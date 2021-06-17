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Истории

Рэп-исполнитель Jay-Z инвестировал в производителя альтернативного мяса Simulate

Истории
Елена Лиханова
Елена Лиханова

Старший редактор RB.RU

Елена Лиханова

Jay-Z инвестировал в бренд Simulate, который создает растительные аналоги курицы. После оценка компании выросла до $250 млн. Ранее музыкант уже вкладывался в таких производителей альтернативных продуктов, как Oatly и Impossible Foods.

Рэп-исполнитель Jay-Z инвестировал в производителя альтернативного мяса Simulate

Инвестиции Jay-Z

Его последние вложения через Marcy Venture Partners помогут Simulate расширить ассортимент. Сейчас ее флагманский продукт — NUGGS, также компания производит пирожки.

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По данным Bloomberg, сейчас она оценивается в $250 млн. Ее представитель подтвердил факт инвестиций, но отказался сообщить детали.

Tesla среди курицы

Недавно Simulate сообщила, что ее веганские наггетсы появятся на полках 800 магазинов Walmart и 400 магазинов Target в США.

Растительный аналог курицы производится на базе технологии текстуризованного белка, которая позволяет создать «нежный и сочный наггетс, более совершенный, чем мясной». Он содержит 13 г белка (примерно на 25% больше мясного аналога) и 10 г жира (на 40% меньше, чем классические наггетсы). Кроме этого, в нем нет холестерина.

Основатель Simulate Бен Пастернак отмечает: «В NUGGS встречаются еда и интернет. Мы хотим сделать лучшие наггетсы. Симуляция курицы — это только начало».

Simulate и McCain Foods

В прошлом году Simulate начала сотрудничать с международным гигантом McCain Foods, чтобы увеличить темпы роста и быстрее достичь рыночных масштабов.

 «NUGGS — сам по себе невероятный продукт и очень вкусная имитация куриных наггетсов, — говорит Мауро Пенелла, директор по росту в McCain Foods. — Более того, команда придерживается метода быстрых и цикличных инноваций, что в совокупности с постоянной обратной связью от потребителей позволяет создавать те продукты, которые мы любим».

Ранее стало известно, что в Simulate инвестировали фонд Маши Дроковой и co-founder Reddit.

Источник.

Фото на обложке: AtlasStudio / Shutterstock

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