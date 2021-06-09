Фонд Маши Дроковой и co-founder Reddit инвестировали в производителя веганских наггетсов Simulate

Фонд Маши Дроковой Day One Ventures и co-founder Reddit Алексис Оганян вложились в американского производителя продуктов из растительного мяса Simulate. Их флагманский продукт – веганские наггетсы, которые продают во всех крупных торговых сетях США.
Помимо Маши Дроковой и Оганяна в инвестиционном раунде участвовали McCain Foods, Imaginary Ventures и топ-менеджер Simulate. Общий объем раунда – $50 млн.
Оганян ранее уже инвестировал $50 млн в Simulate через свой фонд Seven Seven Six.
Simulate производит продукты из растительного мяса – наггетсы NUGGS и куриные пирожки. Компания заявляла, что планирует расширить линейку продуктов.
Бренд NUGGS работает на рынке США с 2019 года. Товар продается в 5 тыс магазинов в стране. По заявлению производителя, в его наггетсах на 25% больше белка и на 40% меньше жира, чем в обычных куриных наггетсах.
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Фото: Simulate
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