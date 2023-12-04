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Истории

«Сбой в матрице»: британка показала, как iPhone искажает фотографии

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор отдела «Истории».

Дарья Сидорова

Британская актриса и комик Тесса Коутс сделала необычный снимок, когда примеряла свадебные платья. На фото Коутс стоит перед двумя зеркалами, и каждая из трех версий девушки запечатлена в разных позах. В одном из отражений ее руки опущены, в другом — скрещены. Ее реальная версия держит левую руку на талии.

«Сбой в матрице»: британка показала, как iPhone искажает фотографии

Изображение может шокировать, но это не «сбой в матрице», а просто ошибка в конвейере вычислительной фотографии Apple. Камера посчитала, что в кадре находятся три разных человека.

Фото было сделано в панорамном режиме. В момент съемки Коутс двигалась, и камера засняла множество разных изображений. Алгоритм Apple объединяет эти фото, выбирая лучшие версии по таким параметрам, как насыщенность, контраст, детализация и отсутствие размытости.

Финальная версия должна отражать лучшую и наиболее реалистичную интерпретацию момента. В кадре было зеркало, и для каждого отражения алгоритм выбрал лучший вариант. Так получилось три разных Коутс.

Результат можно воссоздать на последней модели iPhone и многих других смартфонах, поскольку технология вычислительной фотографии плохо распознает зеркала.

Источник.

Фото на обложке: Тесса Коутс

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