вопросы;

выбрать несколько компетенций на должность;

дополнить беседу др. методами оценки;

организовать обучение сотрудников отдела кадров;

запросить рекомендации соискателя от предыдущих компаний;

проанализировать эффективность собеседований;

разработать единый подход к набору персонала.

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