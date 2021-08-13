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Почему IT-специалисты приходят в атомную отрасль и остаются

Истории
Никита Стаценко
Никита Стаценко

Редактор. RB.RU

Евгения Хрисанфова

Пока на сайтах по поиску работы количество IT-вакансий кратно превышает число резюме, команда «Гринатома», IT-интегратора «Росатома», за последний год выросла более чем на тысячу айтишников. Почему специалисты уровня middle и senior идут работать в госкомпанию, как создают коммерческий продукт, чем рабочая атмосфера здесь похожа на стартап, читайте в нашем материале.

Почему IT-специалисты приходят в атомную отрасль и остаются

Над чем работают сотрудники «Гринатома»

Год назад в «Гринатоме» появился Центр цифровых HR-технологий. В созданном с нуля подразделении сегодня работает распределенная команда из 130 человек.

ИТ-проекты Центра изначально разрабатываются «с прицелом» на внешний рынок, поэтому каждый продукт — полностью коммерческая разработка. Первые пользователи сервисов — работники «Росатома». Это позволяет учесть все пожелания сотрудников и предложить другим корпорациям и компаниям апробированное, удобное и высокотехнологичное решение.

Флагманский проект Центра — IT-продукт по управлению персоналом для крупных предприятий «Атомкор». Он представляет собой комплексную платформу с гибкой архитектурой построения всех сервисных HR-процессов. В продукте будет несколько модулей, которые позволят создать в компании единое, удобное для всех пользователей HR-пространство. В базовую функциональность входят кадровое администрирование и учет, расчет заработной платы, HR-аналитика.

Платформа будет не только быстрее и стабильнее других работать с большими объёмами данных, но и автоматизирует большинство рутинных процессов, а также позволит пользователям самостоятельно кастомизировать ее под свои потребности. Дополнительные модули «оцифруют» процессы взаимодействия с сотрудниками, подбора персонала, карьерного развития и обучения, обеспечат компанию инструментами для общения коллег.

Например, работник сможет в пару кликов оформить отпуск или командировку, в любое время выгрузить данные о зарплате, посмотреть обучающий курс, а его руководитель — провести все нужные операции по оценке эффективности процессов, стратегическое планирование, анализы затрат. Без бумаги и привязки к офису, но с искусственным интеллектом и геймификацией, роботами и спокойствием за свои данные: «Гринатом» лицензирован в качестве разработчика безопасного программного обеспечения.

 

Артем

Артём, заместитель директора Центра цифровых HR-технологий

Новые технологии – это новые возможности. Наша главная цель – сделать полезный сервис для большого количества пользователей, поэтому мы всегда открыты новому, готовы пробовать передовые решения и развивать методологии. Например, мы не боимся внедрять DDD, XP и всегда стремимся к гибкости.

Платформа спроектирована на базе российских технологий, что делает перспективы ее применения и масштабирования внушительными. Разработка ведется на JavaScript, TypeScript и Elixir.

Совсем скоро «Атомкор» будет доступной для внешнего рынка — платформа уже зарегистрирована в Роспатенте. И это за год работы Центра.

 

Филипп

Филипп, team lead команды разработки (Back-End – NodeJS)

Мы используем современный стек и архитектуру, идём от запроса бизнеса и проектируем сервис все вместе. Это даёт большую гибкость в плане будущих интеграций в другие компании. Плюс у нас есть возможность подключать разные модули за счёт микросервисной архитектуры. Например, кому-то не нужны должности – они могут их не использовать. Он максимально кастомный.

 

 

Почему IT-специалисты идут в «Гринатом» — и что их здесь ждет

Средний возраст команды Центра цифровых HR-технологий «Гринатома» — 28 лет. В составе есть начинающие специалисты, но в основном уровень сотрудников Центра — middle и senior. Некоторые IT-специалисты в прошлом — основатели собственных технологических стартапов. Команда работает преимущественно удаленно, и поэтому сегодня кто-то открывает рабочий ноутбук в Новосибирске, а кто-то — в Уфе: география Центра насчитывает 10 городов.

Формирование команды начинается с первого интервью, на которое со стороны «Гринатома» приходит порядка пяти человек. Сотрудники Центра отмечают, что этап ознакомительного собеседования был решающим — у отдельных специалистов был выбор из 30-40 предложений от других компаний. Этим обусловлен и новый тренд в IT-найме, который отметили в HR-департаменте «Гринатома»: кандидат ждёт предложения о работе в течение следующего часа после разговора.

 

Филипп

Филипп, team lead команды разработки (Back-End – NodeJS)

Я всегда обращал внимание на то, кто меня собеседует. Если это технарь и видно, что ему самому неинтересно, мне уже не хотелось идти в эту компанию.

В «Гринатоме» меня привлёк сам проект при условии, что я не особо люблю fintech, но на первом же собеседовании я в него поверил. Впечатлили масштаб и возможности компании. Были каверзные вопросы, но всё прошло легко и весело.

 Дания

Дания, QA-инженер

Для достижения результата важно, чтобы все члены команды смотрели в одну сторону, имели схожие ценности. Сейчас наша команда состоит из людей, глубоко заинтересованных в том, что они делают. Мы совпадаем не только по soft skills, но и по высокому стремлению к достижению цели, увлеченности и готовности совершать сверхусилие для получения общего командного зачета.

 Геннадий

Геннадий, team lead команды разработки (Back-End – Elixir)

Меня привлекли амбициозные и крупные задачи, которые и тогда казались сложными, и на деле такими являются. Один из самых сложных проектов в моей карьере.

 

В самой команде царит атмосфера стартапа. Ценят ответственность, самостоятельность и нацеленность на результат. Возможность предлагать свои решения и творчество здесь считают обязательной базой, лежащей в основе будущих результатов. Если какой-то процесс непонятен, коллеги привыкли сразу озвучивать возникающие вопросы, а руководители — приходить на помощь.

 

Дания

Дания, QA-инженер

До перехода в «Гринатом» я была QA-лидом, но мне хотелось расти в техническом плане. Поэтому я пошла на понижение в должности с перспективой развития своих hard-skills и повышением профессиональных компетенций.

Решение полностью оправдало мои ожидания. Наш проект — интересный и сложный.

В «Гринатоме» есть много направлений для развития, и твое желание развиваться поддерживается со стороны руководства. В других компаниях ты, как правило, выполняешь функции рабочей лошадки и делаешь типовые задачи. В «Гринатоме» другой подход: ты находишься в потоке, предлагаешь идеи, и они находят здесь свое применение.

 Евгений

Евгений, team lead команды разработки (Back-End – NodeJS)

Я хотел создавать полезные продукты для России и работать в российской компании. Сегодня зарубежный рынок аутсорса совершенно бесперспективен с точки зрения личного профессионального роста.

Сейчас российские компании готовы к долгосрочным инвестициям в IT, а значит, готовы и к интеграции качественных инструментов и методик. Это дает возможности для богатого и разностороннего профессионального роста, реализации личного интеллектуального капитала.

Ещё мне было интересно, как тащить такие большие проекты, несмотря на то, что в прошлом я руководил своей IT-компанией, и опыта у меня много.

 

Филипп

Филипп, team lead команды разработки (Back-End – NodeJS)

Наш проект – по сути, стартап, но он застрахован от рисков. В этом и фишка «Гринатома». Ты постоянно ощущаешь высокую вовлечённость «инвесторов» — внутренних заказчиков — и заинтересованность в твоих идеях.

 Эдуард

Эдуард, DevOps-инженер

Меня подкупила собственная разработка. Привлекательный проект в том плане, что в ближайшей перспективе это масштабный и конкурентоспособный продукт для внешнего рынка. Пройти все этапы его разработки — мне это очень интересно.

 Геннадий

Геннадий, team lead команды разработки (Back-End – Elixir)

У нас большая автономность в принятии решений, несмотря на всю сложность проекта. Мы не делаем «по написанному», а постоянно в процессе проектирования обсуждаем улучшения, наши планы. И в этом участвует вся команда.

 

В Центре цифровых HR-технологий «Гринатома» процессы выстроены по Scrum и Agile, присутствует горизонтальная иерархия, которая даёт дополнительную гибкость и возможности профессионального развития. Например, один из членов команды был Back-End разработчиком, но заинтересовался DevOps: теперь он ходит на встречи, связанные с DevOps, и постепенно погружается в тему, начиная с небольших задач.

 

 Галина

Галина, директор Центра

Я думаю, секрет нашей команды в том, что мы собрали у себя очень профессиональных людей, которые полностью вовлечены в создание продукта, не имеющего аналогов по масштабу, и, самое главное, верят в его идею.

Для нас также очень важны экологичные отношения внутри команды, когда каждый понимает общую цель и свою роль. Это способствует личностному и профессиональному росту сотрудников.

 

Центр цифровых HR-технологий «Гринатома» планирует расширять команду. Мы ждем DevOps-инженеров и Back-end разработчиков, а в перспективе — Front-end-ов с опытом, бизнес- и системных аналитиков, а также тестировщиков.

Хочешь в IT-команду «Росатома»? Пиши HR-менеджеру Дарье и не забудь прикрепить резюме.

Фото на обложке: SeventyFour / Shutterstock

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