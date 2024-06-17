Day One Ventures Маши Бухер создал третий фонд размером $150 млн

Day One Ventures Маши Бухер объявил о создании третьего фонда размером $150 млн. Сбор средств занял около четырех месяцев.
Маша Бухер не раскрыла имена ограниченных партнеров (Limited partnership, LP), но сообщила, что в их числе — известные американские и европейские институциональные инвесторы, основатели «единорогов» и др. Под управлением Day One Ventures пять лет назад находилось $11 млн, сейчас — $450 млн.
«Наша путеводная звезда остается прежней: мы будем продолжать делать ставку на самых выдающихся основателей нашего времени, работающих над самыми грандиозными проектами», — написала Бухер.
Третий фонд уже профинансировал несколько проектов, среди которых калифорнийский эко-стартап по засеиванию облаков Rainmaker.
Day One Ventures 1 был создан в конце 2017 года. Его размер составлял $20 млн. Объем одной сделки равнялся от $100 до $500 тыс. Второй фонд размером $52,5 млн появился осенью 2020 года. Он позволял инвестировать от $500 тыс. до $5 млн.
Фото на обложке: Unsplash
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